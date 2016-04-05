вам напомнить главу НКРЕКП Вовка 26летнего чувака без специального образования (который больше 3 лет издевался над населением) вы про субсидии уже забыли? нет? отличные были схемы миллирды из бюджета пилить (не хуже асфальта)
я с вами не спорю, я вас информирую. Пример с субсидиями вообще ни к селу, ни к городу, т.к. тариф рассчитывается без учёта субсидий. Субсидии применяются, чтобы покрыть расходы потребителя, начисленные по уже утверждённому тарифу. Таковы факты.
Хоч це й не тема гілки але: ви впевнені що 1,78 грн за доставку кожного кубу(ввели ще задовго до війни) адекватна витратам ціна. Сталося так, що я трохи знайомий з "кухнею" місцевого райгазу та знаю там людей з адміністрації особисто. Фактично всі послуги споживачам по окремому прайсу, то за що та "доставка"? Газокомпресорні станції не входять в компетенцію облгазів, старі труби вони не перекладають а нові знову ж таки за рахунок споживачів або бюджету, переважна більшість ГРП не бачили ремонту з часів царя-гороха. За які-такі послуги я, платячи Нафтогазу за 500 кубів на місяць, маю ше відслюнявити близько 900 грн дяді, що по мутним схнмам приватизував труби, котрі прокладали за кошти бюджету або споживачів?
drevlyanin написав:ви впевнені що 1,78 грн за доставку кожного кубу(ввели ще задовго до війни) адекватна витратам ціна.
конкретно по газу не скажу, а по воде прекрасно знаю, что даже просто дотянуть тариф до реальной себестоимости - огромная проблема. А уж заложить туда 2-3% на будущие капремонты - вообще фантастика, доступная единицам водоканалов. Но поскольку регулятор у них один - Нацкомиссия, и методика расчёт одна...
У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд за кордон, щоб знизити навантаження на енергосистему.
"Якщо українці зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи... Виїзд з країни, слід розглядати як допомогу Україні у війні проти росії", - пояснив гендиректор компанії Тимченко. **************************************************************************