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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2729273027312732
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:53

Как и указывал ранее московия разворачивает у себя производство иранских дронов:
https://gordonua.com/blogs/mihail-fedor ... 36927.html
И
https://gordonua.com/news/worldnews/mos ... 36923.html
Я, так понимаю в Сирии, Таджикистане, московии.
Что получит в замен Иран?:
https://gordonua.com/news/worldnews/gla ... 36925.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:55

На нашего предыдущего гаранта как две капли похож

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лис, 2022 23:55, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:словосполучення "нет в наличии", стало бути, ніяких роздумів не викликало?
Ні не викликало
Просто зараз уряд відмінив всі мита на генератори, акамулятори і так далі...тому завтра може бути ще й дешевше
А от те що Ви вухами прохлопали тоді коли цього словосполучення не було - так хто Вам лікар?

За 30 000 - я Вам сьогодні таку систему не зберу ( моя робота досить дорога) а от за 50 000-60 000 - думаю що знайду хто б Вам зібрав( і при цьому своїх 10000 в цих 50000-60000 я вже забив)
Будете замовляти? Чи просто поговорити вирішили?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 00:04

  wild.tomcat написав:
  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:словосполучення "нет в наличии", стало бути, ніяких роздумів не викликало?
Ні не викликало
Просто зараз уряд відмінив всі мита на генератори, акамулятори і так далі...тому завтра може бути ще й дешевше
А от те що Ви вухами прохлопали тоді коли цього словосполучення не було - так хто Вам лікар?

За 30 000 - я Вам сьогодні таку систему не зберу ( моя робота досить дорога) а от за 50 000-60 000 - думаю що знайду хто б Вам зібрав( і при цьому своїх 10000 в цих 50000-60000 я вже забив)
Будете замовляти? Чи просто поговорити вирішили?
тобто про що мова йшла спочатку - то вже якось по...? та забивайте собі хоч 100500 мільйонів. я і без "помічників" справлюся. а для тугодумів - при "нет в наличии" ціну можна намалювати будь-яку. ціна є - а товару немає.
Я за вами не встигаю...
Упс вже знайшов в наявності
https://voltmarket.ua/istochniki-bespereboinogo-pitaniya/logicpower/u1200va
Якихось 2400 грн
Там правда батарейки 0,3Квт*години
Але за 28000 грн(700 доларів) , якщо пошукати ще хвилин 15 - то можу знайти 6Квт *годин
То як - шукати ?
Чи заткнетесь?
  wild.tomcat написав:словосполучення "нет в наличии", стало бути, ніяких роздумів не викликало?
Ні не викликало
Просто зараз уряд відмінив всі мита на генератори, акамулятори і так далі...тому завтра може бути ще й дешевше
А от те що Ви вухами прохлопали тоді коли цього словосполучення не було - так хто Вам лікар?

За 30 000 - я Вам сьогодні таку систему не зберу ( моя робота досить дорога) а от за 50 000-60 000 - думаю що знайду хто б Вам зібрав( і при цьому своїх 10000 в цих 50000-60000 я вже забив)
Будете замовляти? Чи просто поговорити вирішили?[/quote]
budivelnik
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  #<1 ... 2729273027312732
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