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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2731273227332734>
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 00:51

  ЛАД написав:
  Hotab написав:1кг СПБ дає 0.230-0.260 куба газу.
..........

Что такое СПБ?

Сжиженный Пропан-Бутан
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 01:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

О Генераторах.
С чем имел дело лично.
По памяти.
Хорошие немецкие 250-300 кВт - 10 тон (размер 20 тонного контейнера) на дизеле.
Но уже тогда их цена была что-то порядка 1,5 миллиона евро.
Ещё лучше были наши с то й же мощностью генерации, размерами чуть поболее
- 20 тон 1 лям евро.
НО!
Кроме дизеля наши работали и на газе(природном, сжиженном).
Производителя не буду указывать, ибо он в оккупации.
Они же делали и корабельные электростанции.
Мы же "заходили" по своей "работе" - значит в аварийном режиме переделывали с генерацией от... коксового, как избыточного(дармового), после переработки....
Экономика была в "0", при миллионных затратах, а страшнее всего система поборов за сертификацию, разрешения, проекты согласованные,..... что не позволила воплотить проект в Украине.
Ибо по профилю различных НИИ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 01:16

  budivelnik написав:
  drevlyanin написав:То є так, але ви вірите, що ті кошти будуть акумульовані та підуть колись на заміну старих труб?
Вірю/не вірю - не мій метод....
Я просто знаю скільки коштує перекласти метр погонний труби...
Тому Ваших 1,70 грн/м3 при споживанні районом 100 000 м3 в рік - не вистарчить щоб 300 м труби перекласти за рік...а труб то десятки кілометрів.


Так я теж знаю-підключав газ не на один обьєкт. Але ІМХО коли прийде час "Ч" від тих грошей нічого не залишиться, тому введення тієї платні-просто викачування грошей на користь певних осіб.
З таким же успіхом можна ввести абонплату за відвідування супермаркету-його теж дорого зводити та ремонтувати. Чим складніша система податків та обов'язкових платежів, тим легше ловити рибку у каламутній воді.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 01:41

  budivelnik написав:
  drevlyanin написав:Прошу посилання на "інвертор 1,5 кВт та АКБ на 6 кВТ" за 30000 грн. Чи це ціни минулих років?
Навіть зараз ще висить ціна в 30000+ правда для 3Квт*год батареї
https://logicpower.com.ua/ibp-logicpower/komplekty-dlya-rezervnogo-pitaniya-logicpower/komplekt-rezervnogo-pitaniya-logicpower-b1500-multigelevaya-batareya-3000-vatt
В мене логікпавер і батарейки з своєї старої електромашини .... станом на сьогодні 1Квт*год від 60 доларів


За вашим посиланням інвертор 1500 кВА а кВт там вказано 1,05 та і кіловати там китайські, чесних буде скоріше всього ще менше. Як на мене, вірити цифрам можна тільки у надійних виробників: APC, Eaton, Riello і т.п. До того ж нема в наявності. Останнім часом в інтернеті таке часто-висять одні ціни а по факту або дорожче або взагалі давно нема і не буде. Такий собі варіант "заманухи" від ріелторів на сайтах з нерухомістю.
А щодо батареї, то я б на сьогодні розглядав тільки варіанти з літієм і то не усіляким. Свинцеві АКБ, навіть найкращі, в таких умовах як у нас зараз, не протягнуть довго, а дешевий китай цілком може відкинути ласти за півроку а то й раніше. І заодно прихопити з собою і інвертор-про такі випадкі вже читав у відгуках споживачів.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 02:06

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:1кг СПБ дає 0.230-0.260 куба газу.
..........

Что такое СПБ?

Суміш пропан-бутанова.
Але там помилка. Не в 1кг, а в 1 літрі стільки газу. Проте все одно жахливі цифри виходять. Для опалення будинку потрібно від 1 до 3 балонів на добу.


Перебільшення. При 500 кубів/місяць природнього газу, це 16-17 кубів на добу або приблизно стільки ж літрів пропан/бутану. По крайній мірі так пишуть у мануалах виробників газових приладів, що можуть працювати і на тому й на тому. В балоні до 42 літрів, тобто на 2,5 доби взимку для мого будинку на 200 метрів. Якщо опалювати всю площу до 20-21 по Цельсію. Ми ж наче обговорюємо форс-мажор і мінімально необхідну температуру на мінімальній площі?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 05:09

  drevlyanin написав:В балоні до 42 літрів, тобто на 2,5 доби взимку для мого будинку на 200 метрів.

В интернете цифры другие. Расчет на 100м2 отапливаемой площади
1 л пропан-бутана весит 0.54 кг, значит, отопление дома газовым котлом за 1 час потребует 0.42 / 0.54 = 0.78 л сжиженного газа. За сутки — это 18.7 л, за месяц – 561 л. Принимая во внимание, что в обычном баллоне содержится порядка 42 л топлива, за месяц на обогрев здания 100 м2 придется израсходовать 561 / 42 = 14 баллонов
~500 грн / сутки
Цифры конечно условные. Конкретика зависит от температуры за бортом, внутри помещения и теплоизоляции. Допускаю что в реальности можно добиться гораздо меньшего расхода, но не в разы.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 05:54

  drevlyanin написав:це 16-17 кубів на добу або приблизно стільки ж літрів пропан/бутану.



В зимовому LPG використовують не менше 75% пропан, і відповідно не більше 25% бутану. Тому розглядаю пропан.

Питома теплота згоряння:
пропану 45570кДж/кг (23468кДж/літр) , бо густина пропану близко 0.515кг/літр

Тепер природній газ:
Основним параметром для споживача є енергетична здатність природного газу. Теплота згоряння природного газу є саме таким показником. Відповідно до ГОСТ 5542-87 нижча теплота згоряння – 7600 ккал/м3. Фактично цей показник не опускається нижче 8000 ккал/м3 і коливається в межах 0,5 – 0,8 % в вищу сторону. Від місця та часу якість газу не залежить, оскільки газ йде з одного газопроводу практично з однаковими характеристиками.

Берем для зручності 8000ккал/куб, або 33472 кДж/куб

Тобто 23468кДж/літр пропану проти 33472кДж/куб природнього газу.


Або по теплотворній здатності 40л побутовий балон пропану може заміняти 28 кубів природнього газу.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 08:33

  edvardd написав:
  Kudrjavuy написав:
  Hotab написав:А? І прийшла через піч прямо в гарячу молодицю? Що це за анекдоти на ніч?

Там "кабан" по горыщу - вышла в хате.
Выжгла всё.

у нас на дачах есть прилёты градов прямо в дом, стены стоят, но выгорает всё, в принципе град - говно, от него воронка сантиметров 30, и метр в диаметре, но при прямом попадании....
у нас военные сейчас заворачивают дачников назад, причём чтобы проехать ко мне нужно пройти шесть блокпостов, с проверкой документов и доказанием цели поездки, так вот заворачивают где то на 4м блокпосте... наверное, движуха пошла..., местных правда пускают...


https://donpress.com/news/19-11-2022-st ... rsonschiny

https://www.unn.com.ua/ru/news/2003780- ... omu-rayoni

https://www.unn.com.ua/ru/news/2003742- ... omu-rayoni

От Марьянки и до Васильевки только разворачиваются. И увы, но фронт движется не в их сторону. Посмотрите на карту.
И из Правобережья и свежие...[/quote]

Підтверджено результати вогневого ураження підрозділами Сил оборони скупчень живої сили противника 18 листопада, у населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка (Василівського району) та Комиш-Зоря на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється.

На Запорізькому напрямку окупанти обороняються на захоплених рубежах. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Новопіль, Нове, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Плавні, Степногірськ та Вищетарасівка Запорізької області.

  drevlyanin написав:
  budivelnik написав:
  drevlyanin написав:Прошу посилання на "інвертор 1,5 кВт та АКБ на 6 кВТ" за 30000 грн. Чи це ціни минулих років?
Навіть зараз ще висить ціна в 30000+ правда для 3Квт*год батареї
https://logicpower.com.ua/ibp-logicpower/komplekty-dlya-rezervnogo-pitaniya-logicpower/komplekt-rezervnogo-pitaniya-logicpower-b1500-multigelevaya-batareya-3000-vatt
В мене логікпавер і батарейки з своєї старої електромашини .... станом на сьогодні 1Квт*год від 60 доларів


За вашим посиланням інвертор 1500 кВА а кВт там вказано 1,05 та і кіловати там китайські, чесних буде скоріше всього ще менше. Як на мене, вірити цифрам можна тільки у надійних виробників: APC, Eaton, Riello і т.п. До того ж нема в наявності. Останнім часом в інтернеті таке часто-висять одні ціни а по факту або дорожче або взагалі давно нема і не буде. Такий собі варіант "заманухи" від ріелторів на сайтах з нерухомістю.
А щодо батареї, то я б на сьогодні розглядав тільки варіанти з літієм і то не усіляким. Свинцеві АКБ, навіть найкращі, в таких умовах як у нас зараз, не протягнуть довго, а дешевий китай цілком може відкинути ласти за півроку а то й раніше. І заодно прихопити з собою і інвертор-про такі випадкі вже читав у відгуках споживачів.


если к упсу подключаете доп батарею, и там нет вентилятора, надо обязательно ставить, иначе сгорит...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 09:48

  budivelnik написав:Я бувший прапорщик..
А ти сьогоднішній мудельман..
А те що ти ще й 3,14добол , який про все має думку, але у всьому профан - видно з мого повідомлення з ссилкою - вище
Прапорщиків бувших не буває. :) Ти по життю прапор, навіть як що хтось тобі поставив елемент від електроавто.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Что-то вчера вечером Арестович начал вдруг бочку на Штаты катить.
Германию похвалил и Европу вдруг Штатам в пример поставил.
К чему бы такой резкий поворот?
antey1969
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