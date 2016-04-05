вентилятор не тот следующий наброс: До Нового Року все ж таки може початися наступ на Волинь і, ймовірно, на Київ, - Кирило Сазанов
"Це вже очевидно, що удар по Волині буде. Перекидання військ ймовірно почалося вже з 15 листопада. Та й можливий наступ буде вже, або на католицьке Різдво, або Новий Рік", - військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазанов. https://t.me/c/1281716156/10824
Мизантрóп написав:бачу один варіант-коти 37,8 – 39,2°С й мишей не буде
Що флуман буде робити з котами, щоб вони по 100Вт видавали? Як до цього поставиться дружина? Хоча.. економія - справа сімейна. "Котєйка гривню береже"(с)
звідки? це ж ще 100уо в місяць витратити. хоча можна напевно і свої ще зберегти, це вже як влаштується . але в цоколь адекватних дівок не заманити не кожна захоче приймати душ з 2х баклажок нагрітих на вікні сонцем. а якщо похмуро, тоді взагалі без душу...
juristkostya написав:неправильная постановка вопроса. Правильная звучит так: во сколько тому же пенсионеру обойдётся доставка нужного количества газа автотранспортом. Оно-то заранее понятно, что дороже, но во сколько раз дороже?
автомобиль-газовоз доставляет газ на 20-25 клиентов в день (которые живут в одном районе), цена доставки-копейки
Можу на пальцях прикинути 1 Вартість авто 1 млн грн...вартість амортизації в день нехай 0,1%=1000грн 2 Вартість пробігу 30 літрів на 100 км = 1000 грн 3 Вартість двох працівників(водій і той що балони розносить) = 3000 ( якщо середня по Україні 15000 + 8000 податки /15 робочих днів * 2 особи)
Отже вартість доставки мінімум 300 грн балон.
Несколько лет назад приводил Вам цифры, на все вопросы. При чём в обсуждении новости про стоимость комуналки. Кондоминимум, и т.д. Балона в 20 литров - хватает на семью с 4х человек на 20 дней. Отопление наиболее эффективное В ЧЕШКЕ - котёл на ТБО. Топливо лучше антрацит, нет - уголь, нет - торф, нет - пелеты, дрова, у кого, что есть. - Обманывать не буду уголь, даже на 6й этаж носят топить печку, но большая квартира "в бетоне"(под 90кв.м) - словно в раааю и окна открыты.
Брехать не буду - в селе, сработала ракета на тепло из трубы сельской хаты - мазанки - пошла точно по трубе....