RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 27152716271727182719>
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
В Міноборони України дали прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни, — заступник міністра оборони України.

Гаврилов відзначив, що ЗСУ повернуть контроль над Кримом ймовірно до кінця грудня.

https://t.me/lachentyt/22887


https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A% ... 1%82%D1%8C)
)))
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 884
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:05

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Но в результате "бдительности" наших "товарищей" пост с объективной инфой о ситуации в росс. экономике удалён и желающие могут продолжать верить в то, что завтра экономика РФ рухнет и вообще Россия развалится, а Кубань, Белгород и Воронеж упадут к нам в руки и будут слёзно умолять принять их в Украину.

а в чому об'єктивність? що економіка Раши буде падати не так швидко, як хтось планував раніше? вже самі ці прогнози одна суб'єктивність.

великі системи падають довго.

головне контекст - а він має бути такий - дії Раші призвели до суттєвого погіршення її стану, й чим далі, тим буде гірше. а якщо контекст - "типа ниче, держимся" - то це вже ворожа пропаганда. додушать їх - не в цьому році, так наступному, не в наступному, так через декілька років.

наша справа, як їм швидше вбити в голову думку, що треба зупинятися зараз - чим далі, тим буде гірше для них.

Подчёркнутое верно.
Именно поэтому розовые сообщения/прогнозы о падении ВВП РФ на 35% уже в этом году и чуть ли не угрозе голода не соответствуют реальности.
В тех ссылках, кот. я давал, были не просто прогнозы. Там были и оценки за 9 мес. (янв.-сент.) этого года. Такие оценки уже дают хорошую основу для прогнозов о результатах за год.
"додушать їх - не в цьому році, так наступному, не в наступному, так через декілька років" - вполне возможно, но это уже другой разговор. И это не опровергает того, что в этом году падение росс. экономики будет не катастрофическим.
"наша справа, як їм швидше вбити в голову думку, що треба зупинятися зараз - чим далі, тим буде гірше для них" - вряд ли это задача нашего форума. Не вижу здесь россиян, а если бы появились (те, которым надо "вбити в голову"), то их бы моментально забанили бы. Здесь мы обсуждаем ход и перспективы войны. Естественно, с нашей точки зрения. Но это обсуждение, на мой взгляд, должно опираться на объективную информацию, а не на наши розовые "хотелки".
Или Вы думаете, что меня радуют обстрелы Харькова и др. городов и мне хочется, чтобы они продолжались? Надеюсь, Вы понимаете, что это не так и я был бы рад, чтобы они закончились как можно быстрее, а лучше вообще не начинались.
Но вот сообщение vitaliian чуть выше о "прогнозе" Гаврилова...
Очень бы хотелось верить, но, думаю, что "фантастика в следующем зале". Зачем он говорит такое, не понятно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23211
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:05

  juristkostya написав:
  Shaman написав:
  juristkostya написав:победой является установление в РФ режима, который будет более-менее соответствовать современным понятиям о либеральной демократии. Хотя бы на уровне "хрущёвской оттепели".

щось вас понесло хлопці :D

по-перше, зміна режиму - це вже за рамками наших можливостей. нам може пощастити, може ні. в щось схоже на демократію - взагалі не вірю на цей час. демократії не може бути там, де суспільство не готово - дивимось Афганістан та Ірак

Сценарії для російської федерації

багато букаф, але цікаво. як на мене - найбільш вірогідний сценарій - неконтрольований розпад. але автори вважають, що для нас це теж не дуже добре.

о чём и речь.
Военный разгром в пределах территории Украины не гарантирует нам устойчивого мира, то есть, лишь очень условно может быть назван "победой".

не згоден - якщо відкинемо до кордонів, то активна фаза війни скінчиться так чи інакше - це вже будемо перемогою, якщо вважати на можливості сторін на початку війни.

а далі - подивимось. закінчення війни призведе до цікавих подій на Раші :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2562
З нами з: 29.09.19
Подякував: 371 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:11

  Shaman написав:не згоден - якщо відкинемо до кордонів, то активна фаза війни скінчиться так чи інакше - це вже будемо перемогою, якщо вважати на можливості сторін на початку війни.

а далі - подивимось. закінчення війни призведе до цікавих подій на Раші :D

будуть пуляти і розвалювати інфраструктуру, а ЗСУ буде строчити на форумі перемогу, фронт стоятиме, мужиків і на далі не випускатимуть із піонерського табору - це активна чи пасивна фаза?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 лис, 2022 14:11, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30021
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:11

  ЛАД написав:Зачем он говорит такое, не понятно
может что-ьы посеять панику в Крыму? Украина не признает прав собственности выданные после 2014 года, десятки тысяч граждан РФ потенциально могут её лишиться. Продать квартиру за месяц два задача нетривиальная.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лис, 2022 14:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15035
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:не згоден - якщо відкинемо до кордонів, то активна фаза війни скінчиться так чи інакше - це вже будемо перемогою, якщо вважати на можливості сторін на початку війни.

а далі - подивимось. закінчення війни призведе до цікавих подій на Раші :D
Например, в Веймарской Германии поражение в 1МВ дало взлёт реваншизма и массовую поддержку Гитлера "снизу". Так что, да, может быть очень "цікаво", но несколько не так, как нам бы хотелось.
juristkostya
 
Повідомлень: 5103
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:12

  cohan написав:
  барабашов написав:ЛАД
В Харькове как и в Днепре нередко бывает в январе и плюс 10, как на Рождество МП в 18году к примеру, и в Лиссабоне часто ноль хотя бы ночью
Так что корректируйте расчёты


тут врут?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%B0%D1%82

вообще в Европе ноль - редкое явление, это сразу снег, заносы, заторы и т.п.
Гольфстрим-с


на 2 дня максимум-можно даже не париться
prodigy
 
Повідомлень: 8756
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3071 раз.
Подякували: 3125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:13

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Зачем он говорит такое, не понятно
может что-ьы посеять панику в Крыму? Украина не признает прав собственности выданные после 2014 года, десятки тысяч граждан РФ потенциально могут её лишиться.

ще би Фаріон процитували, щоб там в Криму облюрилися
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30021
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:17

  ЛАД написав:Парад на Красній площі, гадаю, сумнівно не поки що, а взагалі.
Відкинути Рашу до кордонів цілком реально, причому навіть до кордонів до 2014 (питання хіба що тільки щодо Криму).
Но вопрос о победе это не только вопрос границ, но и последующих отношений. После 1945 вопрос о "последующих отношениях" не стоял. Победители прописали Германии ограничения и правила поведения + репарации. Германию никто не спрашивал. + там достаточно долго стояли оккупационные войска. Позже они потеряли статус оккупационных, но всё же присутствовали.
С РФ из-за нереальности "парада на Красній площі" так не получится. Просто продиктовать им "правила поведения" не удастся, так или иначе придётся договариваться.

Є 2 моменти
1. Чим більше території ми звільняємо, тим менший в РФ є сенс вести війну. Якщо ми звільняємо усю свою території - то я не бачу жодного сенсу РФ продовжувати війну. Та й "світова спільнота" почне просто волати що війну потрібно завершувати.
2. Чим більше території ми звільняємо тим більше хитається крісло під пу. У випадку втрати Криму ненависть до пу може перерости в всенародну. Витримати і зовнішню війну і внутрішню - по-моєму це нереально.

Відповідно я бачу такий результат цієї війни: пу втрачає владу, нова влада стає 100% антипутінська, все валять на путіна, погоджуються на втрату(повернення) територій, погоджуються на репарації(але стараються їх платити) в обмін на зняття санкцій.
Договарюватись вони будуть не з нами, а з Заходом. А Заходу плювати на їх "правила поведения", для Заходу головне бабки.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4218
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:то я не бачу жодного сенсу РФ продовжувати війну.
а вы там занимаете серьёзную должность?
juristkostya
 
Повідомлень: 5103
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 27152716271727182719>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107265
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472673
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4211
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3244)
19.11.2022 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.