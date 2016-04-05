Додано: Суб 19 лис, 2022 17:49

juristkostya написав: prodigy написав:

у меня приятель жил (служил) в Италии 3года (тот самый, что служил во флоте США),

так вот там у всех отопление на газе (в каждом частном доме стоит емкость для сжиженного газа 1куб.м) -заключаешь контракт и машина привозит газ

для нового клиента 10% скидка

мой приятель хитрожопый пользовался первой заправкой (хватало на 3-4мес) и переходил на нового поставщика (там их больше 10) чтобы получить скидку у меня приятель жил (служил) в Италии 3года (тот самый, что служил во флоте США),так вот там у всех отопление на газе (в каждом частном доме стоит емкость для сжиженного газа 1куб.м) -заключаешь контракт и машина привозит газдля нового клиента 10% скидкамой приятель хитрожопый пользовался первой заправкой (хватало на 3-4мес) и переходил на нового поставщика (там их больше 10) чтобы получить скидку

Это очень много де так. И в Румынии, и в Хорватии, и в Польше, и т.д. Это ж только СССР мог позволить себе эпические инвестиции в централизованную разводящую инфраструктуру, что охватил большинство населённых пунктов.

Другие страны не были настолько богаты и до сих пор возят грузовиками то, что могло бы намного надёжнее и дешевле поступать по трубам. Это очень много де так. И в Румынии, и в Хорватии, и в Польше, и т.д. Это ж только СССР мог позволить себе эпические инвестиции в централизованную разводящую инфраструктуру, что охватил большинство населённых пунктов.Другие страны не были настолько богаты и до сих пор возят грузовиками то, что могло бы намного надёжнее и дешевле поступать по трубам.

Другие страны не были настолько богаты

это совковая глупость- быть иждевенцем у государства и постоянно жить в страхе закупит ли Украина достаточно газа (чтобы пройти отопительный сезон), а так поставил емкость и газ есть в любой момент, закончился -купил ещеэто не богатство страны-это простор для схем и махинаций (вспомните хотя Ющенко и туркменский газ: где путин после шантажа продал газ по 95долл (в компоте-в ктором было 80% туркменского по 50долл и 20% российского по 150долл), там никак 95долл не получалось , а получалось 70 долл (но это напрямую, когда договор между странами-как было при Кучме), а появилось в 2005 РосУкрЭнерго (вы тогда уже в школу ходили?)