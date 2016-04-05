ЛАД написав:... Но в результате "бдительности" наших "товарищей" пост с объективной инфой о ситуации в росс. экономике удалён и желающие могут продолжать верить в то, что завтра экономика РФ рухнет и вообще Россия развалится, а Кубань, Белгород и Воронеж упадут к нам в руки и будут слёзно умолять принять их в Украину.
а в чому об'єктивність? що економіка Раши буде падати не так швидко, як хтось планував раніше? вже самі ці прогнози одна суб'єктивність.
великі системи падають довго.
головне контекст - а він має бути такий - дії Раші призвели до суттєвого погіршення її стану, й чим далі, тим буде гірше. а якщо контекст - "типа ниче, держимся" - то це вже ворожа пропаганда. додушать їх - не в цьому році, так наступному, не в наступному, так через декілька років.
наша справа, як їм швидше вбити в голову думку, що треба зупинятися зараз - чим далі, тим буде гірше для них.
Подчёркнутое верно. Именно поэтому розовые сообщения/прогнозы о падении ВВП РФ на 35% уже в этом году и чуть ли не угрозе голода не соответствуют реальности. В тех ссылках, кот. я давал, были не просто прогнозы. Там были и оценки за 9 мес. (янв.-сент.) этого года. Такие оценки уже дают хорошую основу для прогнозов о результатах за год. "додушать їх - не в цьому році, так наступному, не в наступному, так через декілька років" - вполне возможно, но это уже другой разговор. И это не опровергает того, что в этом году падение росс. экономики будет не катастрофическим. "наша справа, як їм швидше вбити в голову думку, що треба зупинятися зараз - чим далі, тим буде гірше для них" - вряд ли это задача нашего форума. Не вижу здесь россиян, а если бы появились (те, которым надо "вбити в голову"), то их бы моментально забанили бы. Здесь мы обсуждаем ход и перспективы войны. Естественно, с нашей точки зрения. Но это обсуждение, на мой взгляд, должно опираться на объективную информацию, а не на наши розовые "хотелки". Или Вы думаете, что меня радуют обстрелы Харькова и др. городов и мне хочется, чтобы они продолжались? Надеюсь, Вы понимаете, что это не так и я был бы рад, чтобы они закончились как можно быстрее, а лучше вообще не начинались. Но вот сообщение vitaliian чуть выше о "прогнозе" Гаврилова... Очень бы хотелось верить, но, думаю, что "фантастика в следующем зале". Зачем он говорит такое, не понятно.
juristkostya написав:победой является установление в РФ режима, который будет более-менее соответствовать современным понятиям о либеральной демократии. Хотя бы на уровне "хрущёвской оттепели".
щось вас понесло хлопці
по-перше, зміна режиму - це вже за рамками наших можливостей. нам може пощастити, може ні. в щось схоже на демократію - взагалі не вірю на цей час. демократії не може бути там, де суспільство не готово - дивимось Афганістан та Ірак
может что-ьы посеять панику в Крыму? Украина не признает прав собственности выданные после 2014 года, десятки тысяч граждан РФ потенциально могут её лишиться. Продать квартиру за месяц два задача нетривиальная.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лис, 2022 14:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Парад на Красній площі, гадаю, сумнівно не поки що, а взагалі. Відкинути Рашу до кордонів цілком реально, причому навіть до кордонів до 2014 (питання хіба що тільки щодо Криму). Но вопрос о победе это не только вопрос границ, но и последующих отношений. После 1945 вопрос о "последующих отношениях" не стоял. Победители прописали Германии ограничения и правила поведения + репарации. Германию никто не спрашивал. + там достаточно долго стояли оккупационные войска. Позже они потеряли статус оккупационных, но всё же присутствовали. С РФ из-за нереальности "парада на Красній площі" так не получится. Просто продиктовать им "правила поведения" не удастся, так или иначе придётся договариваться.
Є 2 моменти 1. Чим більше території ми звільняємо, тим менший в РФ є сенс вести війну. Якщо ми звільняємо усю свою території - то я не бачу жодного сенсу РФ продовжувати війну. Та й "світова спільнота" почне просто волати що війну потрібно завершувати. 2. Чим більше території ми звільняємо тим більше хитається крісло під пу. У випадку втрати Криму ненависть до пу може перерости в всенародну. Витримати і зовнішню війну і внутрішню - по-моєму це нереально.
Відповідно я бачу такий результат цієї війни: пу втрачає владу, нова влада стає 100% антипутінська, все валять на путіна, погоджуються на втрату(повернення) територій, погоджуються на репарації(але стараються їх платити) в обмін на зняття санкцій. Договарюватись вони будуть не з нами, а з Заходом. А Заходу плювати на їх "правила поведения", для Заходу головне бабки.