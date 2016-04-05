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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2730273127322733
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 00:50

  ЛАД написав:
  Hotab написав:1кг СПБ дає 0.230-0.260 куба газу.
..........

Что такое СПБ?

Суміш пропан-бутанова.
Але там помилка. Не в 1кг, а в 1 літрі стільки газу. Проте все одно жахливі цифри виходять. Для опалення будинку потрібно від 1 до 3 балонів на добу.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 00:51

  ЛАД написав:
  Hotab написав:1кг СПБ дає 0.230-0.260 куба газу.
..........

Что такое СПБ?

Сжиженный Пропан-Бутан
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 01:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

О Генераторах.
С чем имел дело лично.
По памяти.
Хорошие немецкие 250-300 кВт - 10 тон (размер 20 тонного контейнера) на дизеле.
Но уже тогда их цена была что-то порядка 1,5 миллиона евро.
Ещё лучше были наши с то й же мощностью генерации, размерами чуть поболее
- 20 тон 1 лям евро.
НО!
Кроме дизеля наши работали и на газе(природном, сжиженном).
Производителя не буду указывать, ибо он в оккупации.
Они же делали и корабельные электростанции.
Мы же "заходили" по своей "работе" - значит в аварийном режиме переделывали с генерацией от... коксового, как избыточного(дармового), после переработки....
Экономика была в "0", при миллионных затратах, а страшнее всего система поборов за сертификацию, разрешения, проекты согласованные,..... что не позволила воплотить проект в Украине.
Ибо по профилю различных НИИ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 01:16

  budivelnik написав:
  drevlyanin написав:То є так, але ви вірите, що ті кошти будуть акумульовані та підуть колись на заміну старих труб?
Вірю/не вірю - не мій метод....
Я просто знаю скільки коштує перекласти метр погонний труби...
Тому Ваших 1,70 грн/м3 при споживанні районом 100 000 м3 в рік - не вистарчить щоб 300 м труби перекласти за рік...а труб то десятки кілометрів.


Так я теж знаю-підключав газ не на один обьєкт. Але ІМХО коли прийде час "Ч" від тих грошей нічого не залишиться, тому введення тієї платні-просто викачування грошей на користь певних осіб.
З таким же успіхом можна ввести абонплату за відвідування супермаркету-його теж дорого зводити та ремонтувати. Чим складніша система податків та обов'язкових платежів, тим легше ловити рибку у каламутній воді.
drevlyanin
 
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