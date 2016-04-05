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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 271827192720272127222723>
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:25

  Ukrainian написав:Україна отримала $23 млрд допомоги від початку війни: від кого надійшли кошти
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 90121.html

Де ці гроші ?

Цікаво що діти продають солодощі щоб зібрати танкістам (з зарплатою 100 тис грн міс) гроші на тепловізор.

Тот случай, когда на барыгу не спишешь, а против ЗЕ! не напишешь :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:28

  juristkostya написав:
  Hotab написав:Конд найекономічніший спосіб обігріву
в некоем идеальном мире, где сложные механизмы никогда не требуют ни ремонта, ни даже регулярной профилактики.
Но это в идеальном. А в нашем бренном - лучше больше отдавать за топливо, зато пользоваться устройством, которое вообще не способно поломаться.

Что это за устройство? Женщина?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:30

  Ukrainian написав:Україна отримала $23 млрд допомоги від початку війни: від кого надійшли кошти
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 90121.html

Де ці гроші ?

Цікаво що діти продають солодощі щоб зібрати танкістам (з зарплатою 100 тис грн міс) гроші на тепловізор.

якщо коротко й по суті - ти сам відповів в своєму запитанні - більша частина грошей пішла на виплати військовим.

а взагалі якісь тупі наброси. приїжджай до нас, обговоримо всі питання. а то здалеку погано видно. :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Звісно, що варіант відсутності е/е ніхто не розглядав.
это, кстати, удивительно. Даже если отбросить "тяжёлые 90-е" и нынешние обстрелы - практически каждую зиму новости сообщали об обрывах электролиний из-за обмерзания т.п. погодных причин. Естественно, периферия от этого страдает сильнее, чем города. Если в городах ещё можно было не предвидеть перебои с электричеством, то для деревень и всяких там дачных посёлков это совершенно очевидный и регулярный риск.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:32

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  Hotab написав:Конд найекономічніший спосіб обігріву
в некоем идеальном мире, где сложные механизмы никогда не требуют ни ремонта, ни даже регулярной профилактики.
Но это в идеальном. А в нашем бренном - лучше больше отдавать за топливо, зато пользоваться устройством, которое вообще не способно поломаться.

Что это за устройство? Женщина?

Женщину тоже нужно круглосуточно держать в тепле. Потому, я за банальный газовый котёл.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:37

  juristkostya написав:я за банальный газовый котёл
и метановая газель под окном которая будет этот котёл питать. Вариант бегать с баллоном в руках по заправкам не рассматриваю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Де ці гроші

Про дефіцит бюджету (щомісяця) щось чули? Чи коли економіка не працює (майже) , звідки бюджет має наповнюватись?

  juristkostya написав:практически каждую зиму новости сообщали об обрывах электролиний из-за обмерзания т.п. погодных причин.

Все-таки в містах навіть на добу не пам'ятаю відсутність е/е. А кілька годин погоди в квартирі не робить.

  juristkostya написав:в некоем идеальном мире, где сложные механизмы никогда не требуют ни ремонта, ни даже регулярной профилактики.

Конд все одно має бути в кожній (сґмайже ) квартирі в наш час. Термін роботи навіть китайців, грамотно інстальованих, 10+ років. Тому....
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 19 лис, 2022 16:40, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:38

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Зачем он говорит такое, не понятно
может что-ьы посеять панику в Крыму? Украина не признает прав собственности выданные после 2014 года, десятки тысяч граждан РФ потенциально могут её лишиться. Продать квартиру за месяц два задача нетривиальная.

Вряд ли.
Учитывая его послужной список (https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/kerivnicztvo-ministerstva-oboroni-ukraini/gavrilov-volodimir-valerianovich.html), он уже достаточно давно военный дипломат, причём работавший на Западе. Скорее всего, на западную публику это интервью и рассчитано.

prodigy
С Херсоном другая ситуация. Там Буданов мог иметь развединформацию о настроениях/намерениях росс. верхов и точно имел информацию о перемещениях росс. войск. И ситуация на правом берегу Днепра была достаточно понятная - практически безнадёжная для росс. армии. С Крымом всё иначе.
А расчёт Гаврилова на "чёрных лебедей" (во всяком случае, на словах) выглядит не серьёзно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:38

  Ukrainian написав:Україна отримала $23 млрд допомоги від початку війни: від кого надійшли кошти
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 90121.html

Де ці гроші ?

Цікаво що діти продають солодощі щоб зібрати танкістам (з зарплатою 100 тис грн міс) гроші на тепловізор.

Хороший вопрос.
Ну, не может же ЗЕ-влада неэффективно/нецелевым образом использовать деньги, верно?
juristkostya
 
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  vitaliian написав:
  juristkostya написав:я за банальный газовый котёл
и метановая газель под окном которая будет этот котёл питать. Вариант бегать с баллоном в руках по заправкам не рассматриваю.

пока что газовая инфраструктура показа себя достаточно устойкивой. Ни 90-е, ни война её не поколебали.
А если и поколеблют - обеспечить баллон пропана всяко проще и быстрее и дешевле, чем такой аккумулятор, от которого кондиционеры смогут работать хотя бы пару-тройку суток.
juristkostya
 
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