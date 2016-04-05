prodigy написав: оті балони (китайського виробника) не мають сертификат відповідності (кожен балон має проходити кожні 5 років іспит на гідротест) в ЕС просто інших балонів не має (в китайський вам ніхто газ не наллють
Мова не про китайщину а про старі надійні виробництва ще союзу або трохи пізніше білорусі. В мене найстаріший 1972р/в.-заправляв не раз і виглядає дуже непогано. На двох правда замінив газові вентилі на нові ВБ2, ціна питання була 250 грн/шт навесні, зараз десь 350.
надійні виробництва ще союз
це помилкова точка зору
всі балони під тиском мають кожні 5 років проходити іспит на гідро тест (це міжнародні правила (конвенція)), скажімо якщо тиск 200амт, при іспиті його піднімають до 240-250(мінімум +20% від робочого тиску) зовні ваш балон може виглядати придатним (іноді старі 40-50річні балони вкривають новою фарбою) але за кордоном жодна компанія не буде їм користуватись/заповнювати згідно Українського законодавства есплуатація побутових газових балонів у багатоквартирному домі заборонена http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=100020
antey1969 написав:Что-то вчера вечером Арестович начал вдруг бочку на Штаты катить.
К чему бы такой резкий поворот?
Так Арестовича ж ніхто не дивиться, оце дійсно поворот))) Я його вчора дивився, він тільки пояснював, що переговори, до яких нас штовхає "колективний захід" ні до чого не приведуть. Орки накоплять сили і знову попруть, тому краще давати нам зброю і трошки грошей, ось і все. Це він повторює не одноразово, щось ви трохи куняли і не то почули.
prodigy написав:всі балони під тиском мають кожні 5 років проходити іспит на гідро тест (це міжнародні правила (конвенція)), скажімо якщо тиск 200амт, при іспиті його піднімають до 240-250(мінімум +20% від робочого тиску)
это про метановые баллоны, у пропановых давления нет, пропан-бутановая смесь это жидкость. Заправлять баллоны метаном вроде никто не предлагал. Метановых заправок относительно мало, так же небольшой объём каждого баллона (по памяти 10м3), при моем расходе газа его хватит на 2,5 суток.
Командование, РОВ осознаёт, что точно так же как на правобережке Херсонщины, в районе Сватово им в ближайшее время придётся принимать "непростое" решение. Ведь та ситуация, которая там вырисовывается, пока не имеет чётких контуров, но весьма ощутима как оперативное окружение.
Именно в этой связи сейчас можно наблюдать насыщение сватовского направления подразделениями РОВ которые должны укрепить локацию для её удержания. Удержания того, что уже и так понятно - удержать не удастся.
Например, оккупанты в районе Старобельска развернули довольно таки свежую и весьма боеспособную БТГр из состава 1 ТА. Свежий ресурс, который является сейчас в войсках оккупантов большой редкостью. Да ещё и имеющий комплектацию по технике.
То есть, командование РОВ, осознавая своё проигрышное положение, всё же насыщает локацию, чтобы потом всё равно всё вывести и бежать, или... Или они готовят пути для более безопасного и комфортного отхода сил и средств к Старобельску.
На мой взгляд, если ВСУ прорвут их оборону в районе Сватово, то удержание контрнаступления для РОВ не будет представляться возможным вплоть до окраин Старобельска. Это будет очередное, стремительное каскадное обрушение их обороны.
В этой связи, не явное, прямо в локации Сватово, а именно в районе Старобельска развёртывание весьма свежих и довольно боеспособных ресурсов, говорит о том, что командование РОВ приступило к формированию условий для принятия решения. https://t.me/zloyodessit/17599
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лис, 2022 11:36, всього редагувалось 1 раз.
у 2022р ця цифра зросла втричі (40% населення втратило роботу)
в чорноморських портах працюють лише приватні зернові термінали, докерам "на простоє" сплачують 1600грн на місяць (це тим високо кваліфікованих спеціалістам які в 2012р працювали 9 змін на місяць і мали ЗП 12000грн (1,5к дол), у мене сусід докер(63р) встиг у ці роки побудувати будинок 250кв.м., їздить на SantaFe 2008 -він отримає як докер-механізатор отримує пенсію 12к гривен і працію водієм на зернотерміналі за 15к але ці не більше 200 робітників з 4500 в порту
на даний час газ на розвозять машинами не тому що це збутково, а тому не має достатньо клієнтів
ляпнул не подумавши. Типа заграница готова принять ещё 10млн беженцев.
Возвращаться некуда будет. Орки стирают всё под "0" и... - продвигаются. Уже достаточный под Донецком плацдарм. Под Марьянкой. Бахмут...
ну да -на 2км за 6 месяцев "продвинулись" надо в 10 раз больше снярядов, чем имеем сегодня по поводу возвращаться некуда-брехня
у нас Кадор настроил 60 жемчужин и они стояли на половину пустыми (люди покупали 3ю,4ю квартиру под сдачу,в будущем на детей(внуков)...жил фонд в стране есть (в Киеве можно как минимум еще миллион разместить) если 10-15% несаления не вернется-это их право, Украине достаточно 30млн (к сожалению , что из этих 30 -10млн пенсы (вот это проблема)
vitaliian написав:пропановых давления нет, пропан-бутановая смесь это жидкость.
В школу б сходити. Там над рідиною газ в стані рівноваги. Тиск цього газу залежить від двох факторів: 1. від складу газу (там суміш пропан/бутан, і Т кипіння у них дуже відрізняється) 2. Від температури балону.
Порядок цифр від 0 (чистий бутан на морозі зовсім не кипить і тому не створює тиску в балоні, і тому не використовується в чистому вигляді) до 5-6 атм (суміш пропанбутанова при кімнатній температурі)
Практичні значення - ось:
З.І. Для розуміння порядку цифр, не знаю як в самокаті, а в автомобільній шині легкового авто тиск 2-2.5 атм.
drevlyanin написав:В балоні до 42 літрів, тобто на 2,5 доби взимку для мого будинку на 200 метрів.
В интернете цифры другие. Расчет на 100м2 отапливаемой площади
1 л пропан-бутана весит 0.54 кг, значит, отопление дома газовым котлом за 1 час потребует 0.42 / 0.54 = 0.78 л сжиженного газа. За сутки — это 18.7 л, за месяц – 561 л. Принимая во внимание, что в обычном баллоне содержится порядка 42 л топлива, за месяц на обогрев здания 100 м2 придется израсходовать 561 / 42 = 14 баллонов
~500 грн / сутки Цифры конечно условные. Конкретика зависит от температуры за бортом, внутри помещения и теплоизоляции. Допускаю что в реальности можно добиться гораздо меньшего расхода, но не в разы.
Все вірно, дуже залежить від умов-який будинок(утеплення, площа та якість вікон і т.п.) та яке співвідношення температур береться-можна рахувати -2 надворі а +18 всередині, а можна -15 та +23. Але все одно цифри близькі: в моїх розрахунках 12 баллонів на місяць а в ваших 14.
prodigy написав: оті балони (китайського виробника) не мають сертификат відповідності (кожен балон має проходити кожні 5 років іспит на гідротест) в ЕС просто інших балонів не має (в китайський вам ніхто газ не наллють
Мова не про китайщину а про старі надійні виробництва ще союзу або трохи пізніше білорусі. В мене найстаріший 1972р/в.-заправляв не раз і виглядає дуже непогано. На двох правда замінив газові вентилі на нові ВБ2, ціна питання була 250 грн/шт навесні, зараз десь 350.
надійні виробництва ще союз
це помилкова точка зору
всі балони під тиском мають кожні 5 років проходити іспит на гідро тест (це міжнародні правила (конвенція)), скажімо якщо тиск 200амт, при іспиті його піднімають до 240-250(мінімум +20% від робочого тиску) зовні ваш балон може виглядати придатним (іноді старі 40-50річні балони вкривають новою фарбою) але за кордоном жодна компанія не буде їм користуватись/заповнювати згідно Українського законодавства есплуатація побутових газових балонів у багатоквартирному домі заборонена http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=100020
Как раз сссровские баллоны уверенно проходят опрессовку, не смотря на возраст 50 и более лет. Кроме того - и даже ещё важнее - надо учитывать рабочее давление. Это ж не баллоны акваланга или баллоны для сжатого метана. Пропан продается не в сжатом, а в сжиженом виде, рабочее давление пропановых баллонов всего 16 атмосфер (проверочное, таким образом, 24), что резко снижает планку требований.
Короче, вывод: нет никаких проблем найти задёшево найти на вторичке и абсолютно безопасно эксплуатировать пропановые баллоны советского производства.