вентилятор не тот следующий наброс: До Нового Року все ж таки може початися наступ на Волинь і, ймовірно, на Київ, - Кирило Сазанов
"Це вже очевидно, що удар по Волині буде. Перекидання військ ймовірно почалося вже з 15 листопада. Та й можливий наступ буде вже, або на католицьке Різдво, або Новий Рік", - військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазанов. https://t.me/c/1281716156/10824
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 19 лис, 2022 20:14, всього редагувалось 1 раз.
він мені не бос , він мені ніхто - не слухав коли його перекрутили і не слухатиму і поготів. Сидить там наїжене, наглажене, нетружене на потоках і верзе каз-на-що. Цьому ДТЕКу ще в 2014 році докоряли, чому людей не переводять массово на 2-ва тарифи? Чому? І НІКи новітні вагонами покупляли, сервери, робочі станції, обладнання зв"язку.... Наволочь.
drevlyanin написав:За які-такі послуги я, платячи Нафтогазу за 500 кубів на місяць, маю ше відслюнявити близько 900 грн дяді, що по мутним схнмам приватизував труби, котрі прокладали за кошти бюджету або споживачів?
Є така штука - називається амортизація.. Похідна від амортизації - безпека...
Наприклад німці продають свої старі авто не тому що вони погані..а тому що там специфічна перевірка безпеки і деколи ремонт старого авто виходить дорожче ніж ринкова вартість авто.. Але ж власники цих авто чомусь не кричать що вони можуть їздити на лисій гумі і з стертими гальмівними колодками і теоретично прогнившими шлангами - замість того щоб платити дяді в СТО..бо вони вже заплатили Мерседесу при купівлі....
ПС Останній раз труби які клались ще за СРСР - пройшло вже 30 років...Може вже пора зрозуміти що за цей час в землі не труби ..в землі потенційно небезпечні залишки металобрухту.
То є так, але ви вірите, що ті кошти будуть акумульовані та підуть колись на заміну старих труб?
вентилятор не тот следующий наброс: До Нового Року все ж таки може початися наступ на Волинь і, ймовірно, на Київ, - Кирило Сазанов
"Це вже очевидно, що удар по Волині буде. Перекидання військ ймовірно почалося вже з 15 листопада. Та й можливий наступ буде вже, або на католицьке Різдво, або Новий Рік", - військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазанов. https://t.me/c/1281716156/10824
Президент Зеленський знову пояснив чому не попередив громадян про загрозу війни. Він постійно це робить. Бо від цього не втекти. Бо я цілком реальний факт, навіть напередодні російського вторгення влада можливість вьоргення заперечувала. Зеленський закликав готуватися до травневих шашликів. А потім... А потім зупиняти ворога довелося на околицях великих міст. У міській забудові, повній мирних мешканців. Де кожен снаряд знаходив ціль. Охтирка, Харків, Чернігів, Буча, Бородянка, Ірпінь, Маріуполь. Тисячі людей загинули. Тисячі людей втратили майно і житло. Багатьох дівчат погвалтованих окупантами батьки ще роками водитимуть до психологів. Все це сталося тому, що люди не уїхали з потенційно-небезпечних місць. Людей НЕ попередили. Як нам це пояснив президент? Раніше він пояснив, що українці такі боягузливі, що якби нас попередили, ми масово втекли б за кордон в Україну захищати не було б кому. Нині він видав ще крутіше. Це треба процитувати. "Хто повинен захищати? Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами? Ви вважаєте, що в них немає жінок і дітей? У них є батьки і близькі, вони такі самі люди. А чим вони мотивовані – заробітною платою? Ні, може, хтось, у більшості своїй – Україна. А що таке Україна? Земля і сім'ї. А якщо всі їхні сім'ї виїхали? То що вони захищають? Якби не було людей в Україні, ми б втратили нашу державу". Цікаво, Зеленський сам збагнув ЩО він видав? По факту він сказав, що не попередив людей про загрозу війни, аби люди пішли захищати свою країну, бо за спиною в них були їхні рідні. Тобто одну частину українців він використав як заручників, аби інша частина українців воювала. Зрозуміло? Уявляєте, яково оце чути солдатам ЗСУ, родичі яких загинули? Виявляється їх не попередили, аби він-зараза, воювати пішов? Реальну причину чому не попередили, ми давно знаємо. Її сказав сам Зеленський, мовляв можна збільшити ЗСУ, але тоді не можна буде будувати дороги. Звісно таку причину озвучити він не може. Зеленському доводиться імпровізувати. Результати виходять один потворніше другого.
Президент Зеленський знову пояснив чому не попередив громадян про загрозу війни. Він постійно це робить. Бо від цього не втекти. Бо я цілком реальний факт, навіть напередодні російського вторгення влада можливість вьоргення заперечувала. Зеленський закликав готуватися до травневих шашликів. А потім... А потім зупиняти ворога довелося на околицях великих міст. У міській забудові, повній мирних мешканців. Де кожен снаряд знаходив ціль. Охтирка, Харків, Чернігів, Буча, Бородянка, Ірпінь, Маріуполь. Тисячі людей загинули. Тисячі людей втратили майно і житло. Багатьох дівчат погвалтованих окупантами батьки ще роками водитимуть до психологів. Все це сталося тому, що люди не уїхали з потенційно-небезпечних місць. Людей НЕ попередили. Як нам це пояснив президент? Раніше він пояснив, що українці такі боягузливі, що якби нас попередили, ми масово втекли б за кордон в Україну захищати не було б кому. Нині він видав ще крутіше. Це треба процитувати. "Хто повинен захищати? Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами? Ви вважаєте, що в них немає жінок і дітей? У них є батьки і близькі, вони такі самі люди. А чим вони мотивовані – заробітною платою? Ні, може, хтось, у більшості своїй – Україна. А що таке Україна? Земля і сім'ї. А якщо всі їхні сім'ї виїхали? То що вони захищають? Якби не було людей в Україні, ми б втратили нашу державу". Цікаво, Зеленський сам збагнув ЩО він видав? По факту він сказав, що не попередив людей про загрозу війни, аби люди пішли захищати свою країну, бо за спиною в них були їхні рідні. Тобто одну частину українців він використав як заручників, аби інша частина українців воювала. Зрозуміло? Уявляєте, яково оце чути солдатам ЗСУ, родичі яких загинули? Виявляється їх не попередили, аби він-зараза, воювати пішов? Реальну причину чому не попередили, ми давно знаємо. Її сказав сам Зеленський, мовляв можна збільшити ЗСУ, але тоді не можна буде будувати дороги. Звісно таку причину озвучити він не може. Зеленському доводиться імпровізувати. Результати виходять один потворніше другого.
vitaliian написав:Сколько стоит операция по смене пола? Может скинемся флаю, чтобы его наконец выпустили.
Його зразу медсестрою заберуть. Або машиністкою. Буде ППЖ.
Флай, заскринь про всяк випадок. Якщо будуть чіпати.
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. Приказ войскам Ленинградского фронта № 0055 гор. Ленинград 22 сентября 1941 В штабах и на командных пунктах командиров дивизий, полков имеется много женщин под видом обслуживающих, прикомандированных и т. п. Ряд командиров, потеряв лицо коммунистов, просто сожительствуют…
Приказываю:
Под ответственность Военных Советов армий, командиров и комиссаров отдельных частей к 23.09.41 г. года удалить из штабов и командных пунктов всех женщин. Ограниченное количество машинисток оставить только по согласованию с Особым отделом.
Исполнение донести 24.09.41 г.
Подпись: Командующий Ленинградским фронтом Герой Советского Союза генерал армии Жуков
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 19 лис, 2022 20:55, всього редагувалось 4 разів.