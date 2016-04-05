prodigy написав:теплый воздух поднимается вверх (вы спите на уровне 60см от пола), ваш кондей (тот, что 30см от потолка) просто вас не греет
поставил напольные спецом для обогрева (для осень/зима/весна), на охлаждение тоже отлично-находиться внизу и быстрее ослаждает
природу не обманешь. Расположение снизу снижает эффективность охлаждения. Расположение сверху снижает эффективность обогрева. Учитывая, что отопление у большинства людей большинство времени реализуется через жидкостные радиаторы - целесообразнее ставить кондиционеры сверху. Если эпизодически возникает необходимость использовать их на нагрев - направляем жалюзи вниз и включаем вентилятор чуть сильнее.
спальное помещение не требует нагрева, когда температура 22С и выше (только не говорите, что 17-18 хорошо, спать можно, мы говорим о комфортной температуре) по моим замерам такая температура в 2022г была с 26 мая и 5 октября (132дня) а 233 дня температура ниже, могу точно сказать что летом использовал кондиционер для охлаждения всего 1,5 месяца по 1часу в день а вот на обогрев кондиционер работает 9 месяцев в году, опущенные вниз жалюзи не очень эффективны (а при минусовой температуре-вообще малый эффект)
у меня кстати в 5 помещениях стоит по 2 кондея (1 под потолком старый панасоник и 1 возле пола CH)-поверьте, что панасониками перестал пользоваться после того, как установил напольные (включаю раз в 3 месяца на 20минут для теста-чтобы не заржавели)
поэтому и жалею, что не поставил во все помещения напольные, только 6 штук
жидкостные радиаторы-это резерв на форс-мажор (есть 2 газовых котла и 2 котла электрических), но выгоднее напольных кондиционеров пока ничего нет (проверено уже тысячами людей)
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 19 лис, 2022 15:08, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:......... Є 2 моменти 1. Чим більше території ми звільняємо, тим менший в РФ є сенс вести війну. Якщо ми звільняємо усю свою території - то я не бачу жодного сенсу РФ продовжувати війну. Та й "світова спільнота" почне просто волати що війну потрібно завершувати.
жодного сенсу, на мій погляд, для РФ не було починати цю війну. Чому я і вважав, що війни не буде. Припускав хіба що введення військ в ЛДНР і спроби "визволення" Донбасу.
2. Чим більше території ми звільняємо тим більше хитається крісло під пу. У випадку втрати Криму ненависть до пу може перерости в всенародну. Витримати і зовнішню війну і внутрішню - по-моєму це нереально.
Може перерасти, а може і ні.
Відповідно я бачу такий результат цієї війни: пу втрачає владу, нова влада стає 100% антипутінська, все валять на путіна, погоджуються на втрату(повернення) територій, погоджуються на репарації(але стараються їх платити) в обмін на зняття санкцій. Договарюватись вони будуть не з нами, а з Заходом. А Заходу плювати на їх "правила поведения", для Заходу головне бабки.
Это один из возможных вариантов. Исполнится ли именно он, хтозна. То, что "для Заходу головне бабки", как раз и плохо (для нас). Но в данной ситуации это, по-моему, не так. Точнее, так, но не при узком подходе "на сегодня". Сейчас у них, по-моему, планы на годы/десятилетия вперёд. В этом случае важны "правила поведения".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 19 лис, 2022 15:18, всього редагувалось 1 раз.
prodigy У Вас центрального отопления нет вообще? Обогреваете только кондиционерами? Насколько понимаю, речь о частном доме? Чем хуже газовые/электрические котлы? Как по мне лучший вариант отопления - тёплый пол. Электрический или, возможно, водяной. С водяным не сталкивался, точно не знаю.
prodigy написав:а вот на обогрев кондиционер работает 9 месяцев в году,
насколько я понимаю, у вас других источников отопления нет. Но это, мягко говоря, нетипичная история. И нынешние события в очередной раз показали тем, кто не вынес правильных выводов из 90-х годов, что полная зависимость от электричества - это плохо. Газовая инфраструктура работает намного стабильнее электрической. В крайнем случае, централизованный газ можно оперативно заметить пропановым баллоном, вручную переподключиться и т.д. Газовая система многократно проще кондиционера, внезапная поломка практически исключена. Короче главный вывод: да, есть весьма эффективные на обогрев кондиционеры, но у этой концепции отопления столько неустранимых слабых мест, что лучше сразу от неё отказаться.
Hotab написав:Конд найекономічніший спосіб обігріву
в некоем идеальном мире, где сложные механизмы никогда не требуют ни ремонта, ни даже регулярной профилактики. Но это в идеальном. А в нашем бренном - лучше больше отдавать за топливо, зато пользоваться устройством, которое вообще не способно поломаться.