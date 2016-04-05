Додано: Нед 20 лис, 2022 01:03

О Генераторах.

С чем имел дело лично.

По памяти.

Хорошие немецкие 250-300 кВт - 10 тон (размер 20 тонного контейнера) на дизеле.

Но уже тогда их цена была что-то порядка 1,5 миллиона евро.

Ещё лучше были наши с то й же мощностью генерации, размерами чуть поболее

- 20 тон 1 лям евро.

НО!

Кроме дизеля наши работали и на газе(природном, сжиженном).

Производителя не буду указывать, ибо он в оккупации.

Они же делали и корабельные электростанции.

Мы же "заходили" по своей "работе" - значит в аварийном режиме переделывали с генерацией от... коксового, как избыточного(дармового), после переработки....

Экономика была в "0", при миллионных затратах, а страшнее всего система поборов за сертификацию, разрешения, проекты согласованные,..... что не позволила воплотить проект в Украине.

Ибо по профилю различных НИИ.