drevlyanin написав:це 16-17 кубів на добу або приблизно стільки ж літрів пропан/бутану.
В зимовому LPG використовують не менше 75% пропан, і відповідно не більше 25% бутану. Тому розглядаю пропан.
Питома теплота згоряння: пропану 45570кДж/кг (23468кДж/літр) , бо густина пропану близко 0.515кг/літр
Тепер природній газ: Основним параметром для споживача є енергетична здатність природного газу. Теплота згоряння природного газу є саме таким показником. Відповідно до ГОСТ 5542-87 нижча теплота згоряння – 7600 ккал/м3. Фактично цей показник не опускається нижче 8000 ккал/м3 і коливається в межах 0,5 – 0,8 % в вищу сторону. Від місця та часу якість газу не залежить, оскільки газ йде з одного газопроводу практично з однаковими характеристиками.
Берем для зручності 8000ккал/куб, або 33472 кДж/куб
Тобто 23468кДж/літр пропану проти 33472кДж/куб природнього газу.
Або по теплотворній здатності 40л побутовий балон пропану може заміняти 28 кубів природнього газу.
Мільпардон, знову сплутав літри та кілограми пропану. В характеристиках пишуть як правило розхід в кіллограмах а на заправці заправляють в літрах.
лол. товару немає в наявності а в нього щось "висить"
budivelnik написав:За 30 000 - я Вам сьогодні таку систему не зберу ( моя робота досить дорога) а от за 50 000-60 000 - думаю що знайду хто б Вам зібрав( і при цьому своїх 10000 в цих 50000-60000 я вже забив) Будете замовляти? Чи просто поговорити вирішили?
так таки 60К виходить вартість якщо копнути реально? лол. а так заливав на початку так заливав.
Радник Офісу президента Олексій Арестович вперше прокоментував відео з нібито «розстрілом російських військовополонених» бійцями ЗСУ, яке було оприлюднене 18 листопада.
За його словами, за міжнародним правом, якщо той, хто здається в полон, поводить себе агресивно, то втрачає права військовополоненого. Тому цей інцидент не можна вважати розстрілом військовополонених, а бійці ЗСУ не вчиняли воєнний злочин.
Арестович також зазначив, що Україна проводить службове розслідування щодо цього відеозапису.
Що сталося?
13 листопада у соцмережах з'явилося відео із села Макїівка Луганської області. На ньому були відзняти кадри вбитих росіян в одному з дворів села. Що саме сталося з ними — невідомо, але у проросійських Telegram-каналах уже тоді почали говорити, що нібито українські військові розстріляли полонених.
Згодом 18 листопада з'явилося відео безпосередньо з місця події. На ньому видно, як російські окупанти виходять із будівлі і лягають, імовірно, здаючись у полон українцям. Потім один із них під час виходу з будівлі відкриває вогонь по українських військових і відео обривається.
Російський омбудсмен Тетяна Москалькова та Міністерство закордонних справ рф заявили, що звернулися до міжнародних організацій з вимогою засудити «розстріл російських полонених», провести розслідування та покарати винних. Міноборони рф у свою чергу написало про «живодерську сутність нинішнього київського режиму на чолі з Зеленським».
Радник Офісу президента Олексій Арестович вперше прокоментував відео з нібито «розстрілом російських військовополонених» бійцями ЗСУ, яке було оприлюднене 18 листопада.
За його словами, за міжнародним правом, якщо той, хто здається в полон, поводить себе агресивно, то втрачає права військовополоненого. Тому цей інцидент не можна вважати розстрілом військовополонених, а бійці ЗСУ не вчиняли воєнний злочин.
Арестович також зазначив, що Україна проводить службове розслідування щодо цього відеозапису.
Що сталося?
13 листопада у соцмережах з'явилося відео із села Макїівка Луганської області. На ньому були відзняти кадри вбитих росіян в одному з дворів села. Що саме сталося з ними — невідомо, але у проросійських Telegram-каналах уже тоді почали говорити, що нібито українські військові розстріляли полонених.
Згодом 18 листопада з'явилося відео безпосередньо з місця події. На ньому видно, як російські окупанти виходять із будівлі і лягають, імовірно, здаючись у полон українцям. Потім один із них під час виходу з будівлі відкриває вогонь по українських військових і відео обривається.
Російський омбудсмен Тетяна Москалькова та Міністерство закордонних справ рф заявили, що звернулися до міжнародних організацій з вимогою засудити «розстріл російських полонених», провести розслідування та покарати винних. Міноборони рф у свою чергу написало про «живодерську сутність нинішнього київського режиму на чолі з Зеленським».
Військовий експерт Томас Тайнер вивчив відеозаписи і в коментарі польському виданню rp.pl пояснив, що ж сталося насправді. За його словами, те, що трапилося не є військовим злочином, оскільки існує певна процедура здачі в полон, і окупанти її порушили.
"Подивився відео з мертвими російськими солдатами в Макіївці ("ЛНР"). Всі, хто називає подію воєнним злочином, нічого не знають про процедури здачі в полон. Здача в полон ворожих підрозділів, що перевищують ваше за чисельністю – це тренована процедура. Українські військовослужбовці слідували цій процедурі і завдяки цьому вижили", – пояснив експерт.
Так, якщо ворог хоче здатися в полон, але перевищує опонента за чисельністю, сторона, якій здаються в полон, наказує ворожим солдатам кинути зброю, підняти руки і виходити під прицілом кулеметів.
"Ви змушуєте їх лягти на землю, і якщо хтось передумає – вони будуть легко нейтралізовані. Завдання кулеметника – стріляти негайно в разі різких рухів противника", – підкреслив Тайнер.
авданням українського кулеметника, який контролював дану процедуру, було знищити російських солдатів, що здаються, якщо вони передумають і захочуть атакувати нечисленний український підрозділ.
"Після того, як всі солдати лягли, ви викликаєте їх по одному, обшукуєте, надягаєте наручники і відводите за кулемет. Самі ви до лежачого ворога не підходите, так як можете закрити зону обстрілу вашому кулеметнику. Продовжуйте, поки всіх не знешкодите", – роз'яснив військовий експерт.
Тайнер зазначив, що це тренована процедура. Таким чином військові забезпечують власну безпеку.
"Українці встановили кулемет, наказали росіянам дотримуватися процедури. І всі вони були б живі, якби останній російський солдат не вирішив вбити їх, відкривши вогонь. Кулеметник зробив все згідно з процедурою – негайно відкрив вогонь, щоб убезпечити свій підрозділ від того, що хтось із лежачих на землі також відкриє вогонь", – говорить експерт.
Коли нечисленні підрозділи беруть в полон переважаючі їх за чисельністю сили, це завжди ризиковано для обох сторін. Тому військових таким речам навчають.
"Єдиний воєнний злочин тут скоїв російський солдат, який відкрив вогонь. Він забрав разом із собою всіх своїх товаришів, змусивши українського кулеметника стріляти. Мені шкода росіян, що здалися, але це не військовий злочин", – резюмував Танер.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що прогнози щодо завершення війни навесні 2023 року "звучать, ніби мрія".
Коментуючи заяви заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі, Єрмак висловив думку, що завершити війну у озвучені ним терміни навряд чи вийде, пише "Укрінформ".
"Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, – це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним", – зауважив голова ОПУ.
"Я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо. Але це точно станеться. … Кожного дня щохвилини ми робимо усе можливе, аби наша спільна з партнерами перемога настала якомога швидше", – сказав він.
Керівник Офісу президента наголосив, що, попри негативні прогнози, які лунали на початку повномасштабного вторгнення Росії, нині більшість людей у світі переконані невідворотній перемозі України.
Прогнози щодо завершення війни Напередодні заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця року, а завершити розв'язану Росією війну вдасться до весни наступного року.
Військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи заяву Гаврилова, зазначив, що до кінця цього року ми зможемо почути позитивні новини з Луганщини, а на початку ж наступного року – з Херсонщини чи Запоріжжя. Утім прогноз Гаврилова, на думку експерта, "це дуже оптимістично".
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи прогнози щодо завершення війни, наголосив, що ситуація на фронті швидко змінюється, Він наголосив, що "ми не знаємо, коли ця війна закінчиться", але "розтягувати війну ми не зацікавлені".
Kudrjavuy написав:Там "кабан" по горыщу - вышла в хате. Выжгла всё.
у нас на дачах есть прилёты градов прямо в дом, стены стоят, но выгорает всё, в принципе град - говно, от него воронка сантиметров 30, и метр в диаметре, но при прямом попадании.... у нас военные сейчас заворачивают дачников назад, причём чтобы проехать ко мне нужно пройти шесть блокпостов, с проверкой документов и доказанием цели поездки, так вот заворачивают где то на 4м блокпосте... наверное, движуха пошла..., местных правда пускают...
От Марьянки и до Васильевки только разворачиваются. И увы, но фронт движется не в их сторону. Посмотрите на карту. И из Правобережья и свежие...
Підтверджено результати вогневого ураження підрозділами Сил оборони скупчень живої сили противника 18 листопада, у населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка (Василівського району) та Комиш-Зоря на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється.
На Запорізькому напрямку окупанти обороняються на захоплених рубежах. Від артилерійського вогню противника постраждали райони населених пунктів Новопіль, Нове, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Плавні, Степногірськ та Вищетарасівка Запорізької області.
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Вы, не правильно трактуете. Вот именно орками всё переполненно. Ведут огонь и они - по полной.
А с происходящим стоит внимательно изучить динамику по карте. , а не по "языку"
prodigy написав:Російська армія першочергово планує захопити Луганську та Донецьку області.
Після чого загарбники можуть націлити на взяття всієї Запорізької області, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
Вы, словно в сериале: "Тупой ещё тупее". ..............................................
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 20 лис, 2022 13:02, всього редагувалось 2 разів.