flyman написав:

Investor_K написав: Де Долярчик? Де Долярчик?

Президент Зеленський знову пояснив чому не попередив громадян про загрозу війни. Він постійно це робить. Бо від цього не втекти.Бо я цілком реальний факт, навіть напередодні російського вторгення влада можливість вьоргення заперечувала. Зеленський закликав готуватися до травневих шашликів. А потім...А потім зупиняти ворога довелося на околицях великих міст. У міській забудові, повній мирних мешканців. Де кожен снаряд знаходив ціль. Охтирка, Харків, Чернігів, Буча, Бородянка, Ірпінь, Маріуполь. Тисячі людей загинули. Тисячі людей втратили майно і житло. Багатьох дівчат погвалтованих окупантами батьки ще роками водитимуть до психологів.Все це сталося тому, що люди не уїхали з потенційно-небезпечних місць. Людей НЕ попередили.Як нам це пояснив президент? Раніше він пояснив, що українці такі боягузливі, що якби нас попередили, ми масово втекли б за кордон в Україну захищати не було б кому.Нині він видав ще крутіше. Це треба процитувати. "Хто повинен захищати? Ви вважаєте, що повинні захищати тільки люди з автоматами? Ви вважаєте, що в них немає жінок і дітей? У них є батьки і близькі, вони такі самі люди. А чим вони мотивовані – заробітною платою? Ні, може, хтось, у більшості своїй – Україна. А що таке Україна? Земля і сім'ї. А якщо всі їхні сім'ї виїхали? То що вони захищають? Якби не було людей в Україні, ми б втратили нашу державу".Цікаво, Зеленський сам збагнув ЩО він видав? По факту він сказав, що не попередив людей про загрозу війни, аби люди пішли захищати свою країну, бо за спиною в них були їхні рідні. Тобто одну частину українців він використав як заручників, аби інша частина українців воювала. Зрозуміло?Уявляєте, яково оце чути солдатам ЗСУ, родичі яких загинули? Виявляється їх не попередили, аби він-зараза, воювати пішов?Реальну причину чому не попередили, ми давно знаємо. Її сказав сам Зеленський, мовляв можна збільшити ЗСУ, але тоді не можна буде будувати дороги. Звісно таку причину озвучити він не може. Зеленському доводиться імпровізувати.Результати виходять один потворніше другого.