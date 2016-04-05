Суміш пропан-бутанова.
Але там помилка. Не в 1кг, а в 1 літрі стільки газу. Проте все одно жахливі цифри виходять. Для опалення будинку потрібно від 1 до 3 балонів на добу.
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Додано: Нед 20 лис, 2022 00:50
Додано: Нед 20 лис, 2022 00:51
Додано: Нед 20 лис, 2022 01:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
О Генераторах.
С чем имел дело лично.
По памяти.
Хорошие немецкие 250-300 кВт - 10 тон (размер 20 тонного контейнера) на дизеле.
Но уже тогда их цена была что-то порядка 1,5 миллиона евро.
Ещё лучше были наши с то й же мощностью генерации, размерами чуть поболее
- 20 тон 1 лям евро.
НО!
Кроме дизеля наши работали и на газе(природном, сжиженном).
Производителя не буду указывать, ибо он в оккупации.
Они же делали и корабельные электростанции.
Мы же "заходили" по своей "работе" - значит в аварийном режиме переделывали с генерацией от... коксового, как избыточного(дармового), после переработки....
Экономика была в "0", при миллионных затратах, а страшнее всего система поборов за сертификацию, разрешения, проекты согласованные,..... что не позволила воплотить проект в Украине.
Ибо по профилю различных НИИ.
Додано: Нед 20 лис, 2022 01:16
Так я теж знаю-підключав газ не на один обьєкт. Але ІМХО коли прийде час "Ч" від тих грошей нічого не залишиться, тому введення тієї платні-просто викачування грошей на користь певних осіб.
З таким же успіхом можна ввести абонплату за відвідування супермаркету-його теж дорого зводити та ремонтувати. Чим складніша система податків та обов'язкових платежів, тим легше ловити рибку у каламутній воді.
Додано: Нед 20 лис, 2022 01:41
За вашим посиланням інвертор 1500 кВА а кВт там вказано 1,05 та і кіловати там китайські, чесних буде скоріше всього ще менше. Як на мене, вірити цифрам можна тільки у надійних виробників: APC, Eaton, Riello і т.п. До того ж нема в наявності. Останнім часом в інтернеті таке часто-висять одні ціни а по факту або дорожче або взагалі давно нема і не буде. Такий собі варіант "заманухи" від ріелторів на сайтах з нерухомістю.
А щодо батареї, то я б на сьогодні розглядав тільки варіанти з літієм і то не усіляким. Свинцеві АКБ, навіть найкращі, в таких умовах як у нас зараз, не протягнуть довго, а дешевий китай цілком може відкинути ласти за півроку а то й раніше. І заодно прихопити з собою і інвертор-про такі випадкі вже читав у відгуках споживачів.
Додано: Нед 20 лис, 2022 02:06
Перебільшення. При 500 кубів/місяць природнього газу, це 16-17 кубів на добу або приблизно стільки ж літрів пропан/бутану. По крайній мірі так пишуть у мануалах виробників газових приладів, що можуть працювати і на тому й на тому. В балоні до 42 літрів, тобто на 2,5 доби взимку для мого будинку на 200 метрів. Якщо опалювати всю площу до 20-21 по Цельсію. Ми ж наче обговорюємо форс-мажор і мінімально необхідну температуру на мінімальній площі?
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