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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27242725272627272728>
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Зачекайте, звідки цифри? Природний газ(той що по трубах

Не порівнюйте СПБ та скраплений природній газ (метан).
Зовсім різні речі.
А цифри що я привів - я в них впевнений).
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 19:55

  prodigy написав:
  juristkostya написав:
  prodigy написав:спросите ЛАДа хватает ли пенсионеру пенсии чтобы платить за отопление двушки 2к гривен или 3шки 3300грн
неправильная постановка вопроса. Правильная звучит так: во сколько тому же пенсионеру обойдётся доставка нужного количества газа автотранспортом. Оно-то заранее понятно, что дороже, но во сколько раз дороже?
автомобиль-газовоз доставляет газ на 20-25 клиентов в день (которые живут в одном районе), цена доставки-копейки
Можу на пальцях прикинути
1 Вартість авто 1 млн грн...вартість амортизації в день нехай 0,1%=1000грн
2 Вартість пробігу 30 літрів на 100 км = 1000 грн
3 Вартість двох працівників(водій і той що балони розносить) = 3000 ( якщо середня по Україні 15000 + 8000 податки /15 робочих днів * 2 особи)

Отже вартість доставки мінімум 300 грн балон.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 19 лис, 2022 20:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Де Долярчик?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 20:01

Скоро в Симферополе

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лис, 2022 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 20:02

  Investor_K написав:Де Долярчик?

Раз в тиждень вже ходить. Так ефективніше. До нього дійшло те, що я йому казав не раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 20:02

  Investor_K написав:Де Долярчик?

Где-то чудит.
Похоже, их куда-то перебрасывают и у Долярчика, как у самого нестойкого, командование отобрало и старлинк, и смартфон, дабы не раскрыл новую позицию раньше времени.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Можу на пальцях прикинути

ви забули про газолін - та вонючо-смердюча рідина, що на дні балону.
раніше балона заправляли на вагу.
Коли був балонний газ, то після використання зливали той газолін з пустого балону - псували свято життя газовникам.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 20:05

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:
  Hotab написав:Але тоді незрозуміло, де ви тут познаходили рентабельність грітись балонами.
речь шла о возможности оперативно и за разумные средства решить вопрос аварийного питания на несколько дней. При использовании пропана, цена вопроса - ну, пусть 5 т.грн. При использовании электричества - десятки тысяч долларов (расчёт от "древлянина" чуть выше).
Но это, повторюсь, резервное питание. В обычном режиме надо питаться от трубы, конечно, же.
1 Вартість резервних 6Квт*год з інвертором на 1500Вт - 30 000 грн
2 Тримає 6 годин котел+холодильник+світло+телевізор
3 Користуюсь рік , останній тиждень без світла був в сумі 4 години ( не дотягнув бо було парочка відключень довше 5 годин вдень і 8 годин вночі) при цьому використовував без оглядок все..крім праски/пралки/мікрохвильовки

Якби встиг додати до цього комплекту 10-15м2 фотопанелей - то отримав би фактично автономне джерело живлення навіть в сьогоднішніх умовах по погоді(пасмурно)

Газ не зникав жодного разу.Опалення автономне від котла..
На крайняк у випадку відсутності газу - є камін...яким користувався всього один раз щоб перевірити як працює...менінгіт ще той, але точно в квартирі буде плюс за будь-яких обставин.

Висновок
Той хто хотів отримати автономність- той може її отримати з вкладеннями від 500... до 5000 доларів( це включно з скважиною на воду..) тобто повну 100% автономність за 15000 доларів( це включно з опаленням)

Друге питання що я в рік використовую 3000Квт*годин електрики і 2000м3 газу...(по сьогоднішнім цінам в рік - це менше ніж вартість моєї автономки, яка використається нехай 100 разів)
Ясно що платити 0,6 млн наперед..я краще знайду цим грошам більш вигідне примінення.

ПС
Замінити метан на пропан/бутан - не вийде без переобладнання горілок - різні співвідношення газ/повітря.
Тому казки про легкість перемикання - нехай залишаться у хворих фантазіях неадекватів


Ви, як часто буває, занадто категоричні.
Прошу посилання на "інвертор 1,5 кВт та АКБ на 6 кВТ" за 30000 грн. Чи це ціни минулих років?
Тепер про проблеми заміни метану на пропан/бутан: до мого газового котла шли два комплекти форсунок на горілку-встановлені на природний газ та змінні на пропан/бутан. Маю також промислові газові "гармати" де теж є така опція. В газовій плиті під природний газ (тиск 20 мілібар) теж можна або замінити форсунки на менші під пропан/бутан з баллона через стандартний для СРСР редуктор на 50 мілібар або замінити редуктор на імпортний під менший тиск-ті ж 20 мілібар. Є ще й регульовані редуктори від 20 до 70 мілібар. Але моя плита з форсунками під природний газ, працювало і від балону зі стандартним совковим редуктором, просто сильніше викручував ручки регулювання.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Суб 19 лис, 2022 20:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 20:06

ВВС перекрутили слова голови ДТЕК Тимченка

  Goodman написав:vitaliian наьброс говнеца на вентилятор:

У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд за кордон, щоб знизити навантаження на енергосистему.

"Якщо українці зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи... Виїзд з країни, слід розглядати як допомогу Україні у війні проти росії", - пояснив гендиректор компанії Тимченко.

Вышло опровержение

❗️ Розвантажуйте валізи. Нікого із України виїжджати не закликали

Як виявилося, ВВС трохи перекрутили слова голови ДТЕК Тимченка в гонитві за гучним заголовком.  Він нікого не закликав залишати країну.

«У нас немає надзвичайної ситуації, за якої необхідно їхати», - насправді сказав Тимченко в інтерв'ю ВВС.

Попри масовані російські атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури — світло і тепло мають переважну більшість українців.
https://t.me/irpingrisha/12373
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 20:09

  vitaliian написав:
  Goodman написав:vitaliian наьброс говнеца на вентилятор:

У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд за кордон, щоб знизити навантаження на енергосистему.

"Якщо українці зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи... Виїзд з країни, слід розглядати як допомогу Україні у війні проти росії", - пояснив гендиректор компанії Тимченко.

Вышло опровержение

❗️ Розвантажуйте валізи. Нікого із України виїжджати не закликали

Як виявилося, ВВС трохи перекрутили слова голови ДТЕК Тимченка в гонитві за гучним заголовком.  Він нікого не закликав залишати країну.

«У нас немає надзвичайної ситуації, за якої необхідно їхати», - насправді сказав Тимченко в інтерв'ю ВВС.

Попри масовані російські атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури — світло і тепло мають переважну більшість українців.
https://t.me/irpingrisha/12373

Тут нічого не змінилось
Leave if you can to save energy - Ukraine power boss
https://www.bbc.com/news/world-europe-63687037
Ukrainian
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