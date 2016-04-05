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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27212722272327242725>
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:43

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:я за банальный газовый котёл
и метановая газель под окном которая будет этот котёл питать. Вариант бегать с баллоном в руках по заправкам не рассматриваю.


А навіщо бігати с баллоном в руках та ще й коли смажений півень клюнув(виникла в ньому потреба)? Купуєте влітку 2-3-4 шт. грузите в машину, заправляєте всі одразу та ставите десь під дахом (гараж, сарай, підвал і т.п.) до потрібного моменту. Газ в баллоні не скисне і не випарується-може зберігатися роками.
В квітні-липні ц.р. можна було купити новий 50л. баллон за 3000 грн або б/у в гарному стані на ОЛХ за 400-600 грн. А в минулі роки ще дешевше. Якщо тільки готувати їжу то одного вистачає десь на місяць+-.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:49

Яка сумна новина

❗️ Магистральный газопровод, на котором в районе Бергардовки произошел взрыв, вёл не только к недействующему теперь "Северному потоку - 1", но и к газпромовской станции СПГ Портовая, которую запустили в сентябре этого года.
Повреждение газопровода может, потенциально, вызвать перебои в газоснабжении Санкт-Петербурга, включая Выборгскую, Северную и Северо-Западную ТЭЦ, что, с учётом холодного времени года, может иметь весьма серьёзные последствия для жителей Санкт-Петербурга.
Відео "як воно горить":
https://t.me/Crimeanwind/15925
fler
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:49

  juristkostya написав:
  prodigy написав:
у меня приятель жил (служил) в Италии 3года (тот самый, что служил во флоте США),
так вот там у всех отопление на газе (в каждом частном доме стоит емкость для сжиженного газа 1куб.м) -заключаешь контракт и машина привозит газ
для нового клиента 10% скидка
мой приятель хитрожопый пользовался первой заправкой (хватало на 3-4мес) и переходил на нового поставщика (там их больше 10) чтобы получить скидку

Это очень много де так. И в Румынии, и в Хорватии, и в Польше, и т.д. Это ж только СССР мог позволить себе эпические инвестиции в централизованную разводящую инфраструктуру, что охватил большинство населённых пунктов.
Другие страны не были настолько богаты и до сих пор возят грузовиками то, что могло бы намного надёжнее и дешевле поступать по трубам.


это совковая глупость- быть иждевенцем у государства и постоянно жить в страхе закупит ли Украина достаточно газа (чтобы пройти отопительный сезон), а так поставил емкость и газ есть в любой момент, закончился -купил еще

Другие страны не были настолько богаты

это не богатство страны-это простор для схем и махинаций (вспомните хотя Ющенко и туркменский газ: где путин после шантажа продал газ по 95долл (в компоте-в ктором было 80% туркменского по 50долл и 20% российского по 150долл), там никак 95долл не получалось , а получалось 70 долл (но это напрямую, когда договор между странами-как было при Кучме), а появилось в 2005 РосУкрЭнерго (вы тогда уже в школу ходили?)
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Жена прислала.
Вчера висела фашистская тряпка рядом с нашим.
Сегодня - Нидерланды ЗображенняЗображення
beee
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:53

  drevlyanin написав:А навіщо бігати с баллоном в руках та ще й коли смажений півень клюнув(виникла в ньому потреба)? Купуєте влітку 2-3-4 шт. грузите в машину, заправляєте всі одразу та ставите десь під дахом (гараж, сарай, підвал і т.п.) до потрібного моменту
да сейчас цены на балоны космос. Я в квартире живу, особо негде их хранить. Но в целом мысли конечно правильные.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:54

  drevlyanin написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:я за банальный газовый котёл
и метановая газель под окном которая будет этот котёл питать. Вариант бегать с баллоном в руках по заправкам не рассматриваю.


А навіщо бігати с баллоном в руках та ще й коли смажений півень клюнув(виникла в ньому потреба)? Купуєте влітку 2-3-4 шт. грузите в машину, заправляєте всі одразу та ставите десь під дахом (гараж, сарай, підвал і т.п.) до потрібного моменту. Газ в баллоні не скисне і не випарується-може зберігатися роками.
В квітні-липні ц.р. можна було купити новий 50л. баллон за 3000 грн або б/у в гарному стані на ОЛХ за 400-600 грн. А в минулі роки ще дешевше. Якщо тільки готувати їжу то одного вистачає десь на місяць+-.


оті балони (китайського виробника) не мають сертификат відповідності (кожен балон має проходити кожні 5 років іспит на гідротест) в ЕС просто інших балонів не має (в китайський вам ніхто газ не наллють
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:это совковая глупость- быть иждевенцем у государства и постоянно жить в страхе закупит ли Украина достаточно газа (чтобы пройти отопительный сезон), а так поставил емкость и газ есть в любой момент, закончился -купил еще
ещё раз: трубопроводный транспорт - самый надёжный, безопасный и рентабельный из всего, что придумало человечество. Всё остальное ваши эмоции.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 18:06

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Берём расход на минималках 200 грамм в час или 20 кг на 4 суток, ~ 600 грн. Без учёта затрат на дорогу.

осталось прикинуть альтернативу - цену, размер и вообще физическую доступность аккумулятора сопоставимой ёмкости.


Та ні, з фізичною доступністю все ОК, а от ціна-150-400 ує за кожен кВт. Рахуємо: 40л пропану/1100грн. це десь 500 кВт тепла з газового котла чи обігрівача+ вартісь баллона+бензин доїхати до запраки=приблизно 2500-3000грн. АКБ на 500 кВт/по 200$ в середньому=100000$ всього :mrgreen: . Це те, що виготовлять наші умільці. Фірмові решення від Тесли чи Хуавей там взагалі ховайся.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 18:12

  juristkostya написав:
  prodigy написав:это совковая глупость- быть иждевенцем у государства и постоянно жить в страхе закупит ли Украина достаточно газа (чтобы пройти отопительный сезон), а так поставил емкость и газ есть в любой момент, закончился -купил еще
ещё раз: трубопроводный транспорт - самый надёжный, безопасный и рентабельный из всего, что придумало человечество. Всё остальное ваши эмоции.


ємоции вызывают счета по доставке (все у кого есть газовый котел-выставляют годовую заявленную мощность 314 кубов даже если ты пользуешь только 70 кубов а год(плита)

монополист берет цену с потолка и население начинает делать эмоции

спросите ЛАДа хватает ли пенсионеру пенсии чтобы платить за отопление двушки 2к гривен или 3шки 3300грн
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:спросите ЛАДа хватает ли пенсионеру пенсии чтобы платить за отопление двушки 2к гривен или 3шки 3300грн
неправильная постановка вопроса. Правильная звучит так: во сколько тому же пенсионеру обойдётся доставка нужного количества газа автотранспортом. Оно-то заранее понятно, что дороже, но во сколько раз дороже?
Востаннє редагувалось juristkostya в Суб 19 лис, 2022 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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