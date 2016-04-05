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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27192720272127222723>
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:ока что газовая инфраструктура показа себя достаточно устойкивой

Будемо відвертими, її поки що майже не били. Може і не вистачить ракет для неї, хз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:45

  Hotab написав:
  juristkostya написав:ока что газовая инфраструктура показа себя достаточно устойкивой

Будемо відвертими, її поки що майже не били. Може і не вистачить ракет для неї, хз.

уже писал, повторю: даже если будут перебои с газом, обеспечить баллон пропана всяко проще и быстрее и дешевле, чем такой аккумулятор, от которого кондиционеры смогут работать хотя бы пару-тройку суток.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:56

  Hotab написав:.............
  ЛАД написав:Чем хуже газовые/электрические котлы?

Конд найекономічніший спосіб обігріву (звичайно, якщо ціна на газ і е/е ринкова, а не соціальна) . Звісно, що варіант відсутності е/е ніхто не розглядав.

К сожалению или к счастью, у нас пока нет рыночных цен ни на э/э, ни на газ.

  juristkostya написав:Веймарской Германии поражение в 1МВ дало взлёт реваншизма

А ось поразка у 2СВ вже не дала. Це бустер спрацював, чи в чому справа? Розумним німцям не вистачило одного разу. Дурним рашистам скільки треба?

Ход и результаты 1 и 2МВ совершенно не сравнимы. И положение Германии после этих двух войн. И вообще слишком много различий.
К сожалению, поражение России будет больше похоже на поражение Германии в 1МВ или, скорее, даже слабее. Поэтому не исключаю вариантов "можем повторить".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 16:58

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:я за банальный газовый котёл
и метановая газель под окном которая будет этот котёл питать. Вариант бегать с баллоном в руках по заправкам не рассматриваю.

пока что газовая инфраструктура показа себя достаточно устойкивой. Ни 90-е, ни война её не поколебали.
А если и поколеблют - обеспечить баллон пропана всяко проще и быстрее и дешевле, чем такой аккумулятор, от которого кондиционеры смогут работать хотя бы пару-тройку суток.

Берём расход на минималках 200 грамм в час или 20 кг на 4 суток, ~ 600 грн. Без учёта затрат на дорогу.

Баллон тоже что то весит. Тут писали про 40 кг заправленный баллон, столько на своем горбу не каждый утянет. Жаль нет службы доставки, чтобы пропан сразу к двери доставляли.

Но согласен... Альтернатив нет. Я решил, буду ставить в коммерцию парапетный котёл на пропане. Потому что обычный конвектор воняет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лис, 2022 17:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А ось поразка у 2СВ вже не дала. Це бустер спрацював, чи в чому справа? Розумним німцям не вистачило одного разу. Дурним рашистам скільки треба?
как бы, контекст 1 и 2 МВ совсем разный.
Чтобы повторить эффект 2МВ, нам потребуется полностью разрушить Москву и потом ещё лет 10 держать по всей территории РФ оккупационный контингент.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Берём расход на минималках 200 грамм в час или 20 кг на 4 суток, ~ 600 грн. Без учёта затрат на дорогу.

осталось прикинуть альтернативу - цену, размер и вообще физическую доступность аккумулятора сопоставимой ёмкости.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Даже кацапы в египте своим соотечественникам затыкают рот, когда те пытаются песенки свои начать вякать.
У них в глазах уже страх. О величии не заикаются.
Эта война отобъёт охоту у них минимум на несколько поколений
beee
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:05

Флай это к тебе
Глава ДТЭК: тем, кто может, лучше уехать из Украины до зимы
Те украинцы, которые могут себе это позволить, должны быть готовы покинуть страну до наступления зимы, заявил в интервью Би-би-си глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко.
https://www.bbc.com/russian/live/news-63440797

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:06

  beee написав:затыкают рот, когда те пытаются песенки свои начать вякать
Киркорову вообще его зашить нужно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:07

juristkostya
С точки зрения экологии от газа следует отказываться.
А что касается надёжности и устойчивости... Когда-то давно (на политветке?) писал, что современная цивилизация гораздо менее устойчива к внешним воздействиям, чем патриархальная.
Сегодня разрушение энергетической или газовой инфраструктуры это катастрофа с очень серьёзными последствиями (вплоть до массовых смертей), а раньше, как писал vitaliian, без всего этого совершенно спокойно жили.
ЛАД
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