sergey_sryvkin написав: ЛАД [url]https://www.forbes.ru]
Скільки можна тягнути сюди русняве лайно? Хто про що, а воно про .ru
странная позиция. Вон, витальян ежедневно (а то и понескольку раз в день) копи-пастит сюда одно махрового российского имперца. Но претензии ваши почему-то к изданию "Форбс".
Оформите ваши претензии нотариально и отправьте мне на юр адрес. Я копирую что хочу и кого хочу, по принципу то что сам считаю интересно. Если вам инфа от меня не подходит - можете меня не читать, мне фиолетово. Вам как будто 15 лет, такие элементарные вещи надо объяснять.
Насколько понимаю, к Вам претензий никаких нет. Речь не об этом.
sergey_sryvkin написав:Скільки можна тягнути сюди русняве лайно? Хто про що, а воно про .ru
странная позиция. Вон, витальян ежедневно (а то и понескольку раз в день) копи-пастит сюда одно махрового российского имперца. Но претензии ваши почему-то к изданию "Форбс".
Оформите ваши претензии нотариально и отправьте мне на юр адрес. Я копирую что хочу и кого хочу, по принципу то что сам считаю интересно. Если вам инфа от меня не подходит - можете меня не читать, мне фиолетово. Вам как будто 15 лет, такие элементарные вещи надо объяснять.
Вот вы процитировали мое сообщение, а прочитали ли? Скорее всего, нет, поскольку там содержится недоумение по поводу позиции sergey_sryvkin, а вовсе не претензия в ваш адрес.
Shaman написав:якщо під перемогою мається на увазі парад на Красній площі - то це сумнівно поки що
парады это позерство. Окончательная победа имхо смена режима в РФ на дружественный к нам. Просто откинуть русню к границам не решает проблему ракетных обстрелов.
juristkostya написав:Вот вы процитировали мое сообщение, а прочитали ли? Скорее всего, нет, поскольку там содержится недоумение по поводу позиции sergey_sryvkin, а вовсе не претензия в ваш адрес
странный способ выразить недоумение к sergey_sryvkin в стиле "какой виталлиан плохой". Когда подростку делают замечания, он чтобы снять с себя ответственность отвечает: "посмотрите Вася ещё хуже делает, а ему ничего". Детский сад.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лис, 2022 13:26, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:... Но в результате "бдительности" наших "товарищей" пост с объективной инфой о ситуации в росс. экономике удалён и желающие могут продолжать верить в то, что завтра экономика РФ рухнет и вообще Россия развалится, а Кубань, Белгород и Воронеж упадут к нам в руки и будут слёзно умолять принять их в Украину.
а в чому об'єктивність? що економіка Раши буде падати не так швидко, як хтось планував раніше? вже самі ці прогнози одна суб'єктивність.
великі системи падають довго.
головне контекст - а він має бути такий - дії Раші призвели до суттєвого погіршення її стану, й чим далі, тим буде гірше. а якщо контекст - "типа ниче, держимся" - то це вже ворожа пропаганда. додушать їх - не в цьому році, так наступному, не в наступному, так через декілька років.
наша справа, як їм швидше вбити в голову думку, що треба зупинятися зараз - чим далі, тим буде гірше для них.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 19 лис, 2022 13:32, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:........ если мы говорим о перспективе многочасовых отключений электричества, то все модели кондиционеров одинаково не пригодны. Маленький пропановый баллон решает и проблему отопления, и даёт возможность приготовить еду.
Это так. Но для приготовления пищи нужен другой девайс.
якщо під перемогою мається на увазі парад на Красній площі - то це сумнівно поки що.
а якщо - відкинути Рашу до кордонів - це цілком реально. питання, кордони на який час - але це вже поточний момент.
Парад на Красній площі, гадаю, сумнівно не поки що, а взагалі. Відкинути Рашу до кордонів цілком реально, причому навіть до кордонів до 2014 (питання хіба що тільки щодо Криму). Но вопрос о победе это не только вопрос границ, но и последующих отношений. После 1945 вопрос о "последующих отношениях" не стоял. Победители прописали Германии ограничения и правила поведения + репарации. Германию никто не спрашивал. + там достаточно долго стояли оккупационные войска. Позже они потеряли статус оккупационных, но всё же присутствовали. С РФ из-за нереальности "парада на Красній площі" так не получится. Просто продиктовать им "правила поведения" не удастся, так или иначе придётся договариваться.