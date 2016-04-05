ЛАД написав:напольный это на случай, когда не установлен обычный встроенный?
теплый воздух поднимается вверх (вы спите на уровне 60см от пола), ваш кондей (тот, что 30см от потолка) просто вас не греет
поставил напольные спецом для обогрева (для осень/зима/весна), на охлаждение тоже отлично-находиться внизу и быстрее ослаждает посоветовал мне приятель, который устанавливает кондиционеры(он себе такие поставил), я посмотрел и согласился
juristkostya написав:........... по-перше, зміна режиму - це вже за рамками наших можливостей. нам може пощастити, може ні. в щось схоже на демократію - взагалі не вірю на цей час. демократії не може бути там, де суспільство не готово - дивимось Афганістан та Ірак
Согласен, что "це вже за рамками наших можливостей". Ставить перед собой такую задачу не реально. Но какая-то демократизация росс. общества, как пишет juristkostya "Хотя бы на уровне "хрущёвской оттепели", на мой взгляд, возможна.
багато букаф, але цікаво. як на мене - найбільш вірогідний сценарій - неконтрольований розпад. але автори вважають, що для нас це теж не дуже добре.
Букаф, действительно, много, вариантов куча. Но при таком количестве вариантов это уже не аналитика, а гадание на кофейной гуще. Авось какой-то вариант реализуется (а при таком количестве и разнообразии это почти наверняка) и можно будет сказать: "Ага, мы так и писали!"
а далі - подивимось. закінчення війни призведе до цікавих подій на Раші
Возможно, но не обязательно. И, главное, мало предсказуемо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 19 лис, 2022 14:30, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:теплый воздух поднимается вверх (вы спите на уровне 60см от пола), ваш кондей (тот, что 30см от потолка) просто вас не греет
поставил напольные спецом для обогрева (для осень/зима/весна), на охлаждение тоже отлично-находиться внизу и быстрее ослаждает
природу не обманешь. Расположение снизу снижает эффективность охлаждения. Расположение сверху снижает эффективность обогрева. Учитывая, что отопление у большинства людей большинство времени реализуется через жидкостные радиаторы - целесообразнее ставить кондиционеры сверху. Если эпизодически возникает необходимость использовать их на нагрев - направляем жалюзи вниз и включаем вентилятор чуть сильнее.
ЛАД написав:напольный это на случай, когда не установлен обычный встроенный?
теплый воздух поднимается вверх (вы спите на уровне 60см от пола), ваш кондей (тот, что 30см от потолка) просто вас не греет
поставил напольные спецом для обогрева (для осень/зима/весна), на охлаждение тоже отлично-находиться внизу и быстрее ослаждает посоветовал мне приятель, который устанавливает кондиционеры(он себе такие поставил), я посмотрел и согласился
Возможно, Вы правы, но у меня таких проблем не возникает. При потребности регулирую положением жалюзи. Результаты вполне устраивают. На ночь ещё никогда не включал. При напольном кондиционере теплый воздух тоже поднимается к потолку.
juristkostya написав:........... по-перше, зміна режиму - це вже за рамками наших можливостей. нам може пощастити, може ні. в щось схоже на демократію - взагалі не вірю на цей час. демократії не може бути там, де суспільство не готово - дивимось Афганістан та Ірак
Согласен, что "це вже за рамками наших можливостей". Ставить перед собой такую задачу не реально. Но какая-то демократизация росс. общества, как пишет juristkostya "Хотя бы на уровне "хрущёвской оттепели", на мой взгляд, возможна.
багато букаф, але цікаво. як на мене - найбільш вірогідний сценарій - неконтрольований розпад. але автори вважають, що для нас це теж не дуже добре.
Букаф, действительно, много, вариантов куча. Но при таком количестве вариантов это уже не аналитика, а гадание на кофейной гуще. Авось какой-то вариант реализуется (а при таком количестве и разнообразии это почти наверняка) и можно будет сказать: "Ага, мы так и писали!"
а далі - подивимось. закінчення війни призведе до цікавих подій на Раші
Возможно, но не обязательно. И, главное, мало предсказуемо.
тоді вже більш вірогідна сталінізація суспільства з сучасним колорітом - кадирізація чи пригожинізація.
окрім варіантів - ще важлива вірогідність їх настання та наслідки.
що саме станеться на Раші, зараз ніхто не скаже. але що щось суттєво зміниться - це майже 100%. подивимось, це все не за горами
vitaliian написав:Я тоже в такие быстрые победы не верю.
мы говрим не о религиозной вере, априори верить -(тут больше подойдет слово надеяться) испытывать ожидания исполнение определенных вероятностых условий (в мат анализ не будем углубляться)
приведу свежий пример:две недели назад у Успіха (Долярчика) спрашивают-"Херсон освободите до НГ", он ответил-"Херсон врядли, тут Снігурівку звінити і те добре" (за точность цитати не ручаюсь , просто передаю содержание) и тут бац и через неделю Херсон наш (а ведь Буданов когда давал прогноз, многие смеялись, я тоже сильно сомневался)
когда не обладаешь достаточной информацией остается только верить и надятся (и рыскать по помойным орковским баликам в поисках недостющей инфы)
там вы точно оптимизма наберетесь
очень верю в победу ЗСУ и дальнейшие успехи на фронте...
prodigy написав:когда не обладаешь достаточной информацией остается только верить и надятся (и рыскать по помойным орковским баликам в поисках недостющей инфы)
прогнозов Буданова не помню но то что орки вывозят технику и живую силу с Херсона я писал ещё за неделю до его освобождения, даже фото выложил какой бардак они оставили в администрации. Всё было взято из помойных каналов, потому что у наших каналов очень ограниченные ресурсы мониторить оккупированные территории.
И про освобождение Бучи я написал где то за неделю до официального заявления и тоже фото выложил брошенной орками техники. Когда включаешь радио там, по сравнению с ТГ каналами, новости 2-3 дневной свежести.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лис, 2022 14:48, всього редагувалось 1 раз.