Додано: Суб 19 лис, 2022 15:00

juristkostya написав: prodigy написав: теплый воздух поднимается вверх (вы спите на уровне 60см от пола), ваш кондей (тот, что 30см от потолка) просто вас не греет



поставил напольные спецом для обогрева (для осень/зима/весна), на охлаждение тоже отлично-находиться внизу и быстрее ослаждает теплый воздух поднимается вверх (вы спите на уровне 60см от пола), ваш кондей (тот, что 30см от потолка) просто вас не греетпоставил напольные спецом для обогрева (для осень/зима/весна), на охлаждение тоже отлично-находиться внизу и быстрее ослаждает природу не обманешь. Расположение снизу снижает эффективность охлаждения. Расположение сверху снижает эффективность обогрева.

Учитывая, что отопление у большинства людей большинство времени реализуется через жидкостные радиаторы - целесообразнее ставить кондиционеры сверху. Если эпизодически возникает необходимость использовать их на нагрев - направляем жалюзи вниз и включаем вентилятор чуть сильнее. природу не обманешь. Расположение снизу снижает эффективность охлаждения. Расположение сверху снижает эффективность обогрева.Учитывая, что отопление у большинства людей большинство времени реализуется через- целесообразнее ставить кондиционеры сверху.- направляем жалюзи вниз и включаем вентилятор чуть сильнее.

спальное помещение не требует нагрева, когдатемпература 22С и выше (только не говорите, что 17-18 хорошо, спать можно, мы говорим о комфортной температуре)по моим замерам такая температура в 2022г была с 26 мая и 5 октября (132дня) а 233 дня температура ниже, могу точно сказать что летом использовал кондиционер для охлаждения всего 1,5 месяца по 1часу в деньа вот на обогрев кондиционер работает 9 месяцев в году, опущенные вниз жалюзи не очень эффективны (а при минусовой температуре-вообще малый эффект)у меня кстати в 5 помещениях стоит по 2 кондея (1 под потолком старый панасоник и 1 возле пола CH)-поверьте, что панасониками перестал пользоваться после того, как установил напольные (включаю раз в 3 месяца на 20минут для теста-чтобы не заржавели)поэтому и жалею, что не поставил во все помещения напольные, только 6 штукжидкостные радиаторы-это резерв на форс-мажор (есть 2 газовых котла и 2 котла электрических), но выгоднее напольных кондиционеров пока ничего нет (проверено уже тысячами людей)