Додано: Суб 19 лис, 2022 14:25

juristkostya написав: ...........

по-перше, зміна режиму - це вже за рамками наших можливостей. нам може пощастити, може ні. в щось схоже на демократію - взагалі не вірю на цей час. демократії не може бути там, де суспільство не готово - дивимось Афганістан та Ірак ...........по-перше, зміна режиму - це вже за рамками наших можливостей. нам може пощастити, може ні. в щось схоже на демократію - взагалі не вірю на цей час. демократії не може бути там, де суспільство не готово - дивимось Афганістан та Ірак

Сценарії для російської федерації



багато букаф, але цікаво. як на мене - найбільш вірогідний сценарій - неконтрольований розпад. але автори вважають, що для нас це теж не дуже добре. багато букаф, але цікаво. як на мене - найбільш вірогідний сценарій - неконтрольований розпад. але автори вважають, що для нас це теж не дуже добре.

а далі - подивимось. закінчення війни призведе до цікавих подій на Раші

Согласен, что "це вже за рамками наших можливостей". Ставить перед собой такую задачу не реально.Но какая-то демократизация росс. общества, как пишет"Хотя бы на уровне "хрущёвской оттепели", на мой взгляд, возможна.Букаф, действительно, много, вариантов куча. Но при таком количестве вариантов это уже не аналитика, а гадание на кофейной гуще. Авось какой-то вариант реализуется (а при таком количестве и разнообразии это почти наверняка) и можно будет сказать: "Ага, мы так и писали!"Возможно, но не обязательно. И, главное, мало предсказуемо.