Hotab написав:А? І прийшла через піч прямо в гарячу молодицю? Що це за анекдоти на ніч?
Там "кабан" по горыщу - вышла в хате. Выжгла всё.
у нас на дачах есть прилёты градов прямо в дом, стены стоят, но выгорает всё, в принципе град - говно, от него воронка сантиметров 30, и метр в диаметре, но при прямом попадании.... у нас военные сейчас заворачивают дачников назад, причём чтобы проехать ко мне нужно пройти шесть блокпостов, с проверкой документов и доказанием цели поездки, так вот заворачивают где то на 4м блокпосте... наверное, движуха пошла..., местных правда пускают...
некоторые ожидаемо грустные подробности про Луганщину (для тех, кто в теме):
- чем сейчас занимаются сотрудники ВГА оккупированной Луганщины - работники ВГА, перешедшие на сторону оккупанта - судьба предателя В. Струка - о главе Луганской областной ВГА С.Гайдае и претензиях к Офису Президента - об Анатолии Мазуре, мародерстве полиции Северодонецка и серии самоубийств - "24 февраля вся власть пропала"
Щоб ви розуміли. Битва за Бахмут вже стала фактично "нашим Верденом"
М'ясні хвилі з боку російських військ йдуть одна за одною. Не рахуючись з втратами. Бо інакше воювати не вміють. Пряма цитата з тієї сторони:
"Через Берестовое народ возят. Тупа мясо везут, как мобов, так и вагнеров. Мобов вообще не информируют ни о чем. Просто как скот везут и всё. Используют, как живые приманки, чтобы огневые позиции раскрывать для арты. Ну и к тому же имеют место быть "заградотряды" на втором эшелоне. Ну и вот роту отправляют. На следующий день, буквально, другую везут. Спрашивает "А с теми че?", ему говорят "Та им пизда. Да похуй, завтра новая партия ещё подъедет."
І в закріплення цього, цитата вже нашого військового.
drevlyanin написав:За які-такі послуги я, платячи Нафтогазу за 500 кубів на місяць, маю ше відслюнявити близько 900 грн дяді, що по мутним схнмам приватизував труби, котрі прокладали за кошти бюджету або споживачів?
Є така штука - називається амортизація.. Похідна від амортизації - безпека...
Наприклад німці продають свої старі авто не тому що вони погані..а тому що там специфічна перевірка безпеки і деколи ремонт старого авто виходить дорожче ніж ринкова вартість авто.. Але ж власники цих авто чомусь не кричать що вони можуть їздити на лисій гумі і з стертими гальмівними колодками і теоретично прогнившими шлангами - замість того щоб платити дяді в СТО..бо вони вже заплатили Мерседесу при купівлі....
ПС Останній раз труби які клались ще за СРСР - пройшло вже 30 років...Може вже пора зрозуміти що за цей час в землі не труби ..в землі потенційно небезпечні залишки металобрухту.
То є так, але ви вірите, що ті кошти будуть акумульовані та підуть колись на заміну старих труб?
Вірю/не вірю - не мій метод.... Я просто знаю скільки коштує перекласти метр погонний труби... Тому Ваших 1,70 грн/м3 при споживанні районом 100 000 м3 в рік - не вистарчить щоб 300 м труби перекласти за рік...а труб то десятки кілометрів.