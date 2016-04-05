Hotab написав:
В зимовому LPG використовують не менше 75% пропан, і відповідно не більше 25% бутану. Тому розглядаю пропан.
Питома теплота згоряння:
пропану 45570кДж/кг (23468кДж/літр) , бо густина пропану близко 0.515кг/літр
Тепер природній газ:
Основним параметром для споживача є енергетична здатність природного газу. Теплота згоряння природного газу є саме таким показником. Відповідно до ГОСТ 5542-87 нижча теплота згоряння – 7600 ккал/м3. Фактично цей показник не опускається нижче 8000 ккал/м3 і коливається в межах 0,5 – 0,8 % в вищу сторону. Від місця та часу якість газу не залежить, оскільки газ йде з одного газопроводу практично з однаковими характеристиками.
Берем для зручності 8000ккал/куб, або 33472 кДж/куб
Тобто 23468кДж/літр пропану проти 33472кДж/куб природнього газу.
Або по теплотворній здатності 40л побутовий балон пропану може заміняти 28 кубів природнього газу.
Мільпардон, знову сплутав літри та кілограми пропану. В характеристиках пишуть як правило розхід в кіллограмах а на заправці заправляють в літрах.