juristkostya написав:

prodigy написав: а вот на обогрев кондиционер работает 9 месяцев в году, а вот на обогрев кондиционер работает 9 месяцев в году,

насколько я понимаю, у вас других источников отопления нет. Но это, мягко говоря, нетипичная история.И нынешние события в очередной раз показали тем, кто не вынес правильных выводов из 90-х годов, что полная зависимость от электричества - это плохо. Газовая инфраструктура работает намного стабильнее электрической. В крайнем случае, централизованный газ можно оперативно заметить пропановым баллоном, вручную переподключиться и т.д. Газовая система многократно проще кондиционера, внезапная поломка практически исключена.Короче главный вывод: да, есть весьма эффективные на обогрев кондиционеры, но у этой концепции отопления столько неустранимых слабых мест, что лучше сразу от неё отказаться.