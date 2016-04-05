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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27342735273627372738>
Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 12:56

  prodigy написав:
  Kudrjavuy написав:
  vitaliian написав:ляпнул не подумавши. Типа заграница готова принять ещё 10млн беженцев.

Возвращаться некуда будет. :roll:
Орки стирают всё под "0" и... - продвигаются.
Уже достаточный под Донецком плацдарм. :cry:
Под Марьянкой.
Бахмут...


ну да -на 2км за 6 месяцев "продвинулись"
надо в 10 раз больше снярядов, чем имеем сегодня

Просто Вы, совершенно не ориентируетесь в оперативной обстановке на месте (по карте, по местности, по условиям в степу, по наличию критичных производств, фортификационных укреплений, природных препятствий...)
Поинтересуйтесь у Хотаба
- Чего по этому поводу "Видно сверху?" :mrgreen:
Хотя в этом случае и его информация не будет соответствовать действительности.
  prodigy написав:по поводу возвращаться некуда-брехня
у нас Кадор настроил 60 жемчужин и они стояли на половину пустыми (люди покупали 3ю,4ю квартиру под сдачу,в будущем на детей(внуков)...жил фонд в стране есть (в Киеве можно как минимум еще миллион разместить)
если 10-15% несаления не вернется-это их право, Украине достаточно 30млн (к сожалению , что из этих 30 -10млн пенсы (вот это проблема)
[/quote]
Вспомните о 15 миллионах населения Украины? Которых достаточно для обработки полей и вывоза продуктов.
Требования к жилому фонду УЖЕ ИЗМЕНИЛИСЬ.

40% Украины уже в разрухе. И грошей нема, и производств строительных материалов нема, ... - идёт Война.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:05

  prodigy написав:............
по поводу возвращаться некуда-брехня

у нас Кадор настроил 60 жемчужин и они стояли на половину пустыми (люди покупали 3ю,4ю квартиру под сдачу,в будущем на детей(внуков)...жил фонд в стране есть (в Киеве можно как минимум еще миллион разместить)

Ну да, допустим даже, что разместить можно. А деньги у этого миллиона есть на покупку квартир? Или даже аренду? Или национализировать и дальше как в Союзе?

если 10-15% населения не вернется-это их право, Украине достаточно 30млн (к сожалению , что из этих 30 -10млн пенсы (вот это проблема)

Право, безусловно, их.
А вот по достаточному количеству населения...
Смотря какие цели. Если строить "великую с/х державу", то достаточно и 10 млн (а, может, и меньше - миллионов 7-8).
А для создания современной державы с развитой промышленностью и наукой мало, скорее всего, и 40 млн. Да даже для восстановления разрушений после войны нужно больше людей.
У нас плотность населения и так заметно ниже, чем в Европе. Да, в Сев. Европе и США плотность ниже - легко объяснимо природными условиями, там достаточно много земель практически непригодных для жизни. У нас такого нет. Сегодня (до войны) у нас плотность населения около 70 чел на кв.км (население пусть примерно 40 млн, площадь даже без Крыма - 576,6 тыс. кв.км, с Крымом - 603 549 км², но не считаю, т.к. непонятно с населением). Если останется 30 млн, то плотность будет 52 чел.
Надеюсь, Вы ещё не забыли лозунги 90-х: "Нас 50 млн!" (сначала, правда, ещё больше).
Не буду продолжать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:11

  vitaliian написав:https://t.me/c/1649109317/15996

Закрытая группа.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Поинтересуйтесь у Хотаба

Не потрібно у нього нічого питати. В більшості випадків він на висоті комбайну перебуває. Нічого там не видно.
Щодо перспектив..
Так, ситуація доволі складна. І є вірогідність втрати як Бахмуму, так і (на порядок менша вірогідність) колись Краматорська зі Словянськом. Але і РОА сточується такими темпами (і не тільки по людям, а і по арті, по важкій техніці) що в результаті взяття може залишитись з голою дупою.
Тут ключове, і воно незмінне вже 9-й місяць: якщо нас продовжать підтримувати зброєю і технікою, навчати наших воїнів за кордоном, то корінний перелом обов'язково настане. Поки що, в стратегічному плані, я нічого надто критичного в наступальних діях орків не бачу.
Достатньо згадати, як потріпавши наступаючу РОА літом, ЗСУ змогли восени провести стрімкі операції по звільненню Харківщини та правобережної Херсонщини.
І всякі там російсько-фашиські crumd-и
теж влітку кричали, що ЗСУ ніколи не наступали і не вміють.
  Kudrjavuy написав:40% Украины уже в разрухе

Не болтайте ерундой.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 лис, 2022 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:15

Kudrjavuy
то, что передок переполнен орками, не возражаю, но это чмобики, неспособные на наступление, по поводу обстрелов, возможен рост, но я ещё на даче заметил, что арта и миномёты ушли с передка, значит очкуют...и кстати не зря, во всем данным, готовится наше наступление, в области...
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:16

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:https://t.me/c/1649109317/15996

Закрытая группа.

Нашел на Ютубе
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:19

  ЛАД написав:Ну да, допустим даже, что разместить можно. А деньги у этого миллиона есть на покупку квартир? Или даже аренду? Или национализировать и дальше как в Союзе
в 10й раз убеждаюсь война и рыночная экономика несовместимы... В конфискацию не верю, но какие то директивы типа фиксированных цен на аренду, или без % ипотека за счёт новых налогов допускаю. Например через резкий рост налогов на недвижимость, которые пойдут на кредитование покупателя.

Что такое совок? Если представить что людям платили 10% от средних западных зарплат, это и был по сути налог 90% , который шел на строительство коммунизма. Так что без повышения налогов думаю никак.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 лис, 2022 13:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Вы, словно в сериале.


кудрявий, shut your mf mouth
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:26

  vitaliian написав:Например через резкий рост налогов на недвижимость, которые пойдут на кредитование покупателя.

А будут желающие покупать - при резком-то росте налогов? Скорее, выплеснется на рынок куча "лишних" квадратных метров
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Повідомлення Додано: Нед 20 лис, 2022 13:27

  Kudrjavuy написав:..........
40% Украины уже в разрухе. И грошей нема, и производств строительных материалов нема, ... - идёт Война.

Если говорить о жилом фонде, то это явное преувеличение.
Да и о нежилом тоже. 40, а позже 50% назвали об объектах эл-энергетики. И то, подозреваю, что это относится не ко всей эл-энергетике, а только к распределительным сетям, а, возможно, к ещё более узкой отрасли (например, только к подстанциям).
ЛАД
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