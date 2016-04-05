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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2732273327342735
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 12:13

  Hotab написав:
  drevlyanin написав:це 16-17 кубів на добу або приблизно стільки ж літрів пропан/бутану.



В зимовому LPG використовують не менше 75% пропан, і відповідно не більше 25% бутану. Тому розглядаю пропан.

Питома теплота згоряння:
пропану 45570кДж/кг (23468кДж/літр) , бо густина пропану близко 0.515кг/літр

Тепер природній газ:
Основним параметром для споживача є енергетична здатність природного газу. Теплота згоряння природного газу є саме таким показником. Відповідно до ГОСТ 5542-87 нижча теплота згоряння – 7600 ккал/м3. Фактично цей показник не опускається нижче 8000 ккал/м3 і коливається в межах 0,5 – 0,8 % в вищу сторону. Від місця та часу якість газу не залежить, оскільки газ йде з одного газопроводу практично з однаковими характеристиками.

Берем для зручності 8000ккал/куб, або 33472 кДж/куб

Тобто 23468кДж/літр пропану проти 33472кДж/куб природнього газу.


Або по теплотворній здатності 40л побутовий балон пропану може заміняти 28 кубів природнього газу.

Мільпардон, знову сплутав літри та кілограми пропану. В характеристиках пишуть як правило розхід в кіллограмах а на заправці заправляють в літрах. :cry:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 12:21

  budivelnik написав:
  drevlyanin написав:Прошу посилання на "інвертор 1,5 кВт та АКБ на 6 кВТ" за 30000 грн. Чи це ціни минулих років?
Навіть зараз ще висить ціна в 30000+ правда для 3Квт*год батареї
https://logicpower.com.ua/ibp-logicpower/komplekty-dlya-rezervnogo-pitaniya-logicpower/komplekt-rezervnogo-pitaniya-logicpower-b1500-multigelevaya-batareya-3000-vatt
В мене логікпавер і батарейки з своєї старої електромашини .... станом на сьогодні 1Квт*год від 60 доларів


лол. товару немає в наявності а в нього щось "висить"
mephala
 
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