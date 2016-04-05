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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2720272127222723>
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Жаль нет службы доставки, чтобы пропан сразу к двери доставляли.
есть, ещё с советстких времён. По негазифицированным деревням грузовиками развозят заправленные баллоны и собирают у населения пустые. Такой вот круговорот баллонов в природе.
Да что там по деревням, видел работу таких служб в пгт Орджоникидзе под Феодосией году примерно в 2000-м.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:С точки зрения экологии от газа следует отказываться.
мне кажется, в контексте выживания ближайшей зимой, этим аспектом можно пренебречь :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:18

  juristkostya написав:
  prodigy написав:а вот на обогрев кондиционер работает 9 месяцев в году,
насколько я понимаю, у вас других источников отопления нет. Но это, мягко говоря, нетипичная история.
И нынешние события в очередной раз показали тем, кто не вынес правильных выводов из 90-х годов, что полная зависимость от электричества - это плохо. Газовая инфраструктура работает намного стабильнее электрической. В крайнем случае, централизованный газ можно оперативно заметить пропановым баллоном, вручную переподключиться и т.д. Газовая система многократно проще кондиционера, внезапная поломка практически исключена.
Короче главный вывод: да, есть весьма эффективные на обогрев кондиционеры, но у этой концепции отопления столько неустранимых слабых мест, что лучше сразу от неё отказаться.


только сегодня уже писал про свои источники: тут вообще никто не помнит, что утром было

4 котла (2 газ, 2 электро) теплый пол на 300кв.м , 14 кондиционеров

для сравнения: газовое отопление от 25к в месяц на кондиционерах 3-4к гривен
деньги считать умеете?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:22

  prodigy написав:
  juristkostya написав:
  prodigy написав:а вот на обогрев кондиционер работает 9 месяцев в году,
насколько я понимаю, у вас других источников отопления нет. Но это, мягко говоря, нетипичная история.
И нынешние события в очередной раз показали тем, кто не вынес правильных выводов из 90-х годов, что полная зависимость от электричества - это плохо. Газовая инфраструктура работает намного стабильнее электрической. В крайнем случае, централизованный газ можно оперативно заметить пропановым баллоном, вручную переподключиться и т.д. Газовая система многократно проще кондиционера, внезапная поломка практически исключена.
Короче главный вывод: да, есть весьма эффективные на обогрев кондиционеры, но у этой концепции отопления столько неустранимых слабых мест, что лучше сразу от неё отказаться.


только сегодня уже писал про свои источники: тут вообще никто не помнит, что утром было

4 котла (2 газ, 2 электро) теплый пол на 300кв.м , 14 кондиционеров

для сравнения: газовое отопление от 25к в месяц на кондиционерах 3-4к гривен
деньги считать умеете?

juristkostya ж каже - нетипова схема опалення для пересічного :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:только сегодня уже писал про свои источники: тут вообще никто не помнит, что утром было
вы правите/дописываете свои сообщения - а собеседники виноваты, такие невнимательные :-))))))))
  prodigy написав:для сравнения: газовое отопление от 25к в месяц на кондиционерах 3-4к гривен
давайте сначала обеспечим электрической системе ту же степень бесперебойности, которая есть у газовой - а тогда уж сравним :-) Смысл считать экономию, если основная функция не выполняется?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:28

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Жаль нет службы доставки, чтобы пропан сразу к двери доставляли.
есть, ещё с советстких времён. По негазифицированным деревням грузовиками развозят заправленные баллоны и собирают у населения пустые. Такой вот круговорот баллонов в природе.
Да что там по деревням, видел работу таких служб в пгт Орджоникидзе под Феодосией году примерно в 2000-м.


у меня приятель жил (служил) в Италии 3года (тот самый, что служил во флоте США),
так вот там у всех отопление на газе (в каждом частном доме стоит емкость для сжиженного газа 1куб.м) -заключаешь контракт и машина привозит газ
для нового клиента 10% скидка
мой приятель хитрожопый пользовался первой заправкой (хватало на 3-4мес) и переходил на нового поставщика (там их больше 10) чтобы получить скидку
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:30

  juristkostya написав:
  prodigy написав:только сегодня уже писал про свои источники: тут вообще никто не помнит, что утром было
вы правите/дописываете свои сообщения - а собеседники виноваты, такие невнимательные :-))))))))
  prodigy написав:для сравнения: газовое отопление от 25к в месяц на кондиционерах 3-4к гривен
давайте сначала обеспечим электрической системе ту же степень бесперебойности, которая есть у газовой - а тогда уж сравним :-) Смысл считать экономию, если основная функция не выполняется?


за 4 года у меня не было электричесвта раз 5 по 2 часа
в этом году свет реально отключили 3 раза на этой неделе

экономию считать надо даже сегодня
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:31

  prodigy написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Жаль нет службы доставки, чтобы пропан сразу к двери доставляли.
есть, ещё с советстких времён. По негазифицированным деревням грузовиками развозят заправленные баллоны и собирают у населения пустые. Такой вот круговорот баллонов в природе.
Да что там по деревням, видел работу таких служб в пгт Орджоникидзе под Феодосией году примерно в 2000-м.


у меня приятель жил (служил) в Италии 3года (тот самый, что служил во флоте США),
так вот там у всех отопление на газе (в каждом частном доме стоит емкость для сжиженного газа 1куб.м) -заключаешь контракт и машина привозит газ
для нового клиента 10% скидка
мой приятель хитрожопый пользовался первой заправкой (хватало на 3-4мес) и переходил на нового поставщика (там их больше 10) чтобы получить скидку

Это очень много де так. И в Румынии, и в Хорватии, и в Польше, и т.д. Это ж только СССР мог позволить себе эпические инвестиции в централизованную разводящую инфраструктуру, что охватил большинство населённых пунктов.
Другие страны не были настолько богаты и до сих пор возят грузовиками то, что могло бы намного надёжнее и дешевле поступать по трубам.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:за 4 года у меня не было электричесвта раз 5 по 2 часа
в этом году свет реально отключили 3 раза на этой неделе

экономию считать надо даже сегодня
это вопрос везения. У моих друзей под Киевом систематически нет света по 16 часов сутки.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:40

  juristkostya написав:
  Hotab написав:Звісно, що варіант відсутності е/е ніхто не розглядав.
это, кстати, удивительно. Даже если отбросить "тяжёлые 90-е" и нынешние обстрелы - практически каждую зиму новости сообщали об обрывах электролиний из-за обмерзания т.п. погодных причин. Естественно, периферия от этого страдает сильнее, чем города. Если в городах ещё можно было не предвидеть перебои с электричеством, то для деревень и всяких там дачных посёлков это совершенно очевидный и регулярный риск.


регулярный риск


проживая в многоквартирном доме есть риски быть:
-затопленным соседями
-войти в лифт, где кто-то справил нужду или наблевал
-наркоманы по подъездам колятся
-пьяные соседи над головой деруться (или еще хуже притон)
-громно музыку не постушаешь (или кто-то крутит громко)
-кооператив постаянно собирает на ремонт (крыши, дверей, стекление подъезда)
-председатель/бухгатер считают квартплату с накидкой +20% минимум

и много минусов по сравнению со свежим воздухом за городом(отсутствием вышеперечисленного), особенно в городе бесит когда 13 летние собираются до 10-12 скутеров и гоняют с колонкой на плече на заднем колосе (загазованность, шум и грязь -особенно после снега)
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