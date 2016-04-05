Додано: Суб 19 лис, 2022 19:40

juristkostya написав: Hotab написав: Але тоді незрозуміло, де ви тут познаходили рентабельність грітись балонами. Але тоді незрозуміло, де ви тут познаходили рентабельність грітись балонами. речь шла о возможности оперативно и за разумные средства решить вопрос аварийного питания на несколько дней. При использовании пропана, цена вопроса - ну, пусть 5 т.грн. При использовании электричества - десятки тысяч долларов (расчёт от "древлянина" чуть выше).

Но это, повторюсь, резервное питание. В обычном режиме надо питаться от трубы, конечно, же. речь шла о возможности оперативно и за разумные средства решить вопрос аварийного питания на несколько дней. При использовании пропана, цена вопроса - ну, пусть 5 т.грн. При использовании электричества - десятки тысяч долларов (расчёт от "древлянина" чуть выше).Но это, повторюсь, резервное питание. В обычном режиме надо питаться от трубы, конечно, же.

30 000 грн

1 Вартість резервних 6Квт*год з інвертором на 1500Вт -2 Тримає 6 годин котел+холодильник+світло+телевізор3 Користуюсь рік , останній тиждень без світла був в сумі 4 години ( не дотягнув бо було парочка відключень довше 5 годин вдень і 8 годин вночі) при цьому використовував без оглядок все..крім праски/пралки/мікрохвильовкиЯкби встиг додати до цього комплекту 10-15м2 фотопанелей - то отримав би фактично автономне джерело живлення навіть в сьогоднішніх умовах по погоді(пасмурно)Газ не зникав жодного разу.Опалення автономне від котла..На крайняк у випадку відсутності газу - є камін...яким користувався всього один раз щоб перевірити як працює...менінгіт ще той, але точно в квартирі буде плюс за будь-яких обставин.ВисновокТой хто хотів отримати автономність- той може її отримати з вкладеннями від 500... до 5000 доларів( це включно з скважиною на воду..) тобто повну 100% автономність за 15000 доларів( це включно з опаленням)Друге питання що я в рік використовую 3000Квт*годин електрики і 2000м3 газу...(по сьогоднішнім цінам в рік - це менше ніж вартість моєї автономки, яка використається нехай 100 разів)Ясно що платити 0,6 млн наперед..я краще знайду цим грошам більш вигідне примінення.ПСЗамінити метан на пропан/бутан - не вийде без переобладнання горілок - різні співвідношення газ/повітря.Тому казки про легкість перемикання - нехай залишаться у хворих фантазіях неадекватів