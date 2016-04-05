И
Я, так понимаю в Сирии, Таджикистане, московии.
Что получит в замен Иран?:
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Додано: Суб 19 лис, 2022 23:53
Как и указывал ранее московия разворачивает у себя производство иранских дронов:
И
Я, так понимаю в Сирии, Таджикистане, московии.
Что получит в замен Иран?:
Додано: Суб 19 лис, 2022 23:55
На нашего предыдущего гаранта как две капли похож
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лис, 2022 23:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 лис, 2022 23:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ні не викликало
Просто зараз уряд відмінив всі мита на генератори, акамулятори і так далі...тому завтра може бути ще й дешевше
А от те що Ви вухами прохлопали тоді коли цього словосполучення не було - так хто Вам лікар?
За 30 000 - я Вам сьогодні таку систему не зберу ( моя робота досить дорога) а от за 50 000-60 000 - думаю що знайду хто б Вам зібрав( і при цьому своїх 10000 в цих 50000-60000 я вже забив)
Будете замовляти? Чи просто поговорити вирішили?
Додано: Нед 20 лис, 2022 00:04
Я за вами не встигаю...
Упс вже знайшов в наявності
Якихось 2400 грн
Там правда батарейки 0,3Квт*години
Але за 28000 грн(700 доларів) , якщо пошукати ще хвилин 15 - то можу знайти 6Квт *годин
То як - шукати ?
Чи заткнетесь?
Ні не викликало
Просто зараз уряд відмінив всі мита на генератори, акамулятори і так далі...тому завтра може бути ще й дешевше
А от те що Ви вухами прохлопали тоді коли цього словосполучення не було - так хто Вам лікар?
За 30 000 - я Вам сьогодні таку систему не зберу ( моя робота досить дорога) а от за 50 000-60 000 - думаю що знайду хто б Вам зібрав( і при цьому своїх 10000 в цих 50000-60000 я вже забив)
Будете замовляти? Чи просто поговорити вирішили?[/quote]
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