Додано: Суб 19 лис, 2022 20:09

У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд за кордон, щоб знизити навантаження на енергосистему.



"Якщо українці зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи... Виїзд з країни, слід розглядати як допомогу Україні у війні проти росії", - пояснив гендиректор компанії Тимченко.

Вышло опровержение







Як виявилося, ВВС трохи перекрутили слова голови ДТЕК Тимченка в гонитві за гучним заголовком. Він нікого не закликав залишати країну.



«У нас немає надзвичайної ситуації, за якої необхідно їхати», - насправді сказав Тимченко в інтерв'ю ВВС.



Попри масовані російські атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури — світло і тепло мають переважну більшість українців.

Тут нічого не змінилось