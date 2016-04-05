это заблуждение. Нацкомиссия по энергетике дрючит за каждую копейку в тарифе.
я понимаю, что вы большой мастер прикалываться
вам напомнить главу НКРЕКП Вовка 26летнего чувака без специального образования (который больше 3 лет издевался над населением) вы про субсидии уже забыли? нет? отличные были схемы миллирды из бюджета пилить (не хуже асфальта)
prodigy написав:спросите ЛАДа хватает ли пенсионеру пенсии чтобы платить за отопление двушки 2к гривен или 3шки 3300грн
неправильная постановка вопроса. Правильная звучит так: во сколько тому же пенсионеру обойдётся доставка нужного количества газа автотранспортом. Оно-то заранее понятно, что дороже, но во сколько раз дороже?
автомобиль-газовоз доставляет газ на 20-25 клиентов в день (которые живут в одном районе), цена доставки-копейки
prodigy написав: оті балони (китайського виробника) не мають сертификат відповідності (кожен балон має проходити кожні 5 років іспит на гідротест) в ЕС просто інших балонів не має (в китайський вам ніхто газ не наллють
Мова не про китайщину а про старі надійні виробництва ще союзу або трохи пізніше білорусі. В мене найстаріший 1972р/в.-заправляв не раз і виглядає дуже непогано. На двох правда замінив газові вентилі на нові ВБ2, ціна питання була 250 грн/шт навесні, зараз десь 350.
это заблуждение. Нацкомиссия по энергетике дрючит за каждую копейку в тарифе.
я понимаю, что вы большой мастер прикалываться
вам напомнить главу НКРЕКП Вовка 26летнего чувака без специального образования (который больше 3 лет издевался над населением) вы про субсидии уже забыли? нет? отличные были схемы миллирды из бюджета пилить (не хуже асфальта)
я с вами не спорю, я вас информирую. Пример с субсидиями вообще ни к селу, ни к городу, т.к. тариф рассчитывается без учёта субсидий. Субсидии применяются, чтобы покрыть расходы потребителя, начисленные по уже утверждённому тарифу. Таковы факты.
prodigy написав:спросите ЛАДа хватает ли пенсионеру пенсии чтобы платить за отопление двушки 2к гривен или 3шки 3300грн
неправильная постановка вопроса. Правильная звучит так: во сколько тому же пенсионеру обойдётся доставка нужного количества газа автотранспортом. Оно-то заранее понятно, что дороже, но во сколько раз дороже?
автомобиль-газовоз доставляет газ на 20-25 клиентов в день (которые живут в одном районе), цена доставки-копейки
Предлагаю просто посмотреть вокруг. Если бы такие поставщики могли предложить конкурентную цену - все сёла, дачи и коттеджные посёлки давно бы отрезались от централизованного газа, очевидно же. Вы видите массовый переход на доставку газа машинами туда, где ранее были подведены трубы? Нет? Значит, невыгодно.
1кг СПБ дає 0.230-0.260 куба газу. Заправка продає на літри. Тобто з літри СПБ взагалі буде майже вдвічі менше: 0.115-0.130 куба. Ясно, що ціна в 26-27 грн за літр , який дасть нам всього 0.115-0.130 куба - це космос. Якщо в квартиру його дають зараз по 8 грн/куб.
Але тоді незрозуміло, де ви тут познаходили рентабельність грітись балонами.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 19 лис, 2022 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Ясно, що ціна в 26-27 грн за літр , який дасть нам всього 0.115-0.130 куба - це космос. Якщо в квартиру його дають зараз по 8 грн/куб.
А машину эксплуатировать, которая возит? А дороги асфальтированные поддерживать? А ещё и чистить их зимой? Я ж не зря сказал: доставка баллонов грузовиками оправдана только тем фактом, что не все могут единоразово вложиться в инфраструктуру. Нам просто повезло, что в УССР такие средства были; в той же РФ процент газификации сёл в разы ниже, чем у нас.
Востаннє редагувалось juristkostya в Суб 19 лис, 2022 18:46, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:монополист берет цену с потолка и население начинает делать эмоции
спросите ЛАДа хватает ли пенсионеру пенсии чтобы платить за отопление двушки 2к гривен или 3шки 3300грн
Крім субсидій пенсіонерам на гази в 30 раз більшу суму запрошують на перехресне субсидування:
Ой+ написав:
Щоправда, розрахунки НАК «Нафтогаз України» таки насторожують. За підсумками 2022 року, сума непрямих субсидій населенню за газ, наданих компанією (це різниця між ціною закупівлі та ціною його реалізації населенню на умовах спецобов'язків), становитиме приблизно 842 млрд грн, тоді як 2021 року — лише 249 млрд. І якщо «Нафтогаз» не витримає такого навантаження, то закладених у держбюджет грошей на субсидії точно не вистачить. https://zn.ua/ukr/finances/subsidiji-v- ... itsja.html
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", дочка НАК "Нафтогаз України", вимагає відключити від газопостачання вісім облгазів: Дніпрогаз, Дніпропетровськгаз, Луганськгаз, Харківгаз, Харківміськгаз, Чернівцігаз, Мелітопольгаз і Маріупольгаз. В результаті, сумарний борг цих облгазів за газ, відібраний на власні виробничо-технологічні потреби, перевищив 4,4 млрд грн. станом на 1 листопада. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/naftohaz-pr ... a-haz.html
Як там нафтогаз вираховує свої майже трильйонні потреби, що співставимо з військовими витратами, не знаю. Напевно включають зразу мільярдні премії-бонуси топам, але кінцевим споживачам у певних регіонах можуть опинитись без газу.
Як це все має спрацювати і хто це все оплатить для мене загадка.
Hotab написав:Але тоді незрозуміло, де ви тут познаходили рентабельність грітись балонами.
речь шла о возможности оперативно и за разумные средства решить вопрос аварийного питания на несколько дней. При использовании пропана, цена вопроса - ну, пусть 5 т.грн. При использовании электричества - десятки тысяч долларов (расчёт от "древлянина" чуть выше). Но это, повторюсь, резервное питание. В обычном режиме надо питаться от трубы, конечно, же.
Востаннє редагувалось juristkostya в Суб 19 лис, 2022 18:54, всього редагувалось 1 раз.