Додано: Нед 20 лис, 2022 01:41

budivelnik написав: drevlyanin написав: Прошу посилання на "інвертор 1,5 кВт та АКБ на 6 кВТ" за 30000 грн. Чи це ціни минулих років? Прошу посилання на "інвертор 1,5 кВт та АКБ на 6 кВТ" за 30000 грн. Чи це ціни минулих років? Навіть зараз ще висить ціна в 30000+ правда для 3Квт*год батареї

https://logicpower.com.ua/ibp-logicpower/komplekty-dlya-rezervnogo-pitaniya-logicpower/komplekt-rezervnogo-pitaniya-logicpower-b1500-multigelevaya-batareya-3000-vatt

В мене логікпавер і батарейки з своєї старої електромашини .... станом на сьогодні 1Квт*год від 60 доларів Навіть зараз ще висить ціна в 30000+ правда для 3Квт*год батареїВ мене логікпавер і батарейки з своєї старої електромашини .... станом на сьогодні 1Квт*год від 60 доларів

А

За вашим посиланням інвертор 1500 кВа кВт там вказано 1,05 та і кіловати там китайські, чесних буде скоріше всього ще менше. Як на мене, вірити цифрам можна тільки у надійних виробників: APC, Eaton, Riello і т.п. До того ж нема в наявності. Останнім часом в інтернеті таке часто-висять одні ціни а по факту або дорожче або взагалі давно нема і не буде. Такий собі варіант "заманухи" від ріелторів на сайтах з нерухомістю.А щодо батареї, то я б на сьогодні розглядав тільки варіанти з літієм і то не усіляким. Свинцеві АКБ, навіть найкращі, в таких умовах як у нас зараз, не протягнуть довго, а дешевий китай цілком може відкинути ласти за півроку а то й раніше. І заодно прихопити з собою і інвертор-про такі випадкі вже читав у відгуках споживачів.