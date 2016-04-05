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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2726272727282729
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 21:37

  Hotab написав:
  vitaliian написав:Может найди себе излучателей на 2-3 квт?

20-30 "излучателей" в кавалірці??
Це така свінгер-паті ̶в̶ ̶с̶т̶и̶л̶і̶ ̶̶̶̶ф̶л̶у̶м̶а̶н̶а̶ економ-варіант, бюджет вечеринки $100, включаючи контрацептиви і таксі.

бачу один варіант-коти :D 37,8 – 39,2°С й мишей не буде
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 21:50

  Мизантрóп написав:
  vitaliian написав:Вышло опровержение
вентилятор не тот
следующий наброс:
До Нового Року все ж таки може початися наступ на Волинь і, ймовірно, на Київ, - Кирило Сазанов

"Це вже очевидно, що удар по Волині буде. Перекидання військ ймовірно почалося вже з 15 листопада. Та й можливий наступ буде вже, або на католицьке Різдво, або Новий Рік", - військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазанов.
https://t.me/c/1281716156/10824

А смысл кидать линк на приватный канал?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:12

  Hotab написав:
  Мизантрóп написав:бачу один варіант-коти 37,8 – 39,2°С й мишей не буде

Що флуман буде робити з котами, щоб вони по 100Вт видавали? Як до цього поставиться дружина?
Хоча.. економія - справа сімейна. "Котєйка гривню береже"(с)



звідки? це ж ще 100уо в місяць витратити. хоча можна напевно і свої ще зберегти, це вже як влаштується :D . але в цоколь адекватних дівок не заманити не кожна захоче приймати душ з 2х баклажок нагрітих на вікні сонцем. а якщо похмуро, тоді взагалі без душу...
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:А смысл кидать линк на приватный канал?
я этого не вижу,а условный баксик там есть
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 19 лис, 2022 22:15, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:15

  vitaliian написав:
  Ukrainian написав:Тут нічого не змінилось
ляпнул не подумавши. Типа заграница готова принять ещё 10млн беженцев.

Возвращаться некуда будет. :roll:
Орки стирают всё под "0" и... - продвигаются.
Уже достаточный под Донецком плацдарм. :cry:
Под Марьянкой.
Бахмут...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:19

Уже начинают заполировивать тему:

"Ещё немного хороших новостей: в Киеве отключать свет могут всего один раз в день, — гендир YASNO"
вброс не прошел. Включаем хорошие новости.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:29

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:С точки зрения экологии от газа следует отказываться.
мне кажется, в контексте выживания ближайшей зимой, этим аспектом можно пренебречь :-)

Вы знаете, мне тоже. :)
Но, честно говоря, не хочется в квартиру тащить газ. баллоны, никогда с ними дела не имел.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:якщо похмуро, тоді взагалі без душу...

Якщо довго не митись, то можна ще і на фумігаторі зекономити.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:30

  budivelnik написав:
  prodigy написав:
  juristkostya написав:неправильная постановка вопроса. Правильная звучит так: во сколько тому же пенсионеру обойдётся доставка нужного количества газа автотранспортом. Оно-то заранее понятно, что дороже, но во сколько раз дороже?
автомобиль-газовоз доставляет газ на 20-25 клиентов в день (которые живут в одном районе), цена доставки-копейки
Можу на пальцях прикинути
1 Вартість авто 1 млн грн...вартість амортизації в день нехай 0,1%=1000грн
2 Вартість пробігу 30 літрів на 100 км = 1000 грн
3 Вартість двох працівників(водій і той що балони розносить) = 3000 ( якщо середня по Україні 15000 + 8000 податки /15 робочих днів * 2 особи)

Отже вартість доставки мінімум 300 грн балон.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Несколько лет назад приводил Вам цифры, на все вопросы.
При чём в обсуждении новости про стоимость комуналки. Кондоминимум, и т.д.
Балона в 20 литров - хватает на семью с 4х человек на 20 дней.
Отопление наиболее эффективное В ЧЕШКЕ - котёл на ТБО.
Топливо лучше антрацит, нет - уголь, нет - торф, нет - пелеты, дрова, у кого, что есть.
- Обманывать не буду уголь, даже на 6й этаж носят топить печку, но большая квартира "в бетоне"(под 90кв.м) - словно в раааю и окна открыты.

Брехать не буду - в селе, сработала ракета на тепло из трубы сельской хаты - мазанки - пошла точно по трубе....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:30

  prodigy написав:.........
4 котла (2 газ, 2 электро) теплый пол на 300кв.м , 14 кондиционеров

для сравнения: газовое отопление от 25к в месяц на кондиционерах 3-4к гривен
деньги считать умеете?

А тёплый пол?
ЛАД
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