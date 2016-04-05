Додано: Нед 20 лис, 2022 12:30

vitaliian написав:



За його словами, за міжнародним правом, якщо той, хто здається в полон, поводить себе агресивно, то втрачає права військовополоненого. Тому цей інцидент не можна вважати розстрілом військовополонених, а бійці ЗСУ не вчиняли воєнний злочин.



Арестович також зазначив, що Україна проводить службове розслідування щодо цього відеозапису.



Що сталося?



13 листопада у соцмережах з'явилося відео із села Макїівка Луганської області. На ньому були відзняти кадри вбитих росіян в одному з дворів села. Що саме сталося з ними — невідомо, але у проросійських Telegram-каналах уже тоді почали говорити, що нібито українські військові розстріляли полонених.



Згодом 18 листопада з'явилося відео безпосередньо з місця події. На ньому видно, як російські окупанти виходять із будівлі і лягають, імовірно, здаючись у полон українцям. Потім один із них під час виходу з будівлі відкриває вогонь по українських військових і відео обривається.



Російський омбудсмен Тетяна Москалькова та Міністерство закордонних справ рф заявили, що звернулися до міжнародних організацій з вимогою засудити «розстріл російських полонених», провести розслідування та покарати винних.

Міноборони рф у свою чергу написало про «живодерську сутність нинішнього київського режиму на чолі з Зеленським».



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Радник Офісу президента Олексій Арестович вперше прокоментував відео з нібито «розстрілом російських військовополонених» бійцями ЗСУ, яке було оприлюднене 18 листопада.За його словами, за міжнародним правом, якщо той, хто здається в полон, поводить себе агресивно, то втрачає права військовополоненого. Тому цей інцидент не можна вважати розстрілом військовополонених, а бійці ЗСУ не вчиняли воєнний злочин.Арестович також зазначив, що Україна проводить службове розслідування щодо цього відеозапису.Що сталося?13 листопада у соцмережах з'явилося відео із села Макїівка Луганської області. На ньому були відзняти кадри вбитих росіян в одному з дворів села. Що саме сталося з ними — невідомо, але у проросійських Telegram-каналах уже тоді почали говорити, що нібито українські військові розстріляли полонених.Згодом 18 листопада з'явилося відео безпосередньо з місця події. На ньому видно, як російські окупанти виходять із будівлі і лягають, імовірно, здаючись у полон українцям. Потім один із них під час виходу з будівлі відкриває вогонь по українських військових і відео обривається.Російський омбудсмен Тетяна Москалькова та Міністерство закордонних справ рф заявили, що звернулися до міжнародних організацій з вимогою засудити «розстріл російських полонених», провести розслідування та покарати винних.Міноборони рф у свою чергу написало про «живодерську сутність нинішнього київського режиму на чолі з Зеленським».

Військовий експерт Томас Тайнер вивчив відеозаписи і в коментарі польському виданню rp.pl пояснив, що ж сталося насправді. За його словами, те, що трапилося не є військовим злочином, оскільки існує певна процедура здачі в полон, і окупанти її порушили."Подивився відео з мертвими російськими солдатами в Макіївці ("ЛНР"). Всі, хто називає подію воєнним злочином, нічого не знають про процедури здачі в полон. Здача в полон ворожих підрозділів, що перевищують ваше за чисельністю –. Українські військовослужбовці слідували цій процедурі і завдяки цьому вижили", – пояснив експерт.Так, якщо ворог хоче здатися в полон, але перевищує опонента за чисельністю, сторона, якій здаються в полон, наказує ворожим солдатам кинути зброю, підняти руки і виходити під прицілом кулеметів.авданням українського кулеметника, який контролював дану процедуру, було знищити російських солдатів, що здаються, якщо вони передумають і захочуть атакувати нечисленний український підрозділ."Після того, як всі солдати лягли, ви викликаєте їх по одному, обшукуєте, надягаєте наручники і відводите за кулемет. Самі ви до лежачого ворога не підходите, так як можете закрити зону обстрілу вашому кулеметнику. Продовжуйте, поки всіх не знешкодите", – роз'яснив військовий експерт.Тайнер зазначив, що це тренована процедура. Таким чином військові забезпечують власну безпеку."Українці встановили кулемет, наказали росіянам дотримуватися процедури. І всі вони були б живі, якби останній російський солдат не вирішив вбити їх, відкривши вогонь. Кулеметник зробив все згідно з процедурою – негайно відкрив вогонь, щоб убезпечити свій підрозділ від того, що хтось із лежачих на землі також відкриє вогонь", – говорить експерт.Коли нечисленні підрозділи беруть в полон переважаючі їх за чисельністю сили, це завжди ризиковано для обох сторін. Тому військових таким речам навчають.. Мені шкода росіян, що здалися, але це не військовий злочин", – резюмував Танер.