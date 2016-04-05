Додано: Суб 19 лис, 2022 18:45

Hotab написав: Ясно, що ціна в 26-27 грн за літр , який дасть нам всього 0.115-0.130 куба - це космос. Якщо в квартиру його дають зараз по 8 грн/куб. Ясно, що ціна в 26-27 грн за літр , який дасть нам всього 0.115-0.130 куба - це космос. Якщо в квартиру його дають зараз по 8 грн/куб.

А машину эксплуатировать, которая возит? А дороги асфальтированные поддерживать? А ещё и чистить их зимой?Я ж не зря сказал: доставка баллонов грузовиками оправдана только тем фактом, что не все могут единоразово вложиться в инфраструктуру. Нам просто повезло, что в УССР такие средства были; в той же РФ процент газификации сёл в разы ниже, чем у нас.