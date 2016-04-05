Shaman написав:якщо під перемогою мається на увазі парад на Красній площі - то це сумнівно поки що.
а якщо - відкинути Рашу до кордонів - це цілком реально.
победой является установление в РФ режима, который будет более-менее соответствовать современным понятиям о либеральной демократии. Хотя бы на уровне "хрущёвской оттепели".
щось вас понесло хлопці
по-перше, зміна режиму - це вже за рамками наших можливостей. нам може пощастити, може ні. в щось схоже на демократію - взагалі не вірю на цей час. демократії не може бути там, де суспільство не готово - дивимось Афганістан та Ірак
Shaman написав:якщо під перемогою мається на увазі парад на Красній площі - то це сумнівно поки що.
а якщо - відкинути Рашу до кордонів - це цілком реально.
победой является установление в РФ режима, который будет более-менее соответствовать современным понятиям о либеральной демократии. Хотя бы на уровне "хрущёвской оттепели".
щось вас понесло хлопці
по-перше, зміна режиму - це вже за рамками наших можливостей. нам може пощастити, може ні. в щось схоже на демократію - взагалі не вірю на цей час. демократії не може бути там, де суспільство не готово - дивимось Афганістан та Ірак
Shaman написав:а в чому об'єктивність? що економіка Раши буде падати не так швидко, як хтось планував раніше? вже самі ці прогнози одна суб'єктивність.
великі системи падають довго.
С февраля компания «Аэрофлот» лишилась около 50 бортов - это четверть имеющегося у неё парка. Три из них были арестованы. 25 бортов «Аэрофлота» разбираются на запчасти. 18 бортов сняты с рейсов из технических проблем.
flyman написав:Рік вказали?
тебе надо вколоть дозу оптимизма. Я тоже в такие быстрые победы не верю. Скопипастил для настроения.
якщо під перемогою мається на увазі парад на Красній площі - то це сумнівно поки що.
а якщо - відкинути Рашу до кордонів - це цілком реально. питання, кордони на який час - але це вже поточний момент.
Парад на Красній площі, гадаю, сумнівно не поки що, а взагалі. Відкинути Рашу до кордонів цілком реально, причому навіть до кордонів до 2014 (питання хіба що тільки щодо Криму). Но вопрос о победе это не только вопрос границ, но и последующих отношений. После 1945 вопрос о "последующих отношениях" не стоял. Победители прописали Германии ограничения и правила поведения + репарации. Германию никто не спрашивал. + там достаточно долго стояли оккупационные войска. Позже они потеряли статус оккупационных, но всё же присутствовали. С РФ из-за нереальности "парада на Красній площі" так не получится. Просто продиктовать им "правила поведения" не удастся, так или иначе придётся договариваться.
парад - це трохи умовне позначення
якщо буде сценарій розпаду (дивись вище), то гадаю ми будемо приймати в цьому участь - як частина міжнародних сил (може й основна).
з Рашою вже неможливо домовлятися, вони надто сильно намагалися шантажувати весь цивілізований світ.
тому будуть душити санкціями, поки Раша трохи не схаменеться (вже за іншої влади) або поки там щось не піде в розлад (це більш ймовірно). приклад Ірану чи КНДР показує, що це може тривати довго (хоча у випадку з Рашею я ставлю, що не так довго).
а ми будемо жити з йобнутим сусідом під боком (як Ізраіл або Південна Корея). з цим рівнем санкцій Раша не зможе суттєво посилитись для нового великого нападу ІМХО.
Shaman написав:а в чому об'єктивність? що економіка Раши буде падати не так швидко, як хтось планував раніше? вже самі ці прогнози одна суб'єктивність.
великі системи падають довго.
С февраля компания «Аэрофлот» лишилась около 50 бортов - это четверть имеющегося у неё парка. Три из них были арестованы. 25 бортов «Аэрофлота» разбираются на запчасти. 18 бортов сняты с рейсов из технических проблем.
flyman написав:Рік вказали?
тебе надо вколоть дозу оптимизма. Я тоже в такие быстрые победы не верю. Скопипастил для настроения.
бустер вживати, то до хотаба, він в нас тут гне лінію соросят-глобалістів-демократів і товариша Швабри
Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 лис, 2022 13:58, всього редагувалось 1 раз.