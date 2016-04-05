prodigy написав:спросите ЛАДа хватает ли пенсионеру пенсии чтобы платить за отопление двушки 2к гривен или 3шки 3300грн
неправильная постановка вопроса. Правильная звучит так: во сколько тому же пенсионеру обойдётся доставка нужного количества газа автотранспортом. Оно-то заранее понятно, что дороже, но во сколько раз дороже?
автомобиль-газовоз доставляет газ на 20-25 клиентов в день (которые живут в одном районе), цена доставки-копейки
Можу на пальцях прикинути 1 Вартість авто 1 млн грн...вартість амортизації в день нехай 0,1%=1000грн 2 Вартість пробігу 30 літрів на 100 км = 1000 грн 3 Вартість двох працівників(водій і той що балони розносить) = 3000 ( якщо середня по Україні 15000 + 8000 податки /15 робочих днів * 2 особи)
Отже вартість доставки мінімум 300 грн балон.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 19 лис, 2022 20:01, всього редагувалось 2 разів.
ви забули про газолін - та вонючо-смердюча рідина, що на дні балону. раніше балона заправляли на вагу. Коли був балонний газ, то після використання зливали той газолін з пустого балону - псували свято життя газовникам.
Hotab написав:Але тоді незрозуміло, де ви тут познаходили рентабельність грітись балонами.
речь шла о возможности оперативно и за разумные средства решить вопрос аварийного питания на несколько дней. При использовании пропана, цена вопроса - ну, пусть 5 т.грн. При использовании электричества - десятки тысяч долларов (расчёт от "древлянина" чуть выше). Но это, повторюсь, резервное питание. В обычном режиме надо питаться от трубы, конечно, же.
1 Вартість резервних 6Квт*год з інвертором на 1500Вт - 30 000 грн 2 Тримає 6 годин котел+холодильник+світло+телевізор 3 Користуюсь рік , останній тиждень без світла був в сумі 4 години ( не дотягнув бо було парочка відключень довше 5 годин вдень і 8 годин вночі) при цьому використовував без оглядок все..крім праски/пралки/мікрохвильовки
Якби встиг додати до цього комплекту 10-15м2 фотопанелей - то отримав би фактично автономне джерело живлення навіть в сьогоднішніх умовах по погоді(пасмурно)
Газ не зникав жодного разу.Опалення автономне від котла.. На крайняк у випадку відсутності газу - є камін...яким користувався всього один раз щоб перевірити як працює...менінгіт ще той, але точно в квартирі буде плюс за будь-яких обставин.
Висновок Той хто хотів отримати автономність- той може її отримати з вкладеннями від 500... до 5000 доларів( це включно з скважиною на воду..) тобто повну 100% автономність за 15000 доларів( це включно з опаленням)
Друге питання що я в рік використовую 3000Квт*годин електрики і 2000м3 газу...(по сьогоднішнім цінам в рік - це менше ніж вартість моєї автономки, яка використається нехай 100 разів) Ясно що платити 0,6 млн наперед..я краще знайду цим грошам більш вигідне примінення.
ПС Замінити метан на пропан/бутан - не вийде без переобладнання горілок - різні співвідношення газ/повітря. Тому казки про легкість перемикання - нехай залишаться у хворих фантазіях неадекватів
Ви, як часто буває, занадто категоричні. Прошу посилання на "інвертор 1,5 кВт та АКБ на 6 кВТ" за 30000 грн. Чи це ціни минулих років? Тепер про проблеми заміни метану на пропан/бутан: до мого газового котла шли два комплекти форсунок на горілку-встановлені на природний газ та змінні на пропан/бутан. Маю також промислові газові "гармати" де теж є така опція. В газовій плиті під природний газ (тиск 20 мілібар) теж можна або замінити форсунки на менші під пропан/бутан з баллона через стандартний для СРСР редуктор на 50 мілібар або замінити редуктор на імпортний під менший тиск-ті ж 20 мілібар. Є ще й регульовані редуктори від 20 до 70 мілібар. Але моя плита з форсунками під природний газ, працювало і від балону зі стандартним совковим редуктором, просто сильніше викручував ручки регулювання.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Суб 19 лис, 2022 20:09, всього редагувалось 2 разів.
Goodman написав:vitaliian наьброс говнеца на вентилятор:
У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд за кордон, щоб знизити навантаження на енергосистему.
"Якщо українці зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи... Виїзд з країни, слід розглядати як допомогу Україні у війні проти росії", - пояснив гендиректор компанії Тимченко.
Вышло опровержение
❗️ Розвантажуйте валізи. Нікого із України виїжджати не закликали
Як виявилося, ВВС трохи перекрутили слова голови ДТЕК Тимченка в гонитві за гучним заголовком. Він нікого не закликав залишати країну.
«У нас немає надзвичайної ситуації, за якої необхідно їхати», - насправді сказав Тимченко в інтерв'ю ВВС.
Попри масовані російські атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури — світло і тепло мають переважну більшість українців. https://t.me/irpingrisha/12373
Goodman написав:vitaliian наьброс говнеца на вентилятор:
У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд за кордон, щоб знизити навантаження на енергосистему.
"Якщо українці зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи... Виїзд з країни, слід розглядати як допомогу Україні у війні проти росії", - пояснив гендиректор компанії Тимченко.
Вышло опровержение
❗️ Розвантажуйте валізи. Нікого із України виїжджати не закликали
Як виявилося, ВВС трохи перекрутили слова голови ДТЕК Тимченка в гонитві за гучним заголовком. Він нікого не закликав залишати країну.
«У нас немає надзвичайної ситуації, за якої необхідно їхати», - насправді сказав Тимченко в інтерв'ю ВВС.
Попри масовані російські атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури — світло і тепло мають переважну більшість українців. https://t.me/irpingrisha/12373