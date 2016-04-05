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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2726272727282729>
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 20:52

  flyman написав:
  Investor_K написав:Де Долярчик?


Президент Зеленський знову пояснив чому не попередив громадян про загрозу війни. Він постійно це робить. Бо від цього не втекти.
Бо я цілком реальний факт, навіть напередодні російського вторгення влада можливість вьоргення заперечувала. Зеленський закликав готуватися до травневих шашликів. А потім...
А потім зупиняти ворога довелося на околицях великих міст. У міській забудові, повній мирних мешканців. Де кожен снаряд знаходив ціль. Охтирка, Харків, Чернігів, Буча, Бородянка, Ірпінь, Маріуполь. Тисячі людей загинули. Тисячі людей втратили майно і житло. Багатьох дівчат погвалтованих окупантами батьки ще роками водитимуть до психологів.
Все це сталося тому, що люди не уїхали з потенційно-небезпечних місць. Людей НЕ попередили.
Як нам це пояснив президент? Раніше він пояснив, що українці такі боягузливі, що якби нас попередили, ми масово втекли б за кордон в Україну захищати не було б кому.
Нині він видав ще крутіше. Це треба процитувати. "Хто повинен захищати? Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами? Ви вважаєте, що в них немає жінок і дітей? У них є батьки і близькі, вони такі самі люди. А чим вони мотивовані – заробітною платою? Ні, може, хтось, у більшості своїй – Україна. А що таке Україна? Земля і сім'ї. А якщо всі їхні сім'ї виїхали? То що вони захищають? Якби не було людей в Україні, ми б втратили нашу державу".
Цікаво, Зеленський сам збагнув ЩО він видав? По факту він сказав, що не попередив людей про загрозу війни, аби люди пішли захищати свою країну, бо за спиною в них були їхні рідні. Тобто одну частину українців він використав як заручників, аби інша частина українців воювала. Зрозуміло?
Уявляєте, яково оце чути солдатам ЗСУ, родичі яких загинули? Виявляється їх не попередили, аби він-зараза, воювати пішов?
Реальну причину чому не попередили, ми давно знаємо. Її сказав сам Зеленський, мовляв можна збільшити ЗСУ, але тоді не можна буде будувати дороги. Звісно таку причину озвучити він не може. Зеленському доводиться імпровізувати.
Результати виходять один потворніше другого.

Он должен сидеть на 2 ряду в Гааге - імповізувати. Ему там дадут речь день-два
beee
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 20:52

як добре, що в цоколі нема газу ...

  beee написав:Швеція сенсаційно заявила, що російські газопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2» буди підірвані у результаті диверсії.


2. Підрив газопроводів позбавив Путіна можливості впливати на Європу знижками та газовим шантажем, знищена головна політична зброя РФ.

Бутусов.

И в питере взорвалось прямо сильно

Что-то часто у них хлопки с газом свяны

як добре, що в цоколі нема газу ... і в кавалірках ... хоч спаться спокійніше

вечір страшилок на ніч
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 21:02

  flyman написав:
  beee написав:Швеція сенсаційно заявила, що російські газопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2» буди підірвані у результаті диверсії.


2. Підрив газопроводів позбавив Путіна можливості впливати на Європу знижками та газовим шантажем, знищена головна політична зброя РФ.

Бутусов.

И в питере взорвалось прямо сильно

Что-то часто у них хлопки с газом свяны

як добре, що в цоколі нема газу ... і в кавалірках ... хоч спаться спокійніше

вечір страшилок на ніч

А когда свет отключают чем топишь? Я где то читал что тело человека излучает тепло эквивалент 100 вт лампочки. Может найди себе излучателей на 2-3 квт?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 21:05

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  beee написав:Швеція сенсаційно заявила, що російські газопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2» буди підірвані у результаті диверсії.


2. Підрив газопроводів позбавив Путіна можливості впливати на Європу знижками та газовим шантажем, знищена головна політична зброя РФ.

Бутусов.

И в питере взорвалось прямо сильно

Что-то часто у них хлопки с газом свяны

як добре, що в цоколі нема газу ... і в кавалірках ... хоч спаться спокійніше

вечір страшилок на ніч

А когда свет отключают чем топишь? Я где то читал что тело человека излучает тепло как 100 вт лампочка. Может найди себе излучателей на 2-3 квт?

А можна в спортивних штанах під джинсові, в светері поверх толстовки і накритися двома ковдрами та взути валянки ... а можна як чукчі в чумі спати голими під шкурами оленів.

з.і.
топлю анекдотами
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 21:10

  flyman написав:можна в спортивних штанах під джинсові, в светері поверх толстовки і накритися двома ковдрами та взути валянки
хоть свечки зажигай и то теплее будет. Нет, от ректальных толку мало, обычные жги.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 21:17

  beee написав:... російські газопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2» були підірвані
...
И в питере взорвалось прямо сильно

Что-то часто у них хлопки с газом связаны

Карма?;) Нехай відчувають хоч якось ті самі дискомфорти, які ми маємо вже 269 днів від їхнього безглуздя.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Может найди себе излучателей на 2-3 квт?

20-30 "излучателей" в кавалірці??
Це така свінгер-паті ̶в̶ ̶с̶т̶и̶л̶і̶ ̶̶̶̶ф̶л̶у̶м̶а̶н̶а̶ економ-варіант, бюджет вечеринки $100, включаючи контрацептиви і таксі.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 21:33

  beee написав:Швеція сенсаційно заявила, що російські газопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2» буди підірвані у результаті диверсії.


2. Підрив газопроводів позбавив Путіна можливості впливати на Європу знижками та газовим шантажем, знищена головна політична зброя РФ.

Бутусов.

И в питере взорвалось прямо сильно

Что-то часто у них хлопки с газом свяны

ГУР работает)) https://t.me/istrebin/553?comment=3374
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 21:36

  drevlyanin написав:
Ви, як часто буває, занадто категоричні.
Прошу посилання на "інвертор 1,5 кВт та АКБ на 6 кВТ" за 30000 грн. Чи це ціни минулих років?
Он имел ввиду два 250 АКК и инвертор, вполне укладывается в эту сумму. Прапорщик арифметику знает :)
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"Русский мир" уже переполнил Донбасс.
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Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 19 лис, 2022 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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