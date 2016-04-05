RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2730273127322733>
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:53

Как и указывал ранее московия разворачивает у себя производство иранских дронов:
https://gordonua.com/blogs/mihail-fedor ... 36927.html
И
https://gordonua.com/news/worldnews/mos ... 36923.html
Я, так понимаю в Сирии, Таджикистане, московии.
Что получит в замен Иран?:
https://gordonua.com/news/worldnews/gla ... 36925.html
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10266
З нами з: 20.09.12
Подякував: 745 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:55

На нашего предыдущего гаранта как две капли похож

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 лис, 2022 23:55, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15051
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 23:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:словосполучення "нет в наличии", стало бути, ніяких роздумів не викликало?
Ні не викликало
Просто зараз уряд відмінив всі мита на генератори, акамулятори і так далі...тому завтра може бути ще й дешевше
А от те що Ви вухами прохлопали тоді коли цього словосполучення не було - так хто Вам лікар?

За 30 000 - я Вам сьогодні таку систему не зберу ( моя робота досить дорога) а от за 50 000-60 000 - думаю що знайду хто б Вам зібрав( і при цьому своїх 10000 в цих 50000-60000 я вже забив)
Будете замовляти? Чи просто поговорити вирішили?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26001
З нами з: 15.01.09
Подякував: 257 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 00:04

  wild.tomcat написав:
  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:словосполучення "нет в наличии", стало бути, ніяких роздумів не викликало?
Ні не викликало
Просто зараз уряд відмінив всі мита на генератори, акамулятори і так далі...тому завтра може бути ще й дешевше
А от те що Ви вухами прохлопали тоді коли цього словосполучення не було - так хто Вам лікар?

За 30 000 - я Вам сьогодні таку систему не зберу ( моя робота досить дорога) а от за 50 000-60 000 - думаю що знайду хто б Вам зібрав( і при цьому своїх 10000 в цих 50000-60000 я вже забив)
Будете замовляти? Чи просто поговорити вирішили?
тобто про що мова йшла спочатку - то вже якось по...? та забивайте собі хоч 100500 мільйонів. я і без "помічників" справлюся. а для тугодумів - при "нет в наличии" ціну можна намалювати будь-яку. ціна є - а товару немає.
Я за вами не встигаю...
Упс вже знайшов в наявності
https://voltmarket.ua/istochniki-bespereboinogo-pitaniya/logicpower/u1200va
Якихось 2600 грн
Там правда батарейки 0,3Квт*години
Але за 27000 грн(670 доларів) , якщо пошукати ще хвилин 15 - то можу знайти 6Квт *годин
То як - шукати ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 20 лис, 2022 00:07, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26001
З нами з: 15.01.09
Подякував: 257 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 00:05

  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:словосполучення "нет в наличии", стало бути, ніяких роздумів не викликало?
Ні не викликало
Просто зараз уряд відмінив всі мита на генератори, акамулятори і так далі...тому завтра може бути ще й дешевше
А от те що Ви вухами прохлопали тоді коли цього словосполучення не було - так хто Вам лікар?

За 30 000 - я Вам сьогодні таку систему не зберу ( моя робота досить дорога) а от за 50 000-60 000 - думаю що знайду хто б Вам зібрав( і при цьому своїх 10000 в цих 50000-60000 я вже забив)
Будете замовляти? Чи просто поговорити вирішили?


я десь написав, що я шось "прохлопав"? чи я написав, що мені потрібно, щоб "хтось" "щось" "зібрав"?
і да, якщо буде дешевше - нахіба мені ваша допомога. :D
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1308
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 00:08

  budivelnik написав: - так хто Вам лікар?

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А слабо, с знанием технических параметров тупо заказать по инету у забугорных товарищей? НЕ разводите каку в этой теме(пожалуйста)
Я, этим занимался летом ... тогда такой роскоши не было.
Скажу так, в Запорожской фирме основную часть солнечной, с комплектацией под 3 кВт на перспективу
Но на 1 кВт.
Аккумуляторы подзаряжать можно от генератора, ветряка,(100А по 12 т)... но с солнечной панелькой на 500 с чем то ватт 1Х2м.(330$)
Тогда вкладывался в 33 т грн.
К сожалению зона боёв не позволила.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 20 лис, 2022 00:19, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10266
З нами з: 20.09.12
Подякував: 745 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 00:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:чи я написав, що мені потрібно
Ви звинуватили мене в брехні..
А виявилось що бумерангом це звинувачення вдарило по Вам.
Наступного разу надіюсь будете обережнішими
А то віртуальність в інтернеті може зіграти злий жарт в реальному житті
Звикнете розкидатись безпідставними звинуваченнями тут - можете отримати по вухам в реалі...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26001
З нами з: 15.01.09
Подякував: 257 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 00:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Упс вже знайшов в наявності
https://voltmarket.ua/istochniki-besper ... er/u1200va
Якихось 2600 грн
Там правда батарейки 0,3Квт*години
Але за 27000 грн(670 доларів) , якщо пошукати ще хвилин 15 - то можу знайти 6Квт *годин

Найти можно что угодно, если не обращать внимания на
Зображення

Цены на бытовые комплекты в магазине производителя:
https://logicpower.ua/production/Komple ... %5B%5D=301
Цены на промышленные комплекты в нем же:
https://logicpower.ua/ua/production/Kom ... myshlennye

Но никаких комплектов в наличии нет.
yanyura
 
Повідомлень: 6734
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2030 раз.
Подякували: 1546 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 00:35

  Hotab написав:1кг СПБ дає 0.230-0.260 куба газу.
..........

Что такое СПБ?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23219
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 00:45

  yanyura написав:Найти можно что угодно, если не обращать внимания на
1 А можна не заморочуватись і проклацати до оформлення замовлення...
Замовлення проходить...
2 Комплектів немає
Але підєднати до двох дротів додатковий аккамулятор...може вам і важко - мені ні.( там є свої нюанси по БМС і так далі..але завжди можна знайти того , хто за Ваші гроші - вирішить Ваші проблеми)

Тому ще раз
Хто хоче себе забезпечити автономним живленням - той може це зробити витративши менше 1000 доларів
Для кого ця сума захмарна, або він віддає перевагу розповідям що ахметов/коломойський/нафтогаз чи ще хтось - йому винен..То такому і наявність комплектів прямо в квартирі не допоможе.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26001
З нами з: 15.01.09
Подякував: 257 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2730273127322733>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107287
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4211
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3253)
19.11.2022 23:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.