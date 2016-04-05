Додано: Суб 19 лис, 2022 14:05

Shaman написав: ЛАД написав: ...

Но в результате "бдительности" наших "товарищей" пост с объективной инфой о ситуации в росс. экономике удалён и желающие могут продолжать верить в то, что завтра экономика РФ рухнет и вообще Россия развалится, а Кубань, Белгород и Воронеж упадут к нам в руки и будут слёзно умолять принять их в Украину. ...Но в результате "бдительности" наших "товарищей" пост с объективной инфой о ситуации в росс. экономике удалён и желающие могут продолжать верить в то, что завтра экономика РФ рухнет и вообще Россия развалится, а Кубань, Белгород и Воронеж упадут к нам в руки и будут слёзно умолять принять их в Украину.

а в чому об'єктивність? що економіка Раши буде падати не так швидко, як хтось планував раніше? вже самі ці прогнози одна суб'єктивність.



великі системи падають довго.



головне контекст - а він має бути такий - дії Раші призвели до суттєвого погіршення її стану, й чим далі, тим буде гірше. а якщо контекст - "типа ниче, держимся" - то це вже ворожа пропаганда. додушать їх - не в цьому році, так наступному, не в наступному, так через декілька років.



наша справа, як їм швидше вбити в голову думку, що треба зупинятися зараз - чим далі, тим буде гірше для них. а в чому об'єктивність? що економіка Раши буде падати не так швидко, як хтось планував раніше? вже самі ці прогнози одна суб'єктивність.головне контекст - а він має бути такий - дії Раші призвели до суттєвого погіршення її стану, й чим далі, тим буде гірше. а якщо контекст - "типа ниче, держимся" - то це вже ворожа пропаганда. додушать їх - не в цьому році, так наступному, не в наступному, так через декілька років.наша справа, як їм швидше вбити в голову думку, що треба зупинятися зараз - чим далі, тим буде гірше для них.

в этом году

нашего

Здесь

Подчёркнутое верно.Именно поэтому розовые сообщения/прогнозы о падении ВВП РФ на 35% уже в этом году и чуть ли не угрозе голода не соответствуют реальности.В тех ссылках, кот. я давал, были не просто прогнозы. Там были и оценки за 9 мес. (янв.-сент.) этого года. Такие оценки уже дают хорошую основу для прогнозов о результатах за год."додушать їх - не в цьому році, так наступному, не в наступному, так через декілька років" - вполне возможно, но это уже другой разговор. И это не опровергает того, чтопадение росс. экономики будет не катастрофическим."наша справа, як їм швидше вбити в голову думку, що треба зупинятися зараз - чим далі, тим буде гірше для них" - вряд ли это задачафорума. Не вижу здесь россиян, а если бы появились (те, которым надо "вбити в голову"), то их бы моментально забанили бы.мы обсуждаем ход и перспективы войны. Естественно, с нашей точки зрения. Но это обсуждение, на мой взгляд, должно опираться на объективную информацию, а не на наши розовые "хотелки".Или Вы думаете, что меня радуют обстрелы Харькова и др. городов и мне хочется, чтобы они продолжались? Надеюсь, Вы понимаете, что это не так и я был бы рад, чтобы они закончились как можно быстрее, а лучше вообще не начинались.Но вот сообщениечуть выше о "прогнозе" Гаврилова...Очень бы хотелось верить, но, думаю, что "фантастика в следующем зале". Зачем он говорит такое, не понятно.