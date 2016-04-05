И
Я, так понимаю в Сирии, Таджикистане, московии.
Что получит в замен Иран?:
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Додано: Суб 19 лис, 2022 23:53
Как и указывал ранее московия разворачивает у себя производство иранских дронов:
И
Я, так понимаю в Сирии, Таджикистане, московии.
Что получит в замен Иран?:
Додано: Суб 19 лис, 2022 23:55
На нашего предыдущего гаранта как две капли похож
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лис, 2022 23:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 лис, 2022 23:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ні не викликало
Просто зараз уряд відмінив всі мита на генератори, акамулятори і так далі...тому завтра може бути ще й дешевше
А от те що Ви вухами прохлопали тоді коли цього словосполучення не було - так хто Вам лікар?
За 30 000 - я Вам сьогодні таку систему не зберу ( моя робота досить дорога) а от за 50 000-60 000 - думаю що знайду хто б Вам зібрав( і при цьому своїх 10000 в цих 50000-60000 я вже забив)
Будете замовляти? Чи просто поговорити вирішили?
Додано: Нед 20 лис, 2022 00:04
Я за вами не встигаю...
Упс вже знайшов в наявності
Якихось 2600 грн
Там правда батарейки 0,3Квт*години
Але за 27000 грн(670 доларів) , якщо пошукати ще хвилин 15 - то можу знайти 6Квт *годин
То як - шукати ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 20 лис, 2022 00:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лис, 2022 00:05
я десь написав, що я шось "прохлопав"? чи я написав, що мені потрібно, щоб "хтось" "щось" "зібрав"?
і да, якщо буде дешевше - нахіба мені ваша допомога.
Додано: Нед 20 лис, 2022 00:08
А слабо, с знанием технических параметров тупо заказать по инету у забугорных товарищей? НЕ разводите каку в этой теме(пожалуйста)
Я, этим занимался летом ... тогда такой роскоши не было.
Скажу так, в Запорожской фирме основную часть солнечной, с комплектацией под 3 кВт на перспективу
Но на 1 кВт.
Аккумуляторы подзаряжать можно от генератора, ветряка,(100А по 12 т)... но с солнечной панелькой на 500 с чем то ватт 1Х2м.(330$)
Тогда вкладывался в 33 т грн.
К сожалению зона боёв не позволила.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 20 лис, 2022 00:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лис, 2022 00:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви звинуватили мене в брехні..
А виявилось що бумерангом це звинувачення вдарило по Вам.
Наступного разу надіюсь будете обережнішими
А то віртуальність в інтернеті може зіграти злий жарт в реальному житті
Звикнете розкидатись безпідставними звинуваченнями тут - можете отримати по вухам в реалі...
Додано: Нед 20 лис, 2022 00:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Найти можно что угодно, если не обращать внимания на
Цены на бытовые комплекты в магазине производителя:
Цены на промышленные комплекты в нем же:
Но никаких комплектов в наличии нет.
Додано: Нед 20 лис, 2022 00:35
Додано: Нед 20 лис, 2022 00:45
1 А можна не заморочуватись і проклацати до оформлення замовлення...
Замовлення проходить...
2 Комплектів немає
Але підєднати до двох дротів додатковий аккамулятор...може вам і важко - мені ні.( там є свої нюанси по БМС і так далі..але завжди можна знайти того , хто за Ваші гроші - вирішить Ваші проблеми)
Тому ще раз
Хто хоче себе забезпечити автономним живленням - той може це зробити витративши менше 1000 доларів
Для кого ця сума захмарна, або він віддає перевагу розповідям що ахметов/коломойський/нафтогаз чи ще хтось - йому винен..То такому і наявність комплектів прямо в квартирі не допоможе.
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