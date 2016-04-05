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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2729273027312732>
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:11

  edvardd написав:
  Kudrjavuy написав:
  Hotab написав:А? І прийшла через піч прямо в гарячу молодицю? Що це за анекдоти на ніч?

Там "кабан" по горыщу - вышла в хате.
Выжгла всё.

у нас на дачах есть прилёты градов прямо в дом, стены стоят, но выгорает всё, в принципе град - говно, от него воронка сантиметров 30, и метр в диаметре, но при прямом попадании....
у нас военные сейчас заворачивают дачников назад, причём чтобы проехать ко мне нужно пройти шесть блокпостов, с проверкой документов и доказанием цели поездки, так вот заворачивают где то на 4м блокпосте... наверное, движуха пошла..., местных правда пускают...

https://www.unn.com.ua/ru/news/2003780- ... omu-rayoni

https://www.unn.com.ua/ru/news/2003742- ... omu-rayoni

От Марьянки и до Васильевки только разворачиваются. И увы, но фронт движется не в их сторону. Посмотрите на карту.
И из Правобережья и свежие...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 19 лис, 2022 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:наверное, движуха пошла..., местных правда пускают...

движуха в яку сторону?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:15

  Letusrock написав:
  edvardd написав:наверное, движуха пошла..., местных правда пускают...

движуха в яку сторону?

Простите, я дополнил viewtopic.php?p=5509562#p5509562
Там, сейчас круче, чем в марте.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:31

некоторые ожидаемо грустные подробности про Луганщину (для тех, кто в теме):

- чем сейчас занимаются сотрудники ВГА оккупированной Луганщины
- работники ВГА, перешедшие на сторону оккупанта
- судьба предателя В. Струка
- о главе Луганской областной ВГА С.Гайдае и претензиях к Офису Президента
- об Анатолии Мазуре, мародерстве полиции Северодонецка и серии самоубийств
- "24 февраля вся власть пропала"

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:39

flysoulfly
На Вашем месте я бы сделал так:
- Первый пошёл?
https://patrioty.org.ua/politic/devushk ... 44187.html
А такого ГОВНА,.....
Пока их не коснётся, на лету переобуваются.(хотя никоим случаем не обеляю и некоторых... - "в большой семье не без урода")
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:41

Щоб ви розуміли. Битва за Бахмут вже стала фактично "нашим Верденом"

М'ясні хвилі з боку російських військ йдуть одна за одною. Не рахуючись з втратами. Бо інакше воювати не вміють. Пряма цитата з тієї сторони:

"Через Берестовое народ возят. Тупа мясо везут, как мобов, так и вагнеров. Мобов вообще не информируют ни о чем. Просто как скот везут и всё. Используют, как живые приманки, чтобы огневые позиции раскрывать для арты. Ну и к тому же имеют место быть "заградотряды" на втором эшелоне. Ну и вот роту отправляют. На следующий день, буквально, другую везут. Спрашивает "А с теми че?", ему говорят "Та им пизда. Да похуй, завтра новая партия ещё подъедет."

І в закріплення цього, цитата вже нашого військового.

https://t.me/cringedepartment/1095
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Прошу посилання на "інвертор 1,5 кВт та АКБ на 6 кВТ" за 30000 грн. Чи це ціни минулих років?
Навіть зараз ще висить ціна в 30000+ правда для 3Квт*год батареї
https://logicpower.com.ua/ibp-logicpower/komplekty-dlya-rezervnogo-pitaniya-logicpower/komplekt-rezervnogo-pitaniya-logicpower-b1500-multigelevaya-batareya-3000-vatt
В мене логікпавер і батарейки з своєї старої електромашини .... станом на сьогодні 1Квт*год від 60 доларів
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:50

  drevlyanin написав:
  budivelnik написав:
  drevlyanin написав:За які-такі послуги я, платячи Нафтогазу за 500 кубів на місяць, маю ше відслюнявити близько 900 грн дяді, що по мутним схнмам приватизував труби, котрі прокладали за кошти бюджету або споживачів?
Є така штука - називається амортизація..
Похідна від амортизації - безпека...

Наприклад німці продають свої старі авто не тому що вони погані..а тому що там специфічна перевірка безпеки і деколи ремонт старого авто виходить дорожче ніж ринкова вартість авто..
Але ж власники цих авто чомусь не кричать що вони можуть їздити на лисій гумі і з стертими гальмівними колодками і теоретично прогнившими шлангами - замість того щоб платити дяді в СТО..бо вони вже заплатили Мерседесу при купівлі....

ПС
Останній раз труби які клались ще за СРСР - пройшло вже 30 років...Може вже пора зрозуміти що за цей час в землі не труби ..в землі потенційно небезпечні залишки металобрухту.
То є так, але ви вірите, що ті кошти будуть акумульовані та підуть колись на заміну старих труб?
Вірю/не вірю - не мій метод....
Я просто знаю скільки коштує перекласти метр погонний труби...
Тому Ваших 1,70 грн/м3 при споживанні районом 100 000 м3 в рік - не вистарчить щоб 300 м труби перекласти за рік...а труб то десятки кілометрів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:51

  budivelnik написав:
  drevlyanin написав:Прошу посилання на "інвертор 1,5 кВт та АКБ на 6 кВТ" за 30000 грн. Чи це ціни минулих років?
Навіть зараз ще висить ціна в 30000+ правда для 3Квт*год батареї
https://logicpower.com.ua/ibp-logicpower/komplekty-dlya-rezervnogo-pitaniya-logicpower/komplekt-rezervnogo-pitaniya-logicpower-b1500-multigelevaya-batareya-3000-vatt
В мене логікпавер і батарейки з своєї старої електромашини .... станом на сьогодні 1Квт*год від 60 доларів


словосполучення "нет в наличии", стало бути, ніяких роздумів не викликало?
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:52

  otg написав:
  drevlyanin написав:
Ви, як часто буває, занадто категоричні.
Прошу посилання на "інвертор 1,5 кВт та АКБ на 6 кВТ" за 30000 грн. Чи це ціни минулих років?
Он имел ввиду два 250 АКК и инвертор, вполне укладывается в эту сумму. Прапорщик арифметику знает :)
Я бувший прапорщик..
А ти сьогоднішній мудельман..
А те що ти ще й 3,14добол , який про все має думку, але у всьому профан - видно з мого повідомлення з ссилкою - вище
budivelnik
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