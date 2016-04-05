vitaliian написав:

juristkostya написав: sergey_sryvkin написав:

ЛАД

[url]https://www.forbes.ru]



Скільки можна тягнути сюди русняве лайно? Хто про що, а воно про .ru [url]https://www.forbes.ru]Скільки можна тягнути сюди русняве лайно? Хто про що, а воно про .ru странная позиция. Вон, витальян ежедневно (а то и понескольку раз в день) копи-пастит сюда одно махрового российского имперца. Но претензии ваши почему-то к изданию "Форбс". странная позиция. Вон, витальян ежедневно (а то и понескольку раз в день) копи-пастит сюда одно махрового российского имперца. Но претензии ваши почему-то к изданию "Форбс".

Оформите ваши претензии нотариально и отправьте мне на юр адрес. Я копирую что хочу и кого хочу, по принципу то что сам считаю интересно. Если вам инфа от меня не подходит - можете меня не читать, мне фиолетово. Вам как будто 15 лет, такие элементарные вещи надо объяснять.