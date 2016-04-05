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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 271427152716271727182719>
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:40

  juristkostya написав:
  Shaman написав:якщо під перемогою мається на увазі парад на Красній площі - то це сумнівно поки що.

а якщо - відкинути Рашу до кордонів - це цілком реально.
победой является установление в РФ режима, который будет более-менее соответствовать современным понятиям о либеральной демократии. Хотя бы на уровне "хрущёвской оттепели".

щось вас понесло хлопці :D

по-перше, зміна режиму - це вже за рамками наших можливостей. нам може пощастити, може ні. в щось схоже на демократію - взагалі не вірю на цей час. демократії не може бути там, де суспільство не готово - дивимось Афганістан та Ірак

Сценарії для російської федерації

багато букаф, але цікаво. як на мене - найбільш вірогідний сценарій - неконтрольований розпад. але автори вважають, що для нас це теж не дуже добре.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 19 лис, 2022 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:в стиле "какой виталлиан плохой".
буйная у вас фантазия. Лично я не понимаю, как можно форумных персонажей считать "хорошими" или "плохими".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:46

  Shaman написав:
  juristkostya написав:
  Shaman написав:якщо під перемогою мається на увазі парад на Красній площі - то це сумнівно поки що.

а якщо - відкинути Рашу до кордонів - це цілком реально.
победой является установление в РФ режима, который будет более-менее соответствовать современным понятиям о либеральной демократии. Хотя бы на уровне "хрущёвской оттепели".

щось вас понесло хлопці :D

по-перше, зміна режиму - це вже за рамками наших можливостей. нам може пощастити, може ні. в щось схоже на демократію - взагалі не вірю на цей час. демократії не може бути там, де суспільство не готово - дивимось Афганістан та Ірак

Сценарії для російської федерації

багато букаф, але цікаво. як на мене - найбільш вірогідний сценарій - неконтрольований розпад. але автори вважають, що для нас це теж не дуже добре.

о чём и речь.
Военный разгром в пределах территории Украины не гарантирует нам устойчивого мира, то есть, лишь очень условно может быть назван "победой".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:51

  vitaliian написав:
В Міноборони України дали прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни, — заступник міністра оборони України.

Гаврилов відзначив, що ЗСУ повернуть контроль над Кримом ймовірно до кінця грудня.

https://t.me/lachentyt/22887

Рік вказали?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:54

  Shaman написав:а в чому об'єктивність? що економіка Раши буде падати не так швидко, як хтось планував раніше? вже самі ці прогнози одна суб'єктивність.

великі системи падають довго.

С февраля компания «Аэрофлот» лишилась около 50 бортов - это четверть имеющегося у неё парка. Три из них были арестованы. 25 бортов «Аэрофлота» разбираются на запчасти. 18 бортов сняты с рейсов из технических проблем.

  flyman написав:Рік вказали?
тебе надо вколоть дозу оптимизма. Я тоже в такие быстрые победы не верю. Скопипастил для настроения.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:57

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
багато нюансів.

якщо під перемогою мається на увазі парад на Красній площі - то це сумнівно поки що.

а якщо - відкинути Рашу до кордонів - це цілком реально.
питання, кордони на який час - але це вже поточний момент.

Парад на Красній площі, гадаю, сумнівно не поки що, а взагалі.
Відкинути Рашу до кордонів цілком реально, причому навіть до кордонів до 2014 (питання хіба що тільки щодо Криму).
Но вопрос о победе это не только вопрос границ, но и последующих отношений. После 1945 вопрос о "последующих отношениях" не стоял. Победители прописали Германии ограничения и правила поведения + репарации. Германию никто не спрашивал. + там достаточно долго стояли оккупационные войска. Позже они потеряли статус оккупационных, но всё же присутствовали.
С РФ из-за нереальности "парада на Красній площі" так не получится. Просто продиктовать им "правила поведения" не удастся, так или иначе придётся договариваться.

парад - це трохи умовне позначення :D

якщо буде сценарій розпаду (дивись вище), то гадаю ми будемо приймати в цьому участь - як частина міжнародних сил (може й основна).

з Рашою вже неможливо домовлятися, вони надто сильно намагалися шантажувати весь цивілізований світ.

тому будуть душити санкціями, поки Раша трохи не схаменеться (вже за іншої влади) або поки там щось не піде в розлад (це більш ймовірно). приклад Ірану чи КНДР показує, що це може тривати довго (хоча у випадку з Рашею я ставлю, що не так довго).

а ми будемо жити з йобнутим сусідом під боком (як Ізраіл або Південна Корея). з цим рівнем санкцій Раша не зможе суттєво посилитись для нового великого нападу ІМХО.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:57

  vitaliian написав:
  Shaman написав:а в чому об'єктивність? що економіка Раши буде падати не так швидко, як хтось планував раніше? вже самі ці прогнози одна суб'єктивність.

великі системи падають довго.

С февраля компания «Аэрофлот» лишилась около 50 бортов - это четверть имеющегося у неё парка. Три из них были арестованы. 25 бортов «Аэрофлота» разбираются на запчасти. 18 бортов сняты с рейсов из технических проблем.

  flyman написав:Рік вказали?
тебе надо вколоть дозу оптимизма. Я тоже в такие быстрые победы не верю. Скопипастил для настроения.

бустер вживати, то до хотаба, він в нас тут гне лінію соросят-глобалістів-демократів і товариша Швабри
Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 лис, 2022 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:57

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:в стиле "какой виталлиан плохой".
буйная у вас фантазия. Лично я не понимаю, как можно форумных персонажей считать "хорошими" или "плохими".

А зачем моя фраза была мной взята в " " вы хоть понимаете?) ЗЫ без вас на форуме можно умереть со скуки.
  flyman написав:бустер вживати, то до хотаба
между вами что то личное... можно я не буду в это вмешиваться?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:тому будуть душити санкціями, поки Раша трохи не схаменеться (вже за іншої влади) або поки там щось не піде в розлад (це більш ймовірно).

вот поэтому Рустамзаде и подчёркивает постоянно, что полноценная победа не может быть достигнута исключительно военным путём и не состоит в восстановлении границ 1991 года.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:А зачем моя фраза была мной взята в " " вы хоть понимаете?
кавычки в русском языке имеют несколько назначений. В конкретном случае, не вижу особого резона гадать или выяснять, что вы имели в виду - слишком малозначительный вопрос.
juristkostya
 
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