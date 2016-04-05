RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 27132714271527162717 ... 2719>
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:17

  juristkostya написав:да, мысль о том, что чисто военная победа над РФ представляется весьма сомнительной, почему-то, вызывает у наших людей неприятие. По крайней мере, у сидящих в тылу.

А чому "весьма сомнительной"?
Велич і сила РФ таки не може вилетіти з вашої голови.
*і що означає у вас "чисто военная победа над РФ" обов'язково потрібно пояснити.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4218
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:20

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  sergey_sryvkin написав:
ЛАД
[url]https://www.forbes.ru]

Скільки можна тягнути сюди русняве лайно? Хто про що, а воно про .ru
странная позиция. Вон, витальян ежедневно (а то и понескольку раз в день) копи-пастит сюда одно махрового российского имперца. Но претензии ваши почему-то к изданию "Форбс".

Оформите ваши претензии нотариально и отправьте мне на юр адрес. Я копирую что хочу и кого хочу, по принципу то что сам считаю интересно. Если вам инфа от меня не подходит - можете меня не читать, мне фиолетово. Вам как будто 15 лет, такие элементарные вещи надо объяснять.

Насколько понимаю, к Вам претензий никаких нет.
Речь не об этом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23211
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:20

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  sergey_sryvkin написав:Скільки можна тягнути сюди русняве лайно? Хто про що, а воно про .ru
странная позиция. Вон, витальян ежедневно (а то и понескольку раз в день) копи-пастит сюда одно махрового российского имперца. Но претензии ваши почему-то к изданию "Форбс".

Оформите ваши претензии нотариально и отправьте мне на юр адрес. Я копирую что хочу и кого хочу, по принципу то что сам считаю интересно. Если вам инфа от меня не подходит - можете меня не читать, мне фиолетово. Вам как будто 15 лет, такие элементарные вещи надо объяснять.

Вот вы процитировали мое сообщение, а прочитали ли?
Скорее всего, нет, поскольку там содержится недоумение по поводу позиции sergey_sryvkin, а вовсе не претензия в ваш адрес.
juristkostya
 
Повідомлень: 5103
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:21

  Shaman написав:якщо під перемогою мається на увазі парад на Красній площі - то це сумнівно поки що
парады это позерство. Окончательная победа имхо смена режима в РФ на дружественный к нам. Просто откинуть русню к границам не решает проблему ракетных обстрелов.
  juristkostya написав:Вот вы процитировали мое сообщение, а прочитали ли?
Скорее всего, нет, поскольку там содержится недоумение по поводу позиции sergey_sryvkin, а вовсе не претензия в ваш адрес
странный способ выразить недоумение к sergey_sryvkin в стиле "какой виталлиан плохой". Когда подростку делают замечания, он чтобы снять с себя ответственность отвечает: "посмотрите Вася ещё хуже делает, а ему ничего". Детский сад.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лис, 2022 13:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15035
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:якщо під перемогою мається на увазі парад на Красній площі - то це сумнівно поки що.

а якщо - відкинути Рашу до кордонів - це цілком реально.
победой является установление в РФ режима, который будет более-менее соответствовать современным понятиям о либеральной демократии. Хотя бы на уровне "хрущёвской оттепели".
juristkostya
 
Повідомлень: 5103
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:29

  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:да, мысль о том, что чисто военная победа над РФ представляется весьма сомнительной, почему-то, вызывает у наших людей неприятие. По крайней мере, у сидящих в тылу.

А чому "весьма сомнительной"?
Велич і сила РФ таки не може вилетіти з вашої голови.
*і що означає у вас "чисто военная победа над РФ" обов'язково потрібно пояснити.

Агиль Рустамзаде даёт очень хорошие подробные интервью. Передать их в формате форума сложно, да и и просто лень запариваться ради одного вас.
Но вы можете сами посмотреть его интервью.
juristkostya
 
Повідомлень: 5103
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:29

  ЛАД написав:...
Но в результате "бдительности" наших "товарищей" пост с объективной инфой о ситуации в росс. экономике удалён и желающие могут продолжать верить в то, что завтра экономика РФ рухнет и вообще Россия развалится, а Кубань, Белгород и Воронеж упадут к нам в руки и будут слёзно умолять принять их в Украину.

а в чому об'єктивність? що економіка Раши буде падати не так швидко, як хтось планував раніше? вже самі ці прогнози одна суб'єктивність.

великі системи падають довго.

головне контекст - а він має бути такий - дії Раші призвели до суттєвого погіршення її стану, й чим далі, тим буде гірше. а якщо контекст - "типа ниче, держимся" - то це вже ворожа пропаганда. додушать їх - не в цьому році, так наступному, не в наступному, так через декілька років.

наша справа, як їм швидше вбити в голову думку, що треба зупинятися зараз - чим далі, тим буде гірше для них.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 19 лис, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2562
З нами з: 29.09.19
Подякував: 371 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:32

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:........
если мы говорим о перспективе многочасовых отключений электричества, то все модели кондиционеров одинаково не пригодны. Маленький пропановый баллон решает и проблему отопления, и даёт возможность приготовить еду.

Это так. Но для приготовления пищи нужен другой девайс.


Не обов'язково. Ось вам два приклади(насправді їх більше) з того ж ОЛХ-можна і їжу готувати і грітися:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/gazoviy ... on=ip%7Ccf
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/plita-p ... Qf65o.html
Щоправда вони без датчиків захисту та бажано слідкувати, щоб їжа не витікала через край посуду та не заливала керамічний пальник.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 01.04.20
Подякував: 434 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:35

  Shaman написав:...........
багато нюансів.

якщо під перемогою мається на увазі парад на Красній площі - то це сумнівно поки що.

а якщо - відкинути Рашу до кордонів - це цілком реально.
питання, кордони на який час - але це вже поточний момент.

Парад на Красній площі, гадаю, сумнівно не поки що, а взагалі.
Відкинути Рашу до кордонів цілком реально, причому навіть до кордонів до 2014 (питання хіба що тільки щодо Криму).
Но вопрос о победе это не только вопрос границ, но и последующих отношений. После 1945 вопрос о "последующих отношениях" не стоял. Победители прописали Германии ограничения и правила поведения + репарации. Германию никто не спрашивал. + там достаточно долго стояли оккупационные войска. Позже они потеряли статус оккупационных, но всё же присутствовали.
С РФ из-за нереальности "парада на Красній площі" так не получится. Просто продиктовать им "правила поведения" не удастся, так или иначе придётся договариваться.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23211
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:35

В Міноборони України дали прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни, — заступник міністра оборони України.

Гаврилов відзначив, що ЗСУ повернуть контроль над Кримом ймовірно до кінця грудня.

https://t.me/lachentyt/22887
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15035
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 27132714271527162717 ... 2719>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], vitaliian і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107265
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472673
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4211
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3244)
19.11.2022 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.