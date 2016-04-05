вам напомнить главу НКРЕКП Вовка 26летнего чувака без специального образования (который больше 3 лет издевался над населением) вы про субсидии уже забыли? нет? отличные были схемы миллирды из бюджета пилить (не хуже асфальта)
я с вами не спорю, я вас информирую. Пример с субсидиями вообще ни к селу, ни к городу, т.к. тариф рассчитывается без учёта субсидий. Субсидии применяются, чтобы покрыть расходы потребителя, начисленные по уже утверждённому тарифу. Таковы факты.
Хоч це й не тема гілки але: ви впевнені що 1,78 грн за доставку кожного кубу(ввели ще задовго до війни) адекватна витратам ціна. Сталося так, що я трохи знайомий з "кухнею" місцевого райгазу та знаю там людей з адміністрації особисто. Фактично всі послуги споживачам по окремому прайсу, то за що та "доставка"? Газокомпресорні станції не входять в компетенцію облгазів, старі труби вони не перекладають а нові знову ж таки за рахунок споживачів або бюджету, переважна більшість ГРП не бачили ремонту з часів царя-гороха. За які-такі послуги я, платячи Нафтогазу за 500 кубів на місяць, маю ше відслюнявити близько 900 грн дяді, що по мутним схнмам приватизував труби, котрі прокладали за кошти бюджету або споживачів?
drevlyanin написав:ви впевнені що 1,78 грн за доставку кожного кубу(ввели ще задовго до війни) адекватна витратам ціна.
конкретно по газу не скажу, а по воде прекрасно знаю, что даже просто дотянуть тариф до реальной себестоимости - огромная проблема. А уж заложить туда 2-3% на будущие капремонты - вообще фантастика, доступная единицам водоканалов. Но поскольку регулятор у них один - Нацкомиссия, и методика расчёт одна...
У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд за кордон, щоб знизити навантаження на енергосистему.
"Якщо українці зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи... Виїзд з країни, слід розглядати як допомогу Україні у війні проти росії", - пояснив гендиректор компанії Тимченко. **************************************************************************
Hotab написав:1кг СПБ дає 0.230-0.260 куба газу. Заправка продає на літри. Тобто з літри СПБ взагалі буде майже вдвічі менше: 0.115-0.130 куба. Ясно, що ціна в 26-27 грн за літр , який дасть нам всього 0.115-0.130 куба - це космос. Якщо в квартиру його дають зараз по 8 грн/куб.
Але тоді незрозуміло, де ви тут познаходили рентабельність грітись балонами.
Зачекайте, звідки цифри? Природний газ(той що по трубах): Орієнтовні фізичні характеристики:
Густина: ρ = 0,7 кг/м³ (сухий газоподібний) або 400 кг/м³ рідкий Температура займання: t = 650 °C Теплота згоряння: 16 — 34 МДж/м³ (для газоподібного)
Зріджений: ЗПГ є рідиною без запаху і кольору, густиною 0,41-0,5 кг / л в залежності від температури, тиску, і вмісту вищих алканів (густина чистого метану при температурі кипіння — 0,41 кг / л, при підвищенні тиску і зниженні температури густина зростає, домішки вищих алканів також підвищують густину). Не токсичний. Температура кипіння -158 … -163 °C. Сучасний ЗПГ складається на 85-95 % з метану, а в інші 5 % входять етан, пропан, бутан, азот. Нижня межа теплоти згорання — 50 116 кДж / кг, або 20 МДж / л
Як бачимо: тепота згоряння кубу природнього газу та літру СПГ цілком співставні.
Hotab написав:Але тоді незрозуміло, де ви тут познаходили рентабельність грітись балонами.
речь шла о возможности оперативно и за разумные средства решить вопрос аварийного питания на несколько дней. При использовании пропана, цена вопроса - ну, пусть 5 т.грн. При использовании электричества - десятки тысяч долларов (расчёт от "древлянина" чуть выше). Но это, повторюсь, резервное питание. В обычном режиме надо питаться от трубы, конечно, же.
1 Вартість резервних 6Квт*год з інвертором на 1500Вт - 30 000 грн 2 Тримає 6 годин котел+холодильник+світло+телевізор 3 Користуюсь рік , останній тиждень без світла був в сумі 4 години ( не дотягнув бо було парочка відключень довше 5 годин вдень і 8 годин вночі) при цьому використовував без оглядок все..крім праски/пралки/мікрохвильовки
Якби встиг додати до цього комплекту 10-15м2 фотопанелей - то отримав би фактично автономне джерело живлення навіть в сьогоднішніх умовах по погоді(пасмурно)
Газ не зникав жодного разу.Опалення автономне від котла.. На крайняк у випадку відсутності газу - є камін...яким користувався всього один раз щоб перевірити як працює...менінгіт ще той, але точно в квартирі буде плюс за будь-яких обставин.
Висновок Той хто хотів отримати автономність- той може її отримати з вкладеннями від 500... до 5000 доларів( це включно з скважиною на воду..) тобто повну 100% автономність за 15000 доларів( це включно з опаленням)
Друге питання що я в рік використовую 3000Квт*годин електрики і 2000м3 газу...(по сьогоднішнім цінам в рік - це менше ніж вартість моєї автономки, яка використається нехай 100 разів) Ясно що платити 0,6 млн наперед..я краще знайду цим грошам більш вигідне примінення.
ПС Замінити метан на пропан/бутан - не вийде без переобладнання горілок - різні співвідношення газ/повітря. Тому казки про легкість перемикання - нехай залишаться у хворих фантазіях неадекватів
drevlyanin написав:ви впевнені що 1,78 грн за доставку кожного кубу(ввели ще задовго до війни) адекватна витратам ціна.
конкретно по газу не скажу, а по воде прекрасно знаю, что даже просто дотянуть тариф до реальной себестоимости - огромная проблема. А уж заложить туда 2-3% на будущие капремонты - вообще фантастика, доступная единицам водоканалов. Но поскольку регулятор у них один - Нацкомиссия, и методика расчёт одна...
За воду з вами згоден, але її простіше дістати з альтернативних джерел (в більшості випадків) ніж газ чи єлектроєнергію.
drevlyanin написав:За які-такі послуги я, платячи Нафтогазу за 500 кубів на місяць, маю ше відслюнявити близько 900 грн дяді, що по мутним схнмам приватизував труби, котрі прокладали за кошти бюджету або споживачів?
Є така штука - називається амортизація.. Похідна від амортизації - безпека...
Наприклад німці продають свої старі авто не тому що вони погані..а тому що там специфічна перевірка безпеки і деколи ремонт старого авто виходить дорожче ніж ринкова вартість авто.. Але ж власники цих авто чомусь не кричать що вони можуть їздити на лисій гумі і з стертими гальмівними колодками і теоретично прогнившими шлангами - замість того щоб платити дяді в СТО..бо вони вже заплатили Мерседесу при купівлі....
ПС Останній раз труби які клались ще за СРСР - пройшло вже 30 років...Може вже пора зрозуміти що за цей час в землі не труби ..в землі потенційно небезпечні залишки металобрухту.