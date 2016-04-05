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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2716271727182719
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 15:00

  juristkostya написав:
  prodigy написав:теплый воздух поднимается вверх (вы спите на уровне 60см от пола), ваш кондей (тот, что 30см от потолка) просто вас не греет

поставил напольные спецом для обогрева (для осень/зима/весна), на охлаждение тоже отлично-находиться внизу и быстрее ослаждает
природу не обманешь. Расположение снизу снижает эффективность охлаждения. Расположение сверху снижает эффективность обогрева.
Учитывая, что отопление у большинства людей большинство времени реализуется через жидкостные радиаторы - целесообразнее ставить кондиционеры сверху. Если эпизодически возникает необходимость использовать их на нагрев - направляем жалюзи вниз и включаем вентилятор чуть сильнее.



спальное помещение не требует нагрева, когда
температура 22С и выше (только не говорите, что 17-18 хорошо, спать можно, мы говорим о комфортной температуре)
по моим замерам такая температура в 2022г была с 26 мая и 5 октября (132дня) а 233 дня температура ниже, могу точно сказать что летом использовал кондиционер для охлаждения всего 1,5 месяца по 1часу в день
а вот на обогрев кондиционер работает 9 месяцев в году, опущенные вниз жалюзи не очень эффективны (а при минусовой температуре-вообще малый эффект)

у меня кстати в 5 помещениях стоит по 2 кондея (1 под потолком старый панасоник и 1 возле пола CH)-поверьте, что панасониками перестал пользоваться после того, как установил напольные (включаю раз в 3 месяца на 20минут для теста-чтобы не заржавели)

поэтому и жалею, что не поставил во все помещения напольные, только 6 штук

жидкостные радиаторы-это резерв на форс-мажор (есть 2 газовых котла и 2 котла электрических), но выгоднее напольных кондиционеров пока ничего нет (проверено уже тысячами людей)
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 19 лис, 2022 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 15:04

  flyman написав:
  Shaman написав:не згоден - якщо відкинемо до кордонів, то активна фаза війни скінчиться так чи інакше - це вже будемо перемогою, якщо вважати на можливості сторін на початку війни.

а далі - подивимось. закінчення війни призведе до цікавих подій на Раші :D

будуть пуляти і розвалювати інфраструктуру, а ЗСУ буде строчити на форумі перемогу, фронт стоятиме, мужиків і на далі не випускатимуть із піонерського табору - це активна чи пасивна фаза?

Для кацапов война это не горе, а нормальное состояние:
1. Война не на их территории
2. Населению пофиг
3. Главный смысл жизни - внешний враг
beee
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 15:06

  andrijk777 написав:.........
Є 2 моменти
1. Чим більше території ми звільняємо, тим менший в РФ є сенс вести війну. Якщо ми звільняємо усю свою території - то я не бачу жодного сенсу РФ продовжувати війну. Та й "світова спільнота" почне просто волати що війну потрібно завершувати.

жодного сенсу, на мій погляд, для РФ не було починати цю війну. Чому я і вважав, що війни не буде. Припускав хіба що введення військ в ЛДНР і спроби "визволення" Донбасу.
2. Чим більше території ми звільняємо тим більше хитається крісло під пу. У випадку втрати Криму ненависть до пу може перерости в всенародну. Витримати і зовнішню війну і внутрішню - по-моєму це нереально.

Може перерасти, а може і ні.

Відповідно я бачу такий результат цієї війни: пу втрачає владу, нова влада стає 100% антипутінська, все валять на путіна, погоджуються на втрату(повернення) територій, погоджуються на репарації(але стараються їх платити) в обмін на зняття санкцій.
Договарюватись вони будуть не з нами, а з Заходом. А Заходу плювати на їх "правила поведения", для Заходу головне бабки.

Это один из возможных вариантов. Исполнится ли именно он, хтозна.
То, что "для Заходу головне бабки", как раз и плохо (для нас). Но в данной ситуации это, по-моему, не так. Точнее, так, но не при узком подходе "на сегодня". Сейчас у них, по-моему, планы на годы/десятилетия вперёд. В этом случае важны "правила поведения".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 19 лис, 2022 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 15:16

prodigy
У Вас центрального отопления нет вообще? Обогреваете только кондиционерами?
Насколько понимаю, речь о частном доме? Чем хуже газовые/электрические котлы?
Как по мне лучший вариант отопления - тёплый пол. Электрический или, возможно, водяной. С водяным не сталкивался, точно не знаю.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 15:22

  prodigy написав:"Всередині українського суспільства є рішення, що ми йдемо до кінця", – заявив він.

це як "є рішення"?
"до кінця", то до останнього українця?
"ми це хто", генерал Гаврилов (це хто, перший раз чую), чи про кого він "ми"?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:а вот на обогрев кондиционер работает 9 месяцев в году,
насколько я понимаю, у вас других источников отопления нет. Но это, мягко говоря, нетипичная история.
И нынешние события в очередной раз показали тем, кто не вынес правильных выводов из 90-х годов, что полная зависимость от электричества - это плохо. Газовая инфраструктура работает намного стабильнее электрической. В крайнем случае, централизованный газ можно оперативно заметить пропановым баллоном, вручную переподключиться и т.д. Газовая система многократно проще кондиционера, внезапная поломка практически исключена.
Короче главный вывод: да, есть весьма эффективные на обогрев кондиционеры, но у этой концепции отопления столько неустранимых слабых мест, что лучше сразу от неё отказаться.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 15:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:можно я не буду в это вмешиваться?

Не можна. Але що саме йому колоти, я підкажу. Там не оптимізм, а патріотизм треба. А також вакцину від жадібності, і побільше.

  flyman написав:ми це хто",

Ну звісно що не ти. Твоя позиція з перших днів відома: "дайте мені втекти за кордон, повернусь продавати кавалірки , коли все заспокоїться, і не важливо в яку країну".



  ЛАД написав:Чем хуже газовые/электрические котлы?

Конд найекономічніший спосіб обігріву (звичайно, якщо ціна на газ і е/е ринкова, а не соціальна) . Звісно, що варіант відсутності е/е ніхто не розглядав.

  Shaman написав:я так розумію, ти представник секти плоскої землі в алюмінієвих шапочках

Нажаль ця дурь в його голові не найжахливіша.

  juristkostya написав:Веймарской Германии поражение в 1МВ дало взлёт реваншизма

А ось поразка у 2СВ вже не дала. Це бустер спрацював, чи в чому справа? Розумним німцям не вистачило одного разу. Дурним рашистам скільки треба?


  prodigy написав:поставил напольные спецом для обогрева (для осень/зима/весна), на охлаждение тоже отлично-находиться внизу и быстрее ослаждает

Грамотно. Але естетика....
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 19 лис, 2022 16:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вся суть путинской России в одной истории из Сахалина

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:19

Україна отримала $23 млрд допомоги від початку війни: від кого надійшли кошти
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 90121.html

Де ці гроші ?

Цікаво що діти продають солодощі щоб зібрати танкістам (з зарплатою 100 тис грн міс) гроші на тепловізор.
Ukrainian
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