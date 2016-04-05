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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2730273127322733
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 00:50

  ЛАД написав:
  Hotab написав:1кг СПБ дає 0.230-0.260 куба газу.
..........

Что такое СПБ?

Суміш пропан-бутанова.
Але там помилка. Не в 1кг, а в 1 літрі стільки газу. Проте все одно жахливі цифри виходять. Для опалення будинку потрібно від 1 до 3 балонів на добу.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 00:51

  ЛАД написав:
  Hotab написав:1кг СПБ дає 0.230-0.260 куба газу.
..........

Что такое СПБ?

Сжиженный Пропан-Бутан
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 01:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

О Генераторах.
С чем имел дело лично.
По памяти.
Хорошие немецкие 250-300 кВт - 10 тон (размер 20 тонного контейнера) на дизеле.
Но уже тогда их цена была что-то порядка 1,5 миллиона евро.
Ещё лучше были наши с то й же мощностью генерации, размерами чуть поболее
- 20 тон 1 лям евро.
НО!
Кроме дизеля наши работали и на газе(природном, сжиженном).
Производителя не буду указывать, ибо он в оккупации.
Они же делали и корабельные электростанции.
Мы же "заходили" по своей "работе" - значит в аварийном режиме переделывали с генерацией от... коксового, как избыточного(дармового), после переработки....
Экономика была в "0", при миллионных затратах, а страшнее всего система поборов за сертификацию, разрешения, проекты согласованные,..... что не позволила воплотить проект в Украине.
Ибо по профилю различных НИИ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 01:16

  budivelnik написав:
  drevlyanin написав:То є так, але ви вірите, що ті кошти будуть акумульовані та підуть колись на заміну старих труб?
Вірю/не вірю - не мій метод....
Я просто знаю скільки коштує перекласти метр погонний труби...
Тому Ваших 1,70 грн/м3 при споживанні районом 100 000 м3 в рік - не вистарчить щоб 300 м труби перекласти за рік...а труб то десятки кілометрів.


Так я теж знаю-підключав газ не на один обьєкт. Але ІМХО коли прийде час "Ч" від тих грошей нічого не залишиться, тому введення тієї платні-просто викачування грошей на користь певних осіб.
З таким же успіхом можна ввести абонплату за відвідування супермаркету-його теж дорого зводити та ремонтувати. Чим складніша система податків та обов'язкових платежів, тим легше ловити рибку у каламутній воді.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 01:41

  budivelnik написав:
  drevlyanin написав:Прошу посилання на "інвертор 1,5 кВт та АКБ на 6 кВТ" за 30000 грн. Чи це ціни минулих років?
Навіть зараз ще висить ціна в 30000+ правда для 3Квт*год батареї
https://logicpower.com.ua/ibp-logicpower/komplekty-dlya-rezervnogo-pitaniya-logicpower/komplekt-rezervnogo-pitaniya-logicpower-b1500-multigelevaya-batareya-3000-vatt
В мене логікпавер і батарейки з своєї старої електромашини .... станом на сьогодні 1Квт*год від 60 доларів


За вашим посиланням інвертор 1500 кВА а кВт там вказано 1,05 та і кіловати там китайські, чесних буде скоріше всього ще менше. Як на мене, вірити цифрам можна тільки у надійних виробників: APC, Eaton, Riello і т.п. До того ж нема в наявності. Останнім часом в інтернеті таке часто-висять одні ціни а по факту або дорожче або взагалі давно нема і не буде. Такий собі варіант "заманухи" від ріелторів на сайтах з нерухомістю.
А щодо батареї, то я б на сьогодні розглядав тільки варіанти з літієм і то не усіляким. Свинцеві АКБ, навіть найкращі, в таких умовах як у нас зараз, не протягнуть довго, а дешевий китай цілком може відкинути ласти за півроку а то й раніше. І заодно прихопити з собою і інвертор-про такі випадкі вже читав у відгуках споживачів.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 02:06

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:1кг СПБ дає 0.230-0.260 куба газу.
..........

Что такое СПБ?

Суміш пропан-бутанова.
Але там помилка. Не в 1кг, а в 1 літрі стільки газу. Проте все одно жахливі цифри виходять. Для опалення будинку потрібно від 1 до 3 балонів на добу.


Перебільшення. При 500 кубів/місяць природнього газу, це 16-17 кубів на добу або приблизно стільки ж літрів пропан/бутану. По крайній мірі так пишуть у мануалах виробників газових приладів, що можуть працювати і на тому й на тому. В балоні до 42 літрів, тобто на 2,5 доби взимку для мого будинку на 200 метрів. Якщо опалювати всю площу до 20-21 по Цельсію. Ми ж наче обговорюємо форс-мажор і мінімально необхідну температуру на мінімальній площі?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 05:09

  drevlyanin написав:В балоні до 42 літрів, тобто на 2,5 доби взимку для мого будинку на 200 метрів.

В интернете цифры другие. Расчет на 100м2 отапливаемой площади
1 л пропан-бутана весит 0.54 кг, значит, отопление дома газовым котлом за 1 час потребует 0.42 / 0.54 = 0.78 л сжиженного газа. За сутки — это 18.7 л, за месяц – 561 л. Принимая во внимание, что в обычном баллоне содержится порядка 42 л топлива, за месяц на обогрев здания 100 м2 придется израсходовать 561 / 42 = 14 баллонов
~500 грн / сутки
Цифры конечно условные. Конкретика зависит от температуры за бортом, внутри помещения и теплоизоляции. Допускаю что в реальности можно добиться гораздо меньшего расхода, но не в разы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 05:54

Питома теплота згоряння:
пропану 45570кДж/кг (23468кДж/літр) , бо густина пропану близко 0.515кг/літр

Тепер природній газ:
Основним параметром для споживача є енергетична здатність природного газу. Теплота згоряння природного газу є саме таким показником. Відповідно до ГОСТ 5542-87 нижча теплота згоряння – 7600 ккал/м3. Фактично цей показник не опускається нижче 8000 ккал/м3 і коливається в межах 0,5 – 0,8 % в вищу сторону. Від місця та часу якість газу не залежить, оскільки газ йде з одного газопроводу практично з однаковими характеристиками.

Берем для зручності 8000ккал/куб, або 33472 кДж/куб

Тобто 23468кДж/літр пропану проти 33472кДж/куб природнього газу.


Або по теплотворній здатності 40л побутовий балон пропану може заміняти 28 кубів природнього газу.
Hotab
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