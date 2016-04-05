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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2722272327242725
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 18:53

  juristkostya написав:
  prodigy написав:

я понимаю, что вы большой мастер прикалываться

вам напомнить главу НКРЕКП Вовка 26летнего чувака без специального образования (который больше 3 лет издевался над населением)
вы про субсидии уже забыли? нет?
отличные были схемы миллирды из бюджета пилить (не хуже асфальта)

я с вами не спорю, я вас информирую.
Пример с субсидиями вообще ни к селу, ни к городу, т.к. тариф рассчитывается без учёта субсидий. Субсидии применяются, чтобы покрыть расходы потребителя, начисленные по уже утверждённому тарифу.
Таковы факты.

Хоч це й не тема гілки але: ви впевнені що 1,78 грн за доставку кожного кубу(ввели ще задовго до війни) адекватна витратам ціна. Сталося так, що я трохи знайомий з "кухнею" місцевого райгазу та знаю там людей з адміністрації особисто. Фактично всі послуги споживачам по окремому прайсу, то за що та "доставка"? Газокомпресорні станції не входять в компетенцію облгазів, старі труби вони не перекладають а нові знову ж таки за рахунок споживачів або бюджету, переважна більшість ГРП не бачили ремонту з часів царя-гороха. За які-такі послуги я, платячи Нафтогазу за 500 кубів на місяць, маю ше відслюнявити близько 900 грн дяді, що по мутним схнмам приватизував труби, котрі прокладали за кошти бюджету або споживачів?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:ви впевнені що 1,78 грн за доставку кожного кубу(ввели ще задовго до війни) адекватна витратам ціна.
конкретно по газу не скажу, а по воде прекрасно знаю, что даже просто дотянуть тариф до реальной себестоимости - огромная проблема. А уж заложить туда 2-3% на будущие капремонты - вообще фантастика, доступная единицам водоканалов. Но поскольку регулятор у них один - Нацкомиссия, и методика расчёт одна...
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 19:02

Інформація з каналу ForFreedom

В межах нового пакету військової допомоги Україні планують передати наступні типи техніки та озброєння:

🇬🇧 Велика Британія
➖750 баражуючих боєприпасів Pholos-2

🇩🇪 Німеччина
➖РСЗВ MARS II
➖Самохідні гаубиці PzH-2000
155-мм снаряди.

🇬🇷 Греція
➖155-мм артилерійські снаряди

🇪🇸 Іспанія
➖Пускові установки ЗРК HAWK
➖Зенітні ракети до ЗРК HAWK

🇨🇦 Канада
➖Камери для дронів
➖500 тисяч комплектів зимового обмундирування

🇱🇹 Литва
➖12 БТР М113

🇵🇱 Польща
➖Самохідні гаубиці Krab
➖155-мм артилерійські снаряди
➖ЗРК малої дальності невстановленого типу

🇹🇷 Туреччина
➖19 БЛА Байрактар.

🇫🇷 Франція
➖20 БТР ACMAT Bastion
➖6 самохідних гаубиць CAESAR

🇭🇷 Хорватія
➖14 вертольотів Мі-8

ForFreedom
https://t.me/informnapalm/14361
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 19:15

vitaliian наьброс говнеца на вентилятор:

У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд за кордон, щоб знизити навантаження на енергосистему.

"Якщо українці зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи... Виїзд з країни, слід розглядати як допомогу Україні у війні проти росії", - пояснив гендиректор компанії Тимченко.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 19:21

  Goodman написав:vitaliian наьброс говнеца на вентилятор
сделано!
viewtopic.php?p=5509406#p5509406

Танк на радиоуправлении видели?
https://cutt.ly/qMJzvoi
vitaliian
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