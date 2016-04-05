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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2725272627272728
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 20:45

РФ уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на російській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Згідно з новими даними розвідки, отриманими американськими та іншими західними службами безпеки, після тижнів нападу на українські міста за допомогою безпілотників іранського виробництва Москва тихо досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотних літаків із зброєю на російській території", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що російські та іранські офіційні особи завершили угоду під час зустрічі в Ірані на початку листопада, і дві країни швидко рухаються до передачі проектів і ключових компонентів, які можуть дозволити почати виробництво протягом декількох місяців, повідомили в інтерв'ю троє чиновників, ознайомлені з цим питанням.
https://www.rbc.ua/rus/news/iran-dopomo ... 80890.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Швеція сенсаційно заявила, що російські газопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2» буди підірвані у результаті диверсії.


2. Підрив газопроводів позбавив Путіна можливості впливати на Європу знижками та газовим шантажем, знищена головна політична зброя РФ.

Бутусов.

И в питере взорвалось прямо сильно

Что-то часто у них хлопки с газом свяны
beee
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 20:51

земля налетит на небесную ось

  Мизантрóп написав:
  vitaliian написав:Вышло опровержение
вентилятор не тот
следующий наброс:
До Нового Року все ж таки може початися наступ на Волинь і, ймовірно, на Київ, - Кирило Сазанов

"Це вже очевидно, що удар по Волині буде. Перекидання військ ймовірно почалося вже з 15 листопада. Та й можливий наступ буде вже, або на католицьке Різдво, або Новий Рік", - військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазанов.
https://t.me/c/1281716156/10824

від гідроудару зупиниться ядро землі зникне магнітне поле, а потім і гравітаційне, Місяць впаде на Землю (звичайно плоску, як пише хотаб)...

вопшем "земля налетит на небесную ось"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 20:52

  flyman написав:
  Investor_K написав:Де Долярчик?


Президент Зеленський знову пояснив чому не попередив громадян про загрозу війни. Він постійно це робить. Бо від цього не втекти.
Бо я цілком реальний факт, навіть напередодні російського вторгення влада можливість вьоргення заперечувала. Зеленський закликав готуватися до травневих шашликів. А потім...
А потім зупиняти ворога довелося на околицях великих міст. У міській забудові, повній мирних мешканців. Де кожен снаряд знаходив ціль. Охтирка, Харків, Чернігів, Буча, Бородянка, Ірпінь, Маріуполь. Тисячі людей загинули. Тисячі людей втратили майно і житло. Багатьох дівчат погвалтованих окупантами батьки ще роками водитимуть до психологів.
Все це сталося тому, що люди не уїхали з потенційно-небезпечних місць. Людей НЕ попередили.
Як нам це пояснив президент? Раніше він пояснив, що українці такі боягузливі, що якби нас попередили, ми масово втекли б за кордон в Україну захищати не було б кому.
Нині він видав ще крутіше. Це треба процитувати. "Хто повинен захищати? Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами? Ви вважаєте, що в них немає жінок і дітей? У них є батьки і близькі, вони такі самі люди. А чим вони мотивовані – заробітною платою? Ні, може, хтось, у більшості своїй – Україна. А що таке Україна? Земля і сім'ї. А якщо всі їхні сім'ї виїхали? То що вони захищають? Якби не було людей в Україні, ми б втратили нашу державу".
Цікаво, Зеленський сам збагнув ЩО він видав? По факту він сказав, що не попередив людей про загрозу війни, аби люди пішли захищати свою країну, бо за спиною в них були їхні рідні. Тобто одну частину українців він використав як заручників, аби інша частина українців воювала. Зрозуміло?
Уявляєте, яково оце чути солдатам ЗСУ, родичі яких загинули? Виявляється їх не попередили, аби він-зараза, воювати пішов?
Реальну причину чому не попередили, ми давно знаємо. Її сказав сам Зеленський, мовляв можна збільшити ЗСУ, але тоді не можна буде будувати дороги. Звісно таку причину озвучити він не може. Зеленському доводиться імпровізувати.
Результати виходять один потворніше другого.

Он должен сидеть на 2 ряду в Гааге - імповізувати. Ему там дадут речь день-два
beee
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 20:52

як добре, що в цоколі нема газу ...

  beee написав:Швеція сенсаційно заявила, що російські газопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2» буди підірвані у результаті диверсії.


2. Підрив газопроводів позбавив Путіна можливості впливати на Європу знижками та газовим шантажем, знищена головна політична зброя РФ.

Бутусов.

И в питере взорвалось прямо сильно

Что-то часто у них хлопки с газом свяны

як добре, що в цоколі нема газу ... і в кавалірках ... хоч спаться спокійніше

вечір страшилок на ніч
flyman
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