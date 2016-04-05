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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27282729273027312732>
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:32

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:С точки зрения экологии от газа следует отказываться.
мне кажется, в контексте выживания ближайшей зимой, этим аспектом можно пренебречь :-)

Вы знаете, мне тоже. :)
Но, честно говоря, не хочется в квартиру тащить газ. баллоны, никогда с ними дела не имел.

20 литров - удобный, только клапан сразу стоит поменять.
Не для отопления, а для приготовления пищи.


Если ставить у дома ёмкость - балон на 5 или 8 кубов(стандартные румынские), тогда это кошерно - хватит и на отопление и на соседей).
Но иногда газовщики задрачивают, ибо всё публично и на виду, а там ряд вопросов конструктивных к дому(дом 32года не сдан)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 19 лис, 2022 22:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:сработала ракета на тепло из трубы сельской хаты - мазанки - пошла точно по трубе....

А? І прийшла через піч прямо в гарячу молодицю? Що це за анекдоти на ніч?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:37

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:сработала ракета на тепло из трубы сельской хаты - мазанки - пошла точно по трубе....

А? І прийшла через піч прямо в гарячу молодицю? Що це за анекдоти на ніч?

Там "кабан" по горыщу - вышла в хате.
Выжгла всё.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:37

  wild.tomcat написав:
  Hotab написав:
  Мизантрóп написав:бачу один варіант-коти 37,8 – 39,2°С й мишей не буде

Що флуман буде робити з котами, щоб вони по 100Вт видавали? Як до цього поставиться дружина?
Хоча.. економія - справа сімейна. "Котєйка гривню береже"(с)



звідки? це ж ще 100уо в місяць витратити. хоча можна напевно і свої ще зберегти, це вже як влаштується :D . але в цоколь адекватних дівок не заманити не кожна захоче приймати душ з 2х баклажок нагрітих на вікні сонцем. а якщо похмуро, тоді взагалі без душу...

бачу з прекрасною половиною тут в багатьох проблеми, особливо із 1860 дисбаланс давить, от постійні думки про "заманити дівок"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:38

  juristkostya написав:
  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:[url]https://www.forbes.ru]

Скільки можна тягнути сюди русняве лайно? Хто про що, а воно про .ru
странная позиция. Вон, витальян ежедневно (а то и понескольку раз в день) копи-пастит сюда одно махрового российского имперца.

Вітальяни з флайманами в мене в бані задовго до війни, разом із долярчиками
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:42

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:сработала ракета на тепло из трубы сельской хаты - мазанки - пошла точно по трубе....

А? І прийшла через піч прямо в гарячу молодицю? Що це за анекдоти на ніч?

У Вас, на ночь ...? Мысли об одном. - там "работать надо", это уже для молодых.
Или погода позволяет?
У нас дождь сутки заливает.
По облачности видно места особо активных боёв - под Угледаром :cry:

- На 79летней, в соседней комнате сожгло всё, спасло, что одета была и в шапке, обгорело только лицо и руки. :cry:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:46

  juristkostya написав:
  Shaman написав:тому будуть душити санкціями, поки Раша трохи не схаменеться (вже за іншої влади) або поки там щось не піде в розлад (це більш ймовірно).

вот поэтому Рустамзаде и подчёркивает постоянно, что полноценная победа не может быть достигнута исключительно военным путём и не состоит в восстановлении границ 1991 года.

Але без відновлення кордонів перемоги точно не буде.
Якщо викинути русню за парєбрік - в них буде ситуація така, що вони про:?али всі свої надбання, резерви, повагу та економіку, і не отримали натомість нічого. Буде усвідомлення помилковості лінії партії.
Якщо вони утримають хоча б Крим - може залишитись думка про те, що тероризм працює. Хай піде ще 70 років на відновлення стосунків зі світом, але території загарбати вийшло, тому можна продовжувати далі.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:48

  Мизантрóп написав:варіант-коти
форумные коты обидятся
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Или погода позволяет?
У нас дождь сутки заливает.

Так. Закладчик би сказав "за що йому бюджетні гроші я плачу". І хоч він нікуди ніколи нічого не платив, але ж спитав би, аби не в бані.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 22:53

  Kudrjavuy написав:
  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:сработала ракета на тепло из трубы сельской хаты - мазанки - пошла точно по трубе....

А? І прийшла через піч прямо в гарячу молодицю? Що це за анекдоти на ніч?

Там "кабан" по горыщу - вышла в хате.
Выжгла всё.

у нас на дачах есть прилёты градов прямо в дом, стены стоят, но выгорает всё, в принципе град - говно, от него воронка сантиметров 30, и метр в диаметре, но при прямом попадании....
у нас военные сейчас заворачивают дачников назад, причём чтобы проехать ко мне нужно пройти шесть блокпостов, с проверкой документов и доказанием цели поездки, так вот заворачивают где то на 4м блокпосте... наверное, движуха пошла..., местных правда пускают...
edvardd
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