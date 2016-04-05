Hotab написав:Конд найекономічніший спосіб обігріву
в некоем идеальном мире, где сложные механизмы никогда не требуют ни ремонта, ни даже регулярной профилактики. Но это в идеальном. А в нашем бренном - лучше больше отдавать за топливо, зато пользоваться устройством, которое вообще не способно поломаться.
Hotab написав:Звісно, що варіант відсутності е/е ніхто не розглядав.
это, кстати, удивительно. Даже если отбросить "тяжёлые 90-е" и нынешние обстрелы - практически каждую зиму новости сообщали об обрывах электролиний из-за обмерзания т.п. погодных причин. Естественно, периферия от этого страдает сильнее, чем города. Если в городах ещё можно было не предвидеть перебои с электричеством, то для деревень и всяких там дачных посёлков это совершенно очевидный и регулярный риск.
Hotab написав:Конд найекономічніший спосіб обігріву
в некоем идеальном мире, где сложные механизмы никогда не требуют ни ремонта, ни даже регулярной профилактики. Но это в идеальном. А в нашем бренном - лучше больше отдавать за топливо, зато пользоваться устройством, которое вообще не способно поломаться.
Что это за устройство? Женщина?
Женщину тоже нужно круглосуточно держать в тепле. Потому, я за банальный газовый котёл.
может что-ьы посеять панику в Крыму? Украина не признает прав собственности выданные после 2014 года, десятки тысяч граждан РФ потенциально могут её лишиться. Продать квартиру за месяц два задача нетривиальная.
prodigy С Херсоном другая ситуация. Там Буданов мог иметь развединформацию о настроениях/намерениях росс. верхов и точно имел информацию о перемещениях росс. войск. И ситуация на правом берегу Днепра была достаточно понятная - практически безнадёжная для росс. армии. С Крымом всё иначе. А расчёт Гаврилова на "чёрных лебедей" (во всяком случае, на словах) выглядит не серьёзно.
и метановая газель под окном которая будет этот котёл питать. Вариант бегать с баллоном в руках по заправкам не рассматриваю.
пока что газовая инфраструктура показа себя достаточно устойкивой. Ни 90-е, ни война её не поколебали. А если и поколеблют - обеспечить баллон пропана всяко проще и быстрее и дешевле, чем такой аккумулятор, от которого кондиционеры смогут работать хотя бы пару-тройку суток.